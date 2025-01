PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nije isključio mogućnost potpune obustave isporuka američkog oružja Ukrajini i izrazio je nadu da će „vrlo brzo“ stupiti u kontakt sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

FOTO: Tanjug/AP

- Razmotrićemo to pitanje. Na vezi smo sa Zelenskim. Vrlo brzo ćemo razgovarati sa predsednikom Putinom. Videćemo šta će se desiti - rekao je američki lider, upitan da li će nova američka administracija nastaviti sa isporukama oružja Kijevu ili razmatra mogućnost potpune obustave.

Tramp je dodao da je spreman da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom kijevskog režima Volodimirom Zelenskim „kada god oni budu želeli“.

Takođe, američki lider je dodao da je moguće da SAD uvedu nove sankcije protiv Rusije, ako Moskva ne pristane na pregovore o rešavanju ukrajinske krize.

Tramp je ponovio da sukob u Ukrajini ne bi ni počeo da je on ostao na vlasti nakon izbora 2020. godine.

Takođe je pretpostavio da Putin nije poštovao bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena.

- On nije poštovao Bajdena. On je pametan, on razume, on nije poštovao Bajdena - ocenio je Tramp.

On je ponovio da evropske zemlje treba značajno da povećaju troškove za podršku Kijevu.

- To se više tiče njih nego nas. Između nas je okean - rekao je Tramp, podsećajući da su SAD za vreme njegovog prethodnika Džozefa Bajdena potrošile na Ukrajinu 200 milijardi dolara više nego EU. Takođe je dodao da zemlje NATO-a treba da povećaju odbrambene rashode na pet odsto BDP-a.

Ruski predsednik je više puta isticao da isporuka oružja Ukrajini neće promeniti situaciju na frontu, nego će samo dovesti do produžavanja sukoba. Takođe, Rusija je više puta izražavala spremnost za pregovore, ali ih je Kijev zakonom zabranio. Zapad i dalje ignoriše činjenicu da Ukrajina ignoriše dijalog.

(Sputnjik)