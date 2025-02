ORBAN POTVRDIO: Sukob u Ukrajini završava se za pola godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban veruje da će se sukob u Ukrajini završiti za pola godine, a možda i pre.

U intervju američkom novinaru Takeru Karlsonu, na pitanje da li smatra da je rok od šest meseci za završetak sukoba realan, Orban je odgovorio:

"Da, upravo, čak i ranije. Tako ja mislim."

On je naveo i da mađarske ankete sprovedene među građanima članica EU pokazuju da je sada daleko veći broj pristalica mira.

Putin je uvek držao reč

Mađarski premijer je rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin uvek držao reč i da su zbog toga dve zemlje uspele da izgrade racionalnu saradnju.

- Kada sam se vratio na vlast 2010. godine sklopio sam dogovor sa predsednikom Rusije Putinom da kakva god da bila situacija između naše dve zemlje time treba da se bave istoričari. Mi moramo da ostvarimo racionalnu ekonomsku saradnju, onoliko koliko je to moguće. I mi smo to uradili, uspeli smo u tome. To je bilo dobro. Znate, Rusi su uvek držali reč. Kada smo se nešto dogovarali s Putinom i ja sam, takođe, držao reč - rekao je on u intervjuu.

On je dodao da zbog toga njegov odnos prema Rusiji danas nije tako negativan kao kod drugih zapadnih lidera.

(Sputnjik)