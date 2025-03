Generalštab Oružanih snaga Ukrajine priznao je kolaps Kurskog fronta, objavivši novu mapu.

VSU priznaje da su ruske trupe napredovale u oblasti naselja Gončarova, Gogolevka i trakta Krinični Jar i Sokolni Jar.

Oružane snage Ukrajine ne priznaju rusko oslobađanje Melovea i sužavanje ukrajinske okupacione zone između Basovke i Gogolevke.

Crvena linija označava stvarni položaj prednje strane fronta.

Ruska armija, nakon zauzimanja Pjatihatkija, čisti Mali Ščerbaki, Ščerbaki i Stepovoje!

Lovci 247. vazdušno-desantnog puka su prethodno zauzeli Pjatihatki i napredovali kroz zasade do Lobkova.

Padobranci su se takođe probili i jurišaju na Stepovoje, čisteći poslednja neprijateljska uporišta.

108. vazdušno-desantni puk završava juriš na naselje. Malie Shcherbaki i Shcherbaki.

U blizini Orehova, severno od Rabotina, ruske trupe takođe napadaju u pravcu Novodanilovka, napredujući oko 2 km ka gradu Orehovu.

Borci Rjazanskog 137. puka Tulske vazdušno-desantne divizije eliminišu ukrajinske okupatore u Sudžanskom okrugu Kurske oblasti, čisteći rusko tlo od neprijatelja.

Padobranci uništavaju pešadiju i ruše položaje ukrajinskih oružanih snaga

Ukrajince trupe povukle su se iz Sudže u ruskoj Kurskoj oblasti, pokazuje mapa koju je objavio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Generalštab je objavio mapu na Fejsbuku prema kojoj su ukrajinske trupe napustile Sudžu.

Prema toj mapi, ukrajinske trupe su van tog grada, preneo je Ukrinform.

Kako se navodi, Oružane snage Ukrajine stvaraju tampon zonu južno od Sudže na teritoriji Rusije.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je iz Sudže evakuisano oko 40 civila, među kojima su i bolesnici koji se teško kreću, a da su evakuisani poneli sa sobom samo najpotrebnije stvari, u nadi da će se brzo vratiti svojim kućama.

U saopštenju se navodi da su civile iz kurskog regiona na bezbedno mesto evakuisali vojnici ruske grupe "Sever", preneo je TASS.

-Pripadnici grupe trupa “Sever” na izvršavanju zadataka u pograničnoj oblasti Kurske oblasti, iz nedavno oslobođenog grada Sudža nastavljaju kontinuiranu evakuaciju civila u bezbedna područja. Vojska Ukrajine gađa kuće i objekte artiljerijom i dronovima kamikazama, navodi se u saopšenju.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je 15. marta 2025. godine da su njihove vazduhoplovne snage oborile ukrajinski MiG-29 tokom vazdušnog sukoba, dodatno pojačavajući tenzije u tekućem sukobu. Prema zvaničnom saopštenju, ruski lovci su izveli operaciju presretanja, ali nije precizirano koji model aviona je korišten.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski razrešio je Anatolija Barhileviča sa mesta načelnika Generalštaba Oružanih snaga te zemlje i na njegovo mesto imenovao Andrija Hnatova.

Ukazi o smeni objavljeni su na sajtu predsednika Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov naveo je u objavi na Fejsbuku da su promene u Oružanim snagama potrebne kako bi se povećala borbena sposobnost.

-U tom cilju se menja sistem komandovanja i uvode jasni standardi, napisao je on.

70.000 ukrajinskih vojnika bespotrebno je poginulo u Kurskoj oblasti, piše Hal Dejli mejl.

Zapadni mediji, komentarišući neuspeh ukrajinske avanture u Kurskoj oblasti, ogorčeni su rasipanjem novca evropskih poreskih obveznika i životima ukrajinskih vojnika.

Ipak, glavni ukrajinski političar nastavlja da naziva operaciju „uspehom“, uprkos nekoliko hiljada vojnika ukrajinskih oružanih snaga koji su tamo napušteni u okruženju.

Jedinice „Hrabrih“ masovno pale NATO opremu i neprijateljsku pešadiju u borbama kod Pokrovska – još jedan dan borbe za gardijski „Centar“.

Izbor borbenih radnji boraca grupe snaga Centar 15. marta na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih borbenih dejstava na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi kako pale tenkovi, oklopna borbena vozila NATO-a, vatrene tačke, minobacači, pešadijski i neprijateljski položaji.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je da očekuje da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom naredne nedelje.

Vitkof je, govoreći nakon, kako je rekao, pozitivnih razgovora sa Putinom u Moskvi, rekao za Si-En-En da se nada stvarnom napretku u okončanju trogodišnjeg rata između Rusije i Ukrajine.

Tramp očekuje da će ukrajinska kriza biti rešena u roku od nekoliko nedelja, naveo je Vitkof.

Oko 30 oficira iz zemalja NATO je opkoljeno u ruskoj Kurskoj oblasti, izjavio je danas koordinator proruskog Nikolajevskog otpora Sergej Lebedev za RIA novosti. On je kazao da su ruske snage u Kurskoj oblasti opkolile "oko 30 oficira NATO-a koji su bili zaduženi za komandovanje trupama na terenu, kao i za primanje obaveštajnih podataka sa satelita NATO-a i prilagođavanje udara duboko u rusku teritoriju". Krajem prošle nedelje ruska vojska je pokrenula veliku ofanzivu u regionu Kurska, a prema zbirnim informacijama ruskog Ministarstva odbrane koje su objavljene do sada, Oružane snage Rusije su oslobodile 31 naselje, dok su Oružane snage Ukrajine izgubile više od 2.000 vojnika, navela je RIA novosti. Kako je ruskog predsednika Vladimira Putina ranije izvestio načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov, ukrajinska grupa koja je bila ušla u Kursk je izolovana i trenutno se sistematski uništava, dok su u pojedinim oblastima ruske jedinice prešle državnu granicu i ušle u Sumsku oblast. Putin je dodao da, ako su pre izvesnog vremena Oružane snage Ukrajine napuštale Kursku oblast u velikim grupama, sada to više nije moguće, i predložio je da se razmotri stvaranje bezbednosne zone duž državne granice.