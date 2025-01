ZELENSKI UVEO NOVE SANKCIJE PRORUSKIM POLITIČARIMA: Zahteva oduzimanje ordena Heroja Ukrajine

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o uvođenju novih sankcija proruskim političarima, prenose danas ukrajinski mediji.

Foto: Tanjug/AP

- Mi ćemo blokirati one koji šire propagandu u korist Rusije, ljude koji su prešli na stranu neprijatelja, kao i one koji pomažu Rusiji da nastavi rat - kazao je on u video obraćanju na Fejsbuku.

Na osnovu dekreta, među proruskim političarima kojima su uvedene sankcije našli su se Jurij Bojko, Nestor Šufrič i Jevhen Murajev, preneo je list "Kijev independent".

Zelenski je, takođe, kazao da Kijev radi na tome da oduzme ličnostima sa proruskim stavovima državne nagrade i odlikovanja, posebno orden Heroja Ukrajine.

(Tanjug)