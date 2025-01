TRAMP CARINAMA UZBURKAO STRASTI U KINI I EU: Šef Bele kuće želi da izvuče ustupke za SAD?

NAJAVOM da bi već od 1. februara mogao da uvede više carine na robu iz Kine, i to od 10 odsto, kao i da će se na udaru tarifa u isto vreme naći i zemlje Evropske unije, američki predsednik Donald Tramp uzburkao je strasti u ovim državama koje još od njegove pobede na izborima u novembru strahuju od trgovinskih poteškoća sa važnim partnerom, ali i rivalom.

Foto: Printskrin

Tramp je na konferenciji za medije u Beloj kući obrazložio da previše fentanila iz Kine ulazi u SAD preko Meksika i Kanade, dok je optužio EU da nanosi veliku štetu SAD, te da će zato biti pogođena carinama jer je to, kako je naveo, jedini način da se dođe do pravičnosti. Tramp je, prethodno, ponovo zapretio carinama od 25 odsto Meksiku i Kanadi.

Očekuje se da će Trampovo obećanje dovesti do odmazde protiv američkih industrija, dok ekonomisti upozoravaju da bi globalni trgovinski rat mogao da dovede do oporavka inflacije i da uspori ekonomski rast SAD. Iako Tramp veruje da bi veće carine mogle da zaštite radna mesta i povećaju prihode od poreza, stručnjaci smatraju da bi ove mere protiv najvećih trgovinskih partnera SAD mogle da dovedu do viših cena za Amerikance.

Posle njegove najave, usledile su i oštre reakcije. Glavni ekonomski rival Vašingtona, Peking, poručio je da Kina veruje da nema pobednika u trgovinskom ratu.

- Više puta smo izneli naš stav. Kina će uvek čvrsto da štiti svoje nacionalne interese - rekla je portparolka kineskog MIP Mao Ning.

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard istakla je da Evropa mora da bude spremna za potencijalne carine SAD.

Foto: Tanjug/AP

- Očekujem da će Trampove carine biti više selektivne, ali da Evropa u svakom slučaju mora da predvidi dešavanja kako bi mogla da na njih odgovori - prokomentarisala je ona.

Lagardova je posebno pozvala na uklanjanje prepreka za trgovinu unutar EU, napominjući da uprkos težnjama za stvaranjem jedinstvenog tržišta i dalje postoje barijere koje su ponekad sprečavale da roba i usluge putuju bez problema.

- Mislim da je to jedna od stvari koje je predsednica EK Ursula fon der Lajen iznela, da se postaramo da uklonimo barijere nad kojima imamo kontrolu - rekla je Lagardova, opisujući to kao "jedan od načina da se odgovori na promenu trgovinske politike u SAD".

Mask kupuje "Tik-tok"? LIDER republikanaca je otvoren za ideju da milijarder Ilon Mask kupi kinesku aplikaciju "Tik-tok": "Složio bih se, ako bude hteo da ga kupi", rekao je Tramp novinarima. Ranije je odložio stupanje na snagu zakona po kome se zabranjuje kineska platforma u SAD, zbog američkih zahteva da Kina izađe iz vlasništva matične kompanije "Bajtdens".

Kanadski premijer Džastin Trudo obećao je da će uzvratiti istim merama.

- Ako predsednik SAD odluči da nastavi sa tarifama, Kanada će odgovoriti. Sve je na stolu - upozorio je Trudo.

Poznavaoci prilika ocenjuju da je, ukoliko Tramp zaista uvede veće carine Kini, malo verovatno da će izazvati agresivnu reakciju Pekinga, koji želi da izbegne eskalacioni trgovinski rat, jer pokušava maksimalno da pojača izvoz kako bi stimulisao svoju ekonomiju koja usporava.

- To bi moglo dovesti Peking u iskušenje da na carine SAD odgovori ometanjem kineskog poslovanja sa nekim američkim kompanijama, a ne nametima - ocenjuje za "Politiko" Piter Harel, bivši direktor za međunarodnu ekonomiju u Bajdenovoj administraciji.

On smatra da bi Peking čak mogao da pokuša da zaustavi novi trgovinski rat pre nego što i počne tako što će preventivno ponuditi Trampu dogovor da izbegne nove carine ili da stavi trgovinsku ponudu na sto, da pokuša da spreči eskalaciju.

Tužba 20 država protiv Donalda DRŽAVNI tužioci iz preko 20 američkih saveznih država tužili su administraciju Donalda Trampa kako bi blokirali njegovu izvršnu naredbu kojom se ukida višedecenijsko pravilo da deca rođena u SAD, bez obzira na imigracioni status njihovih roditelja, automatski dobiju američko državljanstvo. Namera je da blokiraju primenu ove odluke. Državni tužilac Nju Džersija, demokrata Met Platkin, rekao je da predsednici SAD imaju široka ovlašćenja, ali da "nisu kraljevi".

Tramp je još tokom kampanje upozoravao da će uvesti mere i prema EU koju je nazvao "mini-Kinom". Krajem oktobra upozorio je da će Unija na kraju platiti i obećao da će doneti "Trampov recipročni trgovinski akt".

- Oni ne uzimaju naše automobile. Ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Oni prodaju milione i milione automobila u SAD. Moraće da plate veliku cenu - rekao je on na mitingu u Pensilvaniji.

Iako EU zaista prodaje daleko više u SAD nego što kupuje od njih, carinski sukob između Vašingtona i Brisela mogao bi da se pretvori u problem za obe ekonomije. Američke carine bi nesumnjivo dovele do odmazde kroz kontratarife. To bi učinilo evropsku robu skupljom za američke potrošače, podstaklo bi cene uopšte i doprinelo inflaciji. Visoke američke carine na kinesku robu takođe bi mogle da naškode Evropi. Ako Kina više ne može da izvozi u Ameriku, gledaće da robu šalje u Evropu.

- Tramp postiže dogovore, a pretnju carinama je koristio ranije da izvuče ustupke od trgovinskih partnera u prošlosti. Ne bih se iznenadila da su zemlje sa trgovinskim deficitom već počele razgovore sa dolazećom administracijom da kupuju više robe od SAD - smatra Peni Nas, stručnjak za politiku u nemačkom Maršal fondu SAD u Vašingtonu.

Dosta različitosti! TRAMP je naredio da svi zaposleni u federalnim službama za osnaživanje različitosti, jednakosti i inkluzije budu poslati na plaćeno odsustvo. Planira da zatvori i sve kancelarije i programe i da ukloni sve veb stranice i naloge društvenih medija za takve kancelarije, a traži od federalnih agencija da do 31. januara dostave plan za otpuštanje zaposlenih.