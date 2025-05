TRAMP OTVORIO VRATA SIRIJI: U planu ukidanje sankcija i ulazak u Abrahamove sporazume

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas, nakon sastanka sa privremenim predsednikom Sirije Ahmadom al Šarom u Rijadu, da Sjedinjene Američke Države "razmatraju normalizaciju odnosa" sa tom zemljom.

Foto: Profimedia

- Trenutno razmatramo normalizaciju odnosa sa novom vladom Sirije - rekao je Tramp tokom obraćanja Savetu za saradnju zemalja Zaliva u Rijadu, dan nakon što je najavio planove za ukidanje oštrih sankcija Siriji, preneo je CNN.

Tokom sastanka, prema izveštaju iz Bele kuće, Tramp je ponudio Al Šari niz direktiva, uključujući potpisivanje Abrahamovih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom, naređenje "svim stranim teroristima da napuste Siriju", deportaciju "palestinskih terorista", pomoć SAD da spreče ponovno pojavljivanje Islamske države i preuzimanje odgovornosti za pritvorske centre Islamske države na severoistoku Sirije.

Sastanku Trampa i Al Šare su se pridružili saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, koji je učestvovao lično, i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, koji se pridružio telefonom. Tramp je ranije kazao da su Bin Salman i Erdogan bili ključni u njegovoj odluci o ukidanju sankcija Siriji.

Pre sastanka, Tramp se rukovao sa Al Šarom, postavši prvi američki predsednik u poslednjih 25 godina koji se sastao sa jednim sirijskim liderom. Govoreći u predsedničkom avionu o sastanku sa Al Šarom, Tramp je kazao i da je kratak sastanak u Saudijskoj Arabiji jutros prošao "odlično", rekavši da je sirijski predsednik "mlad i privlačan momak".

- Čvrst momak. S jakom prošlošću. Veoma jakom prošlošću. Borac. On se zaista trudi da održi jedinstvo. Razgovarao sam sa predsednikom Erdoganom, koji je veoma prijateljski nastrojen prema njemu. On smatra da se on trudi da dobro obavlja posao - kazao je Tramp, preneo je BBC.

Američki predsednik je izrazio uverenje da će se Sirija u nekom trenutku pridružiti Abrahamovom sporazumu, kako bi normalizovala odnose sa Izraelom.

- Mislim da moraju da se srede. Rekao sam mu - nadam se da ćeš se pridružiti kada se to sredi. Rekao je - 'da', ali imaju mnogo posla. Izrael i Sirija su tehnički ostali u stalnom ratnom stanju od osnivanja Izraela 1948. godine, uključujući decenije neprijateljstava oko sporne teritorije, posebno Golanske visoravni.

Al Šara, bivši islamistički pobunjenik i nekadašnji džihadista, oprezno je dočekan od međunarodne zajednice otkako su njegove snage svrgnule bivšeg sirijskog predsednika Bašara al Asada prošlog decembra. Od preuzimanja vlasti, Al Šara se obavezao da će zaštititi manjinske grupe u Siriji i sprovesti inkluzivnije politike.

Tramp je stigao u Rijad u utorak u okviru svoje turneje po regionu Persijskog zaliva od 13. do 16. maja. Putovanje uključuje posete Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je Trampova prva veća poseta inostranstvu od njegove druge inauguracije.

(Tanjug)

