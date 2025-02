"OVO JE "PRELOMNA TAČKA" ZA UKRAJINU" Američki senator: Neophodan je sporazum između Kijeva i Vašingtona, evo šta je cilj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je ranije ove nedelje nagovestio da je sporazum neophodan za Ukrajinu kako bi obezbedila stalnu vojnu podršku Vašingtona.

Potencijalni sporazum između SAD i Ukrajine o mineralima retkih zemalja biće „promena igre“ za jačanje podrške Trampove administracije Ukrajini, izjavila je u subotu republikanska senatorka Lindzi Grejem.

Kijev i Vašington su u pregovorima o sklapanju sporazuma koji bi omogućio SAD pravo na iskopavanje kritičnih minerala, uključujući minerale retkih zemalja, koji se koriste u mnogim svakodnevnim i visokotehnološkim uređajima, kao i vojnom hardveru. Američki predsednik Donald Tramp je ranije ove nedelje nagovestio da je sporazum neophodan za Ukrajinu kako bi obezbedila stalnu vojnu podršku.



- Ako dođe do sporazuma o mineralima, to je noćna mora za Putina, jer imamo nešto da branimo što ranije nismo imali - rekao je Grejem na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

- Oni se nalaze na vrhu minerala vrednih bilion dolara od kojih svi možemo imati koristi - rekao je on.



- To je „promena igre, jer predsednik Tramp može da ode do američkog naroda i kaže da Ukrajina nije teret, to je korist - rekao je on, dodajući: „Zato je bolje da se povučete za ovaj sporazum o mineralima“.

U međuvremenu, Grejem je na konferenciji rekao da američki Senat čvrsto stoji iza američke uloge i članstva u NATO-u, uprkos nekim manje posvećenim izjavama američkog ministra odbrane Pita Hegseta koji je rekao da evropska bezbednost više nije primarni prioritet za SAD.

- Američki Senat je čvrsto u taboru NATO-a - rekao je Grejem.

- Postoji izolacionistički pokret u Republikanskoj stranci, ali mi se time bavimo od osnivanja NATO-a. „Sada nam je potreban NATO više nego ikada. Putin ne bi izvršio invaziju na NATO naciju jer razume da bi posledice bile preteške. Rekao je da bi Zapad bio „glup“ ako značajno ne poveća doprinos oružja Kijevu; ukazujući na mogućnosti sklapanja poslova za proizvođače oružja u njegovoj matičnoj državi. Ako Ukrajinu ne naoružamo u najvećoj mogućoj meri, neka nas bude sramota. Treba im više F16, a ne manje, a prave ih u Južnoj Karolini - naveo je Grejem.



- Bili bismo glupi da ne napravimo najsmrtonosniju moguću ukrajinsku vojsku kao oblik odvraćanja. Grejem je rekao da su „lekcije izvučene“ iz neuspeha uzastopnih zapadnih vlada da snažno reaguju na Putinovu početnu invaziju na Ukrajinu 2014. godine, iz straha da će ga dalje „provocirati“ - dodao je on.

- Pogrešili smo 2014. „Trebalo je da integrišemo naše ekonomije sa Ukrajinom da bismo im dali nadu, ali to nismo uradili jer želimo da isprovociramo Putina.Trebalo je da izgradimo ukrajinsku vojsku da bi bilo teže izvršiti invaziju, ali to nismo uradili jer smo želeli da isprovociramo Putina. Nikada mu nismo rekli šta će se dogoditi ako to ponovo uradi, jer nismo želeli da se bavimo provociranjem Putina. Ne brinite o provociranju Putina, brinite o tome da zaustavite Putina - zaključio je Grejem.

