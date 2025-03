RUBIO SAOPŠTIO AMERIČKI PLAN: Za mirno rešenje u Ukrajini imamo dve faze

KONTAKTI Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, uključujući sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa, obećavaju, a strane će verovatno uskoro moći da objave njihove rezultate, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Foto Tanjug/AP/Saul Loeb

-Mislim da je to bio sastanak koji obećava. Nadam se da ćemo uskoro moći da damo izjavu. Ne mogu to da garantujem, ali sastanak je definitivno obećavao, rekao je Rubio za televiziju „Si-Bi-Es njuz“.

Američki državni sekretar je naveo da plan američkih vlasti za mirno rešenje predviđa dve faze.

-Plan A je prekid vatre kako bismo mogli da pređemo na plan B, ili drugu fazu, koja se sastoji od toga da uvedemo sve strane u pregovore, možda preko posredničke diplomatije, i da pronađemo način za okončanje ovog rata koje bi bilo održivo i uzimalo u obzir potrebe svih strana, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, drugi deo nije lak, ali se do drugog dela ne može doći sve dok se ne prođe prvi deo.

-Teško je pregovarati o trajnom okončanju rata sve dok pucaju jedni na druge, stoga predsednik želi prekid vatre. To je ono na čemu radimo, pod pretpostavkom da to možemo da uradimo. To samo po sebi neće biti lako. Zatim prelazimo na drugu fazu, koja je o nečem trajnijem. To će biti teško. Ona će podrazumevati mnogo napornog rada, ustupke sa obe strane, ali mora da se desi. Ovaj rat se ne može nastaviti. Predsednik je bio jasan i čini sve da to dovede do kraja, zaključio je Rubio.

Rubio je u petak izjavio da će se zvaničnici američke administracije sastati ubrzo nakon što se specijalni izaslanik Stiven Vitkof vrati u SAD kako bi „detaljnije procenili poziciju Rusije“. Rubio je rekao da će američki predsednik Donald Tramp tada odlučiti „koji će biti naredni koraci“ za Sjedinjene Američke Države u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je predsednik Rusije Vladimir Putin primio 13. marta uveče specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa. Američki diplomata je ruskoj strani pružio dodatne informacije o Ukrajini, a Putin je preko Vitkofa preneo informacije i dodatne signale Trampu, rekao je Peskov.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja