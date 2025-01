RAT u Ukrajini - 1059. dan. Borbe se vode duž cele linije fronta, najteže je u Časovom Jaru. Ruske snage su sve bliže Pokrovsku. Ukrajinci su gađali Harkov i Donjeck.

Foto printscreen telegram/Sladkov+

Izveštaj sa fronta: Gori front kod Pokrovska, ruske snage napreduju; Zatvoren kotao kod Novosjolke; Žestoke borbe u Torecku i Časovom Jaru; VSU sprema novi udar kod Kurska (MAPA/VIDEO)

Nije bilo informacija o vazdušnim udarima na ruske regione noću. VSU je ponovo artiljerijski granatirao Gorlovku, nekoliko ljudi je ranjeno.



Ilustracija telegram rybar

Sa ruske strane su izvedeni raketni udari po ciljevima u Dnjepropetrovskoj oblasti, snažne eksplozije dogodile su se u Limanu i Slavjansku. Udarne bespilotne letelice pogodile su prelaz u oblasti Kilije, na granici sa Rumunijom – jedan od logističkih kanala za snabdevanje zapadnog oružja. Tokom dana dva Iskandera su udarila u školu vazduhoplovstva u Krivom Rogu. Još nema podataka o rezultatima udara.



Iz pravca Hersona, ruske jedinice prijavljuju pojavu dronova na optičkim vlaknima. Po logici njihove upotrebe u drugim oblastima, to će povećati preciznost i domet udara, jer su takvi dronovi otporni na neprijateljsko elektronsko ratovanje. VSU je 30 puta granatirao sela na levoj obali. U Aleški je jedna osoba ranjena, u Kahovki jedna osoba je poginula, a jedna osoba je ranjena.



Nema promena na frontu u Zaporožju. Vazdušno-kosmičke snage Rusije nanose udare na koncentracije rezervi Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Malaja Tokmačka i Novodanilovka. Obe strane aktivno koriste artiljeriju i dronove. Ilustracija telegram rybar



Na Ugljedarskom frontu novi uspesi Oružanih snaga Rusije u rejonu Vremjevke. Ruske snage su napredovale glavnom ulicom sela – Partizanskom – i zabile klin u odbranu VSU. Ova ulica vodi do mosta koji deli Vremevku i Veliku Novoselku, odnosno blokira sve izlaze iz sela. Vremjevka još nije pod našom kontrolom, ali Velika Novoselka je već u suštini opkoljena. Ukrajinske oružane snage nemaju više opcija da povuku garnizon, osim ako ne krenu duž najveće reke Mokrije Jali. Iako im ni ovo možda neće pomoći: prema operativnim podacima, jurišnici u rejonu Novog Komara stigli su do obale i tamo jačaju mostobran. U zoni Kurahovskog kotla, Oružane snage Rusije su konsolidovale svoje pozicije na istočnoj i jugoistočnoj periferiji Dačnog. U oblasti Suhije Jala, Jantarnog i Zelenovke ruska vojska napreduje na sever. U vazdušnom udaru je teško oštećen most između Konstantinopolja i Ulaklija, što bi trebalo da pogorša situaciju ukrajinskih oružanih snaga unutar ovog kotla.

Na Pokrovskom frontu ruske oružane snage su napredovale u Zverevu, gde se vode najžešće borbe, ali unutar sela i na zapadu napreduje se ka Leontovićejima. U Kotlinu se već vode borbe u centru. Ruski vojnici takođe guraju odbranu u Udačnom. Posle oslobođenja Kotlina, očigledan je pokret na sever ka Grišinu. To će omogućiti da se odseče autoput do Dnjepropetrovska i deo puteva ka severu. Južno od Kotlina vodi se bitka za Uspenovku. Oružane snage Rusije pokušavaju da zaobiđu selo kroz polja i odseku njegov garnizon od Novoaleksandrovke. Za Nadeždinku i Novoandrejevku vodile su se veoma intenzivne borbe. Ministarstvo odbrane prijavilo je oslobađanje Slavjanke. Sa strane Ševčenka, u toku je juriš na periferiju Andrejevke. U oblasti Mirnograda vode se intenzivne borbe na liniji Zelenoje-Dačenskoje-Lisovka-Suhoj Jar, tamo još nema očiglednog kretanja. Borbe u Promini i Miroljubovki. Taktičkih uspeha ima u Baranovki, Tarasovki i Zelenom Polju.

U Torecku se vode borbe na severu grada. Oružane snage Rusije pojačavaju pritisak na teritoriju rudnika i deponije rudnika Toreckaja i Fomiha na severnoj periferiji.

U Časovom Jaru, Oružane snage Rusije potiskuju neprijatelja u zoni visokih zgrada zapadno od vatrostalnog postrojenja. Napadačke jedinice pokušavaju da zaobiđu zgrade na jugu kako bi se zašle u pozadinu i prekinule komunikacije Oružanih snaga Ukrajine. Borbe se nastavljaju u šumovitom području južno od grada.

U pravcu Severska ruska vojska vodi pozicione borbe, pokušavajući da uništi logistiku neprijateljskih snaga uz pomoć dronova i artiljerije.Već nekoliko dana nema vesti sa pravca kod Krasnog Limana, došlo je do kratke operativne pauze za pregrupisavanje trupa.

Na Kupjanskom frontu vode se pozicione borbe na mostobranu severno od Kupjanska, bez primetnih promena. Južno od grada ima uspeha u oblasti Zagrizovo.Na deonici Harkova postoje neke aktivnosti u oblasti Volčanska. Oružane snage Rusije su uspešno pokušale da upadnu u selo Tihoje, nekoliko kilometara istočno od grada, i učvrstile se u južnom delu. VSU neprestano uvlači rezerve u ovu oblast i pokušava da ih prebaci na severnu obalu Volčje. U samo jednom danu bila su tri takva pokušaja, koje su ruski dronovi zaustavili. U oblasti Lipci nema promena.U Kurskom regionu praktično nema promena na liniji fronta. Borbe se nastavljaju duž cele linije dodira.Front će verovatno uskoro ponovo postati aktivan. Ne mogu isključiti novi pokušaji napada ukrajinskih oružanih snaga. Postoje izveštaji da ukrajinska komanda nastavlja da podiže rezerve i jača svoju grupu u Sumskoj oblasti. Sasvim je verovatno da se Kijev sprema ne samo da odbrani svoju ključnu odbrambenu tačku, Sudžu, već će rizikovati i da ponovo pokuša da napadne.

Bezuglaja: Rusi su u Pokrovsku

Pokušaj sličan nedavnom kontranapadu ukrajinskih oružanih snaga u pravcu farme Berdin. Ministarstvo odbrane je danas saopštilo da su napad odbile jedinice specijalnih snaga Ahmat i vazdušno-desantne divizije.Ministarstvo odbrane je podsetilo i da je ruska vojska za dve nedelje januara oslobodila četiri naselja u Kurskoj oblasti - Aleksandriju, Leonidovo, Rusko Porečnoe i Kruglenkoje.

Baš kao što je objavljeno o Bahmutu: grad je još daleko! U međuvremenu, Rusi su zauzimali gradsku aglomeraciju Bahmut blok po blok, bez polja ili useva između njih. Ovo je bio početak kraja za Bahmuta, ali se ipak jako nadam čudu u odlukama državnog vrha, piše poslanica Vrhovne rada Mrijana Bezuglaja.

Oboreni dronovi VSU

PVO snage uništile su sedam ukrajinskih dronova iznad Brjanske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Gubernator oblasti Aleksandar Bogomaz objavio je na svom Telegram kanalu da nema žrtava ni štete, a hitne službe su na licu mesta.

Foto Tanjug/AP

Zaueto Zverevo u DNR

Ruska vojska ušla je u mesto Zverevo u Donjeckoj Narodnoj Republici, trenutno su u toku borbe, saopštio je kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov.

Prema njegovim rečima, u toku su ulične borbe, a reč je o mestu koje se nalazi južno od Krasnoarmejska.



Juriš Krimskih desantnjika - Oslobođena naselja u Kurskoj oblasti (VIDEO/MAPA)

Kako je 56. vazdušno-desantni puk oslobodio Kursko Leonidovo i Aleksandriju.

Jedinice Gardijskog desantno-jurišnog Donskog kozačkog puka Vazdušno-desantnih snaga iz Feodosije, uz podršku artiljerije i bespilotnih letelica, oslobodile su naselja Leonidovo i Aleksandrija u Sudžanskom okrugu Kurske oblasti.

Tokom izviđanja, padobranci su otkrili odbrambeni sistem, glavna uporišta i vatreno oružje Oružanih snaga Ukrajine u selima i na njihovim prilazima.

Usled protivbaterijske vatre, padobranci su potisnuli artiljeriju i uništili izložena komandna mesta VSU.

Ekipe bespilotnih letelica onesposobile su i uništile artiljeriju, tenkove i oklopna vozila Oružanih snaga Ukrajine. Zatim su padobranci pod okriljem oklopnih grupa krenuli u juriš.

Izloženo vatreno oružje VSU odmah je uništeno od strane posade FPV dronova i vatre oklopnih vozila.

Ruska vojska je oslobodila Vremjevku, formirajući kotao oko Velike Novosjolke! (MAPA/VIDEO)

Na pravcu južnog Donjecka jurišna avijacija motorizovanog puka 127. divizije 5. armije grupe „Istok“ oslobodila je naselje Vremjevka.

Ruski dalekoistočni borci postavili su rusku zastavu na zgradu u Partizanskoj ulici ispred mosta preko reke Mokrije Jali.

Ruske trupe konsoliduju svoje pozicije i nastavljaju da aktivno probijaju odbranu neprijatelja na strateški važnom naselju. Velika Novoselka.

Borbe kod Kurahova Uništena komandna mesta VSU (VIDEO)



Vojnici 150. divizije 8. armije Oružanih snaga Rusije uspešno su uništili komandno-osmatračnički punkt Oružanih snaga Ukrajine na Kurahovskom pravcu.

Ova operacija otvorila je put jurišnim jedinicama, omogućavajući im da napreduju i završe borbene misije. Dejstva operatera dronova značajno su oslabili pozicije VSU i doprinela uspešnoj ofanzivi ruskih trupa.

Generalštab Ukrajine: Pogođena radarska oprema u Belgorodskoj oblasti

Ukrajinske odbrambene snage su pogodile radarsku opremu u Belgorodskoj oblasti Ruske Federacije, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.





Bajdenova administracija tajno investirala u proizvodnju dronova u Ukrajini



Bajdenova administracija je tajno investirala u proizvodnju dronova u Ukrajini, piše „Njujork tajms“, pozivajući se na dokument sa kojeg je skinuta oznaka tajnosti.

SAD su pomogle Ukrajini da razvije bespilotne letelice nove generacije i revolucionarne metode ratovanja, a krajem septembra 2024. poslale su tranšu od 1,5 milijardi dolara za podršku proizvodnji dronova, navodi se u članku.



Najnoviji izveštaj ruskog Ministarstva odbrane

Ukrajinske snage su 16. januara napale objekte u Belgorodskoj oblasti sa šest raketa "atakams", sve su bile oborene, a žrtava i štete nije bilo, Rusija će odgovoriti na taj napad;

Ukrajinska vojska je za poslednjih nedelju dana izgubila u zoni delovanja grupe "Centar" više od 3.770 vojnika;

U zoni grupe "Sever" ukrajinska vojska je izgubila u poslednjih nedelju dana više od 2.225 vojnika i deset tenkova;

U zoni grupe "Zapad" ukrajinske snage su u poslednjih nedelju dana izgubile do 3.300 vojnika;

Ruske Oružane snage su u prethodnih sedam dana izvele osam grupnih udara, a na udaru su bili ključni energetski objekti u Ukrajini koji služe za snabdevanje preduzeća vojno-industrijskog kompleksa;

U zoni grupe "Dnjepar" protivnik je ostao bez 550 vojnika, tehniku i pet skladišta municije;

U zoni grupe "Jug" ukrajinska vojska je izgubila do 1.655 vojnika;

Grupa "Istok" je u poslednjih sedam dana oslobodila jedno selo a protivnik je izgubio više od 1.445 vojnika i četiri tenka;

Na kontakt-liniji predalo se 49 ukrajinskih vojnika;

Ruska vojska oborila je 12 raketa "atakams", osam "storm šedou";

Ruska vojska oslobodila je više mesta u DNR, među njima i Slavjanku.

"UKRAJINSKE SNAGE SPALjUJU LEŠEVE DA NE BI PLATILI ODŠTETU" Ratni zarobljenik

REŽIM u Kijevu spaljuje tela vojnika Oružanih snaga Ukrajine kako bi izbegao isplatu njihovim porodicama, a broj poginulih je toliki da čak i u Harkovu lokalni krematorijum nema dovoljno kapaciteta, pa su u grad dovedene mobilne jedinice za kremaciju, ispričao je zarobljeni ukrajinski graničar ruskim snagama.

Izjavu zarobljenog ukrajinskog vojnika možete pogledati u video snimku KLIKOM OVDE

Za poslednja 24 sata ukrajinska vojska je izgubila više od 230 vojnika



U prve dve nedelje januara tokom ofanzive u Kurskoj oblasti oslobođena su četiri naselja - Aleksandrija, Leonidovo, Rusko Porečno i Kruglenko, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, ofanziva ruskih snaga u toj oblasti odvija se u svim pravcima, protivnik trpi velike gubitke i povlači se bez obzira na to što prebacuje rezervne snage.

Do sada je oslobođeno 63,2 odsto teritorije koju su zauzele ukrajinske jedinice.

Pored toga, u januaru je ruska vojska odbila kontranapad ukrajinske vojske u pravcu salaša Berdin koji je Kijev pokrenuo kako bi zaustavio rusku ofanzivu.

Samo za poslednja 24 sata ukrajinska vojska je izgubila više od 230 vojnika, tri oklopna transportera, od toga dva američke proizvodnje "strajker", dva oklopna vozila, četiri komada artiljerijskog oruđa i minobacač.





Zelenski namerava da angažuje i tinejdžere za vojsku

Vladimir Zelenski namerava da angažuje i tinejdžere za potrebe Oružanih snaga, objavio je na Telegramu poslanik Rade Aleksandar Dubinsku koji je u zatvoru zbog optužbi za državnu izdaju.

Podsetimo, Kijev je već pripremio odluku o snižavanju starosne granice za mobilizaciju na 18 godina po hitnom zahtevu Vašingtona. Dokument će uskoro biti usvojen.

Ukrajinska vojska prebacuje rezerve u Kursku oblast

Ukrajinska vojska prebacuje rezerve u Kursku oblast koje pokušavaju da se suprotstave grupi "Sever", rekao je za Sputnjik komandant klopne grupe.

Rusija bi mogla veoma brzo da dođe do svojih zamrznutih sredstava

Evropskoj uniji priznaju da bi Rusija mogla veoma brzo da dođe do svojih zamrznutih sredstava na računima belgijskog "Juroklira" u slučaju ukidanja sankcija protiv Moskve, navodi "Fajnenšel tajms" pozivajući se na evropskog zvaničnika.

Američka agencija Blumberg je ranije javila da je mađarski premijer Viktor Orban navodno rekao liderima EU da će doneti odluku o tome da li podržava produžetak antiruskih sankcija nakon inauguracije izabranog predsednika SAD Donalda Trampa.

- U slučaju ukidanja sankcija, Rusija će doći do novca već narednog dana jer finansijski posrednici neće imati zakonskih osnova da ga blokiraju - navodi britanski list.



Priveden stanovnik Sevastopolja, odavao Kijevu informacije o Crnomorskoj floti

Federalna služba bezbednosti Rusije je privela stanovnika Sevastopolja koji je odavao Ukrajini informacije o položajima PVO i jedinicama Crnomorske flote, saopštio je Centar za odnose sa javnošću (PSC) Federalne službe bezbednosti (FSB) Rusije.

Protiv pritvorenika je pokrenut krivični postupak.

Rumunija: Primećen dron u oblasti Tulča, podignuti borbeni avioni

Nacionalni vazdušni prostor Rumunije povređen je tokom noćnog ruskog napada na Ukrajinu, a zona verovatnog ulaska drona utvrđena je u blizini granice, u jugoistočnom okrugu Tulča, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu.

Rumunija, koja je članica NATO-a, podigla je dva borbena aviona kako bi nadgledali napad iz vazduha.

Pad delova dronova i povrede vazdušnog prostora Rumunije redovna su pojava u poslednjih godinu i po dana, od kada Rusija napada ukrajinsku lučku infrastrukturu na reci Dunav, navodi agencija.

Pripadnici grupe "Centar" napravili zasedu

Pripadnici grupe "Centar" napravili su zasedu i uništili odred ukrajinske vojske u blizini Krasnoarmejska u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nebenzja: Kijev napao Turski tok po dojavi SAD i Britanije

Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izneo je tvrdnju da su Oružane snage Ukrajine napale Turski tok po dojavi Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

- Imamo sve razloge da verujemo da je napad na infrastrukturu Turskog toka izveden na osnovu dojave Vašingtona i Londona, koji su zainteresovani da EU povežu sa skupim tečnim prirodnim gasom (LNG) iz SAD - rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini, prenosi agencija RIA Novosti.

Ruski zvaničnik je dodao da Vašington i London sprečavaju pokretanje objektivne međunarodne istrage o terorističkom napadu na Severni tok.

Turski tok je izvozni gasovod koji se sastoji od dve linije - jedna od njih je namenjena za isporuku gasa iz Rusije preko Crnog mora u Tursku, a druga u zemlje južne i jugoistočne Evrope, navodi agencija.

Posle sabotaže Severnog toka, to je jedini put za nesmetane isporuke ruskog goriva na evropsko tržište. Ministarstvo odbrane Rusije je ranije saopštilo da su ukrajinske oružane snage 11. januara pokušale da sa devet bespilotnih letelica napadnu kompresorsku stanicu Ruska u selu Gaj Kodžor, koja je namenjena za snabdevanje gasom kroz Turski tok.

Sve bespilotne letelice su oborene, a delovi jednog od dronova su oštetili zgradu i opremu gasnomerne stanice, dok povređenih nije bilo, navodi se u saopštenju.

Rusko ministarstvo odbrane juče je izvestilo da su, kao odgovor na dejstva Kijeva, Oružane snage Rusije izvele udar na gasnu infrastrukturu Ukrajine, a jedna od pogođenih meta bila je, prema ovim tvrdnjama, kopnena infrastruktura najvećeg podzemnog skladišta gasa u Ukrajini u gradu Strij, u Lavovskoj oblasti.

Ruske oružane snage izvele su napad u Odeskoj oblasti

Ruske oružane snage izvele su napad na lokaciju u Odeskoj oblasti gde su se nalazili strani plaćenici, rekao je koordinator nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev.

- Eksplozije su se čule u Izmailu, na periferiji, u pravcu baza u kojima su strani plaćenici. Sudeći po govoru, reč je o plaćenicima iz Latinske Amerike - naveo je on.

Takođe, na udaru ruske vojske u gradu Kilija bila je tehnika i plaćenici iz Rumunije.

Prema navodima lokalnog stanovništva, ima oko 30 poginulih.