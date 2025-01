"NEKA BAJDEN IDE NA ELEKTRIČNU STOLICU SA BLINKENOM" Volodin: Ono što je rekao Karlson treba da bude detaljno istraženo

RUSKA duma će se obratiti Kongresu SAD i UN sa zahtevom da se istraže navodi novinara Takera Karlsona o pripremi atentata administracije Džozefa Bajdena na ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prethodno je američki novinar Taker Karlson izjavio da je administracija bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena pokušala da ubije predsednika Rusije Vladimira Putina.

Karlson, međutim, nije naveo detalje niti bilo kakve dokaze za svoje tvrdnje: kada i gde je to moglo da se desi, kao ni druge okolnosti priprema za mogući pokušaj atentata.



Komentarišući mogućnost umešanosti bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena i državnog sekretara Entonija Blinkena predsednik Dume Vjačeslav Volodin je rekao da prema američkom zakonu za takav zločin kazna smrt na električnoj stolici.

- To je zločin. Neka dokažu da je to zemlja demokratije. Neka Bajden ode sa Blinkenom na električnu stolicu, onda će ceo svet uvideti da je to demokratija. Ako budu ćutali, odlagali, onda ćutite i nemojte nikome da držite predavanja - rekao je predsednik Dume.

Volodin je naglasio da će Rusija učiniti sve da predsednik i zemlja budu zaštićeni.

Ranije danas Volodin je rekao da Karlsonovi navodi treba da budu detaljno istraženi a odgovorni budu pozvani na odgovornost.

- To što je rekao Taker Karlson treba shvatiti ozbiljno. Juče je američki novinar rekao da je Bajdenova administracija 'pokušala da ubije Putina'. To je predlagao bivši državni sekretar Blinken. ... Ono što je rekao Karlson treba da bude detaljno istraženo, a Bajden i Blinken pozvani na odgovornost - rekao je Volodin.

On je podsetio da se pripremao i atentat na mađarskog premijera Viktora Orbana ali je to uspešno izbegnuto, izveden je atentat na premijera Slovačke Roberta Fica, na predsednika SAD Donalda Trampa tokom predizborne kampanje.

- Sve su to karike istog lanca - rekao je on i naglasio da iako je prošlo 24 sata svi ćute. Ni Bajden ni Blinken nisu demantovali te tvrdnje.

Prema njegovim rečima, moguće pripreme bivše administracije za atentat na Putina direktan su put ka nuklearnom ratu.

Podsetimo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da ruske obaveštajne službe čine sve što je neophodno da osiguraju bezbednost osoba pod zaštitom države, uključujući predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Ruske obaveštajne službe kontinuirano preduzimaju sve neophodne mere kako bi osigurale javnu bezbednost i, naravno, bezbednost lica koja su pod zaštitom države. To se pre pre svega odnosi na šefa države - ukazao je predstavnik Kremlja na brifingu.

