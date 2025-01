MLAĐI VIŠE POD STRESOM: Oko dva miliona Britanaca traži pomoć stručnjaka zbog pritiska na poslu

VIŠE od trećine mladih Britanaca, starosti od 18 do 24 godine, bilo je prošle godine na bolovanju zbog pritiska na poslu ili anksioznošću, pokazalo je istraživanje u Engleskoj.

Foto: Tanjug/AP Photo

I dok je u javnosti prisutno mišljenje da se stariji teže nose sa stresom na radnom mestu, ovo istraživanje to demantuje. Naime, rezultati su pokazali da oni, mlađi od 25 godina, češće uzimaju bolovanje zbog mentalnog zdravlja, nego bilo koja druga starosna grupa.

Brojke su razotkrile generacijsku podelu u suočavanju sa životnim stresovima i naporima. Devet od deset zaposlenih svih uzrasta prijavilo je stres, ali su mlađi ljudi skloniji sagorevanju. Tako je u populaciji od 25 do 34 godine stopa zastupljenosti bila 29 odsto, od 35 do 44 - 25 odsto, starije od 45 - 14 odsto, a one sa 55 i više godinea - 10 odsto.

- Mladi ljudi su u najvećem riziku od stresa na radnom mestu. Generacijski jaz se širi i poslodavci rizikuju da izgube najnoviju generaciju zapsolenih. Mnoge organizacije i dalje nude podršku mentalnog zdravlja 20. veka za "radnu snagu 21. veka" - navode naučnici.

Povećan je broj oni kojima je potrebna pomoć stručnjaka u zaštiti mentalnog zdravlja za više oko 700.000, pa je sada koristi skoro dva miliona ljudi. Takođe, više je i Britanca u 20-im i 30-im godinama, koji traže državne beneficije za mentalno zdravlje.