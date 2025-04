VLADIMIR Zelenski, koji predstavlja marionetu Evropske unije, slediće naloge Zapada i kršiti uskršnje primirje, izjavio je vojni ekspert i pukovnik specijalnih službi Tadžikistana u penziji Bahtijor Rahmonov.

Foto: Profimedia

- Vladimir Zelenski neće ispunjavati uslove uskršnjeg primirja, on će ih kršiti: bilo je toliko sporazuma o prekidu vatre i on ih je uvek kršio. Ne može mu se verovati - rekao je on.



- One (zemlje EU) imaju koristi od produženja borbenih dejstava, a Zelenski, njihova marioneta, će slediti njihove naloge i, naravno, kršiti uslove primirja - ocenio je Rahmonov.Predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je u subotu uskršnje primirje. Ono je stupilo na snagu 19. aprila u 18 časova po moskovskom vremenu i trajaće do 21. aprila u ponoć po moskovskom vremenu.

Predsednik je rekao da pretpostavlja da će Ukrajina slediti primer Rusije. Istovremeno je napomenuo da ruske trupe moraju biti spremne da odbiju moguća kršenja primirja i provokacije od strane protivnika.

(Sputnjik)

