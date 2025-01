''MNOGO TOGA ZAVISI OD AMERIKE'' Lavrov o odnosu sa novom administracijom u Vašingtonu

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio da je Moskva spremna za kontakte sa članovima nove američke administracije, ali i sa liderima drugih zapadnih zemalja. Naglasio je da mnogo toga danas zavisi od Amerike, uključujući i pitanje Ukrajine, s obzirom da evropski i drugi saveznici Vašingtona u potpunosti slede američki stav.

Foto: Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Lavrov je na video-konferenciji članova Saveta bezbednosti Rusije, istakao da zvanični pristupi buduće administracije novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa ostaju nejasni, između ostalog i kada je reč o Ukrajini.

- Mnogo toga zavisi od SAD, pre svega što se Evropljani i 'azijski' saveznici SAD – Australija, Japan, Južna Koreja, Novi Zeland u potpunosti orijentišu na stav Bele kuće i čekaju kakav će na kraju taj stav biti. Ali tu su naravno i zemlje u razvoju, zemlje u regionima u kojima SAD mogu da odigraju pozitivnu ulogu, a mogu i da nastave politiku prethodne administracije i sačuvaju konfliktni potencijal u nadi da će da izvuku neku korist iz tih kriza - ocenio je šef ruske diplomatije.

Prema njegovim rečima, Tramp rešavanje ukrajinske krize, smatra prioritetom svoje spoljne politike.

- Svi nagađaju kakvi će biti zvanični pristupi koje će promovisati administracija Trampa. Nezvanično, mnogi članovi njegovog tima, a i on sam, više puta su govorili i o Bliskom istoku i o ukrajinskoj krizi koju Tramp smatra jednim od prioritetnih pravaca svoje spoljnopolitičke aktivnosti sa akcentom na njeno rešavanje. Daju do znanja da razumeju neke aspekte ruskog stava. Na primer, kada je reč o neprihvatljivosti članstva Ukrajine u NATO. Sve su to preliminarne, probne izjave uoči zvanične inauguracije novog predsednika i imenovanja članova njegove administracije - ocenio je Lavrov.

(rt.rs)

BONUS VIDEO: RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti