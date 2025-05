KAC PRETI HUTIMA: IDF će eliminisati vođu Abdul Malika ako ta grupa nastavi da napada Izrael

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas da će Izraelske odbrambene snage (IDF) eliminisati vođu Huta Abdula Malika al Hutija, ako ta grupa koju podržava Iran, nastavi da napada Izrael.

-IDF je sada napao i ozbiljno oštetio luke u Jemenu koje su pod kontrolom terorističke grupe Huti. Aerodrom u Sani je, takođe, uništen, napisao je Kac na platformi X.

Prema njegovim rečima, ako Huti nastave da ispaljuju rakete na Izrael, pretrpeće bolne udarce.

-A mi ćemo, takođe, napasti čelnike terorizma, kao što smo to učinili sa (Mohamedom) Deifom i (Jahjom) Sinvarom u Gazi, sa (Hasanom) Nasralom u Bejrutu i (Ismailom) Hanijeom u Teheranu, kazao je on, misleći na lidere Hamasa i Hezbolaha koje je Izrael eliminisao ili pokušao da ubije, prenosi Tajms of Izrael.

-Lovićemo i eliminisati Abdul Malika al Hutija, takođe, u Jemenu. Mi ćemo se braniti sopstvenom snagom od bilo kog neprijatelja, dodao je Kac.

