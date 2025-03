BORIS DŽONSON LJUT: Tramp nije od Putina dobio pristanak na bezuslovno primirje

BIVŠI britanski premijer Boris Džonson, koji je jedan od najpoznatijih pristalica predsednika SAD Donalda Trampa u Velikoj Britaniji, izrazio je negodovanje i ljutnju nakon što američki lider nije dobio pristanak ruskog kolege Vladimira Putina na bezuslovno primirje.

Prema rečima Džonsona, Putinovo odbijanje da pristane na Trampov plan o primirju u ratu u Ukrajini “pokazuje da nam se ruski lider smeje”, prenosi Independent.

Džonson, koji je predvodio podršku Evrope Ukrajini kada je rat počeo u vreme njegovog mandata, rekao je da je Putin pokazao da ne samo da ne želi mir, već je rešen da nastavi da bombarduje i ubija nedužne Ukrajince.

-Kakvo iznenađenje – Putin odbacuje bezuslovno primirje. On želi da nastavi da ubija nedužne Ukrajince, želi da se Ukrajina razoruža i neutrališe. On hoće da od Ukrajine napravi vazalsku državu. On ne pregovara, on nam se ruga, napisao je Džonson na platformi Iks.

Ove njegove reči su u oštroj suprotnosti sa predviđanjem od 14. marta kada je tvrdio da će Tramp primorati Putina da popusti, navodi Independent.

Kako piše britanski list, Džonsonove ocene najnovijeg telefonskog razgovora Trampa i Putina slažu se sa mišljenjem mnogih kritičara koji tvrde da je američki lider postigao mali, ili takoreći nikakav stvarni napredak u pregovorima sa ruskim predsednikom.

