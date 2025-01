RAT u Ukrajini - 1058. dan.

Foto: Novosti ilustracija

Izveštaj sa fronta: Zatvara se kotao kod Kurahova, ruske trupe prodiru kod Pokrovska; Palo utvrđenje u Časovom Jaru; Žestoke borbe kod Kupjanska i u Kurskoj oblasti, u kotlu 2000 pripadnika VSU (MAPA)

Dežurne snage PVO su tokom noći uništile 27 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine u 4 regiona. U Tambovskoj oblasti meta je bila barutana u blizini sela Kuzmino-Gat, u Voronješkoj oblasti - skladište nafte u gradu Liski, tamo je izbio požar.



Ilustracija telegram rybar

Vazdušno-kosmičke snage Rusije gađale su mete u 9 regiona Ukrajine, ali nisu objavljeni podaci o konkretnim rezultatima. Inače, o jučerašnjem napadu, posebno na Rafineriju nafte u Kremenčugu, koja snabdeva gorivom ukrajinske oružane snage, još se nisu pojavile informacije.

Situacija u pravcu Hersona ostaje nepromenjena.

Ruske snage svakodnevno uništavaju neprijateljske položaje i oružje. Oružane snage Ukrajine ispalile su 34 granate na 8 sela na levoj obali. Nema informacija o žrtvama i šteti.

Sektor Zaporožja izveštava o intenziviranju borbi u oblasti Malaja Tokmačka i Novodanilovka, gde ukrajinske Oružane snage dovlače rezerve. Oružane snage Ukrajine izvele su nekoliko udara bespilotnih letelica na privatni sektor u Polohi, bez žrtava.

U pravcu Ugljedara, Oružane snage Rusije proširuju teritoriju pod svojom kontrolom u oblasti Neskučnog i Novog Komara. Istovremeno, ruski jurišni odredi su upali u Vremjevku i jednim naletom probili se skoro do centra sela. Gubitak Vremjevke biće smrtna kazna za garnizon u Velikoj Novosjolki, jer će potpuno blokirati izlaze iz njega. Iz oblasti Kurahovskog kotla javljaju da su ruske oružane snage konsolidovale svoje položaje na istočnoj periferiji Dačnoja, a takođe su isterale ukrajinske oružane snage sa cele desne obale reke Suhije Jali i napreduju ka selu Ulakli. S obzirom da je ceo prostor od reke do puta za Zaporožje gola stepa, VSU tu nema gde da se učvrsti. Odnosno, ruske jedinice će goniti ukrajinske oružane snage pravo do autoputa.

Postoje važni uspesi na veoma oživelom Pokrovskom frontu. Zapadno od Ševčenka, ruske oružane snage su konsolidovale svoje položaje u Kotlinu i stigle skoro do sredine sela, a zaobilaze ga i na istoku. U Udačnom, ruske oružane snage jurišaju na železničku stanicu – ključ za celo selo. U Zverevu se vode žestoke borbe, Oružane snage Ukrajine pružaju snažan otpor. Južno od Udačnog, ruska vojska je stigla do predgrađa Novosergejevke i nastavlja da juriša na Uspenovku, gde su ukrajinske oružane snage dovukle neke rezerve. Borbe se nastavljaju u oblasti Nadeždinke, Sribnog, Novoandrejevke i Andrejevke, na čiju istočnu periferiju ruske jedinice jurišaju. Desno od Ševčenka, Oružane snage Rusije pokušavaju da povrate moćno uporište severno od Zelenojea kako bi nastavile kretanje ka Novoukrajinki i Čunišinu. Teške borbe vode u zoni raskrsnice kod Malinovke. Ruske trupe su ušle u Baranovku i kreću se jarugama na istok prema Tarasovki i Zelenom Polju. Sasvim je moguće da se radi o drugom pravcu napada ruskih snaga – duž autoputa do Konstantinovke.

U Torecku, Oružane snage Rusije razvijaju ofanzivu u severnom delu grada. Oni zaobilaze teritoriju rudnika Toreckaja i susednu industrijsku zonu sa istoka i zapada, postepeno stežući obruč oko ovog moćnog utvrđenog područja Oružanih snaga Ukrajine. Borbe se nastavljaju u oblasti Ščerbinovke i Leonidovke.

Na odseku kod Časovog Jara ukrajinska javnost koja se bavi ratom priznaje gubitak teritorije vatrostalne fabrike i mikrookruga Severnaja. Na ruskoj strani pojašnjavaju da taj deo mikrookruga još nije očišćen, ali je glavno utvrđenje – železnička stanica – pod ruskom kontrolom. Glavne bitke se odvijaju u bloku višespratnica zapadno od fabrike, neke od zgrada su već pod kontrolom ruskih oružanih snaga. Južni bok se takođe aktivirao sa južne periferije grada i prilično aktivno napreduje.

Ali Severski pravac ostaje stabilan - sve što se odatle zna je da se vode pozicione bitke. Odnosno, u suštini, sve se svodi na međusobno granatiranje i aktivno delovanje dronovima.

Nema primetnih promena na pravcu kod Krasnog Limana.

U oblasti Kupjanska vode se žestoke borbe na južnom krilu. U oblasti Zelenog Gaja, Oružane snage Rusije su napredovale u pravcu Borovske Andrejevke, a borbe se nastavljaju u oblasti Zagrizova. Sa severnog krila, gde Oružane snage Rusije jačaju mostobran na zapadnoj obali Oskola, nema vesti.



Na pravcu Harkova vode se pozicione borbe u glavnim oblastima - u oblasti Volčanska i Lipca.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Teške protivborbe se nastavljaju u pograničnom pojasu Kurska tokom proteklog dana.

Ukrajinske oružane snage su rasporedile pojačanje u rejon Pogrebki i nastavljaju sa pokušajima da povrate selo. Oružane snage Rusije su, sa svoje strane, tokom rotacije artiljerijom i avijacijom pojačale napade na neprijateljske grupe u šumskim područjima. Takođe se navodi da su u ovoj oblasti ukrajinske oružane snage takođe počele da koriste zapadne dronove sa optičkim vlaknima.

Generalno gledano, u oblasti Malaja Loknja vlada relativan mir. Ovo bi mogla da bude pauza pred ofanzivu ruskih trupa. Oružane snage Ukrajine grade odbranu duž železničke pruge, ruske snage artiljerijom i bespilotnim letelicama rade po položajima VSU. Postoji mogućnost da ruske snage u velikom kotlu uspeju da zarobe do dve hiljade ukrajinskih vojnika.

Nastavljaju se borbe u Mahnovki, koja se sa jugoistoka graniči sa Sudžom. Ukrajinske oružane snage očajnički pružaju otpor, ne štedeći vojnike i opremu. Napredovanje ruskih trupa ide veoma teško, ali i dalje traje.

Borbe na granici (VIDEO)

Ruska vojska brutalno uništava ukrajinsku pešadiju u oblasti Harkova



Žestoke borbe za kraj u Torecku (MAPA)

Ruska vojska nastavlja da juriša na poslednje odbrambena uporišta Oružanih snaga Ukrajine u Torecku – vode se teške borbe na periferiji.

Suprotno pisanju nekih medija, grad još nije oslobođen, a ukrajinska vojska pruža žestok otpor.

Grupa snaga „Centar“ nastavlja jurišna dejstva u severozapadnom delu Torecka, napadajući u pravcu gomila, rudnika i preduzeća Toretskugol.

VSU ima još nekoliko kuća, privatni sektor, deponiju rudnika Fomiha i područje rudnika Toreckaja - poslednjeg većeg centra odbrane ukrajinskih oružanih snaga u gradu.

Zelenski: Rusi dolaze

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski priznao je da u istočnoj Ukrajini inicijativa pripada Oružanim snagama Rusije.

-Što se tiče bojnog polja: ne prepuštati inicijativu Rusima, koji je, nažalost, danas imaju na istoku, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Kijevu, nakon sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Foto: EPA/JUSTIN LANE/Shutterstock/Novosti ilustracija

On je za gubitak inicijative ukrajinskih trupa okrivio sporo snabdevanje vojske oružjem.

Prema pisanju brojnih medija, tokom sastanka Zelenskog i Starmera, bespilotna letelica, koja se pripisuje Rusiji, presretnuta je u centru Kijeva iznad mesta gde se održava konferencija.

„I mi ćemo ih pozdraviti“, odgovorio je Zelenski na zahtev novinara da prokomentariše dron.

Ruska vojska napreduje kod Kurahova

Ruske trupe napreduju zapadno i južno od Kurahova, oslobodivši preko 13 kvadratnih kilometara teritorije za 24 sata, izjavio je zvaničnik Zaporoške oblasti Sputnjik Vladimir Rogov.

„U oblasti Andrejevke, zapadno od Kurahova, naše trupe su oslobodile više od šest kvadratnih kilometara, a napredovale su i južnije duž reke Suhije Jali u rejonu sela Jantarno, oslobodivši oko sedam kvadratnih kilometara“, rekao je on.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su oslobodili Kurahova 6. januara. Grad se nalazi 46 kilometara od Donjecka i 30 kilometara južno od Krasnoarmejska. Ovo je najveće naselje u jugozapadnom delu Donbasa i ima važan operativni značaj.

Ništa od ulaska u NATO

Mađarska, Nemačka, Slovačka i Sjedinjene Američke Države protive se članstvu Ukrajine u NATO, izjavio je šef ukrajinskog režima Vladimir Zelenski, a prenose ukrajinski mediji.

-Oni su bili iskreni, nisu nas želeli u NATO-u, ovo je otvoren razgovor, rekao je Zelenski u Kijevu na konferenciji za novinare sa premijer Velike Britanije Kirom Starmerom.

Foto AP

Prema njegovim rečima, svaka od ovih zemalja ima svoje razloge zašto ne žele Ukrajinu u sastavu Alijanse.



Ruska vojska započela je juriš na poslednje odbrambene čvorove Oružanih snaga Ukrajine u Torecku (MAPA)

Grupa trupa „Centar“ napreduje u severozapadnom delu Torecka, napadaju u pravcu preduzeća Toretskugol, u rejonu industrijskog mesta rudnika Svete Matrone Moskovske, u rejonu auto depo Toreckugolj i u pravcu deponije rudnika Fomiha.

Oružane snage Ukrajine pišu o tome od juče uveče:

-Rusi su već započeli juriš na rudnik Toreckaja i napredovali su na severozapadu. Ostala je samo deponija rudnika Fomiha i malo privatnog sektora u njegovoj blizini. Oni mogu da stignu do zadnjeg dela Konstantinovke i obezbede bok za dalje kretanje ka Kramatorsku.

Rudnik Toreckaja ostaje poslednji veliki centar odbrane ukrajinskih oružanih snaga u gradu.

Napad na aerodrom kod Nikolajeva

Na vojni aerodrom u Martinovki u Nikolajevskoj oblasti Ukrajine izveden je napad. Na aerodromu su mogla biti dva aviona, saopštio je za Sputnjik koordinator proruskog ilegalnog nikolajevskog pokreta Sergej Lebedev.

Potpisan sporazum o 100-godišnjem partnerstvu Britanije i Ukrajine

Premijer Velike Britanije Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisali su sporazum o 100 godišnjem partnerstvu dveju država.

- Danas je zaista istorijski dan. Odnosi Ukrajine i Velike Britanije su bliži nego ikad. Došli smo na novi nivo, ovo je više od strateških odnosa. Potpisali smo sporazum o 100-godišnjem partnerstvu - rekao je Zelenski.

Ovaj dokument će produbiti bilateralne odnose u sferi odbrane i predviđa dalju vojnu pomoć Kijevu.

Kijev: Starmer i Zelenski na polaganju venaca na "Zid sećanja"(FOTO)

Britanski premijer Kijr Starmer stiže sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim da položi vence na "Zid sećanja" za palima za Ukrajinu, u Kijevu.

Julija Timošenko: Ukrajina se pretvara u zemlju bez budućnosti

Liderka partije Batkivščina Julija Timošenko izjavila je da se Ukrajina pretvara u zemlju bez budućnosti.

- Deindustrijalizacija se dešava, poljoprivreda se uništava, a sela nestaju sa mape Ukrajine. Ljudi odlaze, jer nisu u stanju da rade i da izdržavaju svoje porodice. Ovaj proces je ekonomska stagnacija, koja nas pretvara u zemlju bez budućnosti - rekla je nekadašnja premijerka Ukrajine na svom Jutjub kanalu.

Timošenkova je skrenula pažnju na zakon koji predviđa preliminarni izbor kandidata za Ustavni sud Ukrajine od strane međunarodnog saveta. Ona je istakla da takva odluka Kijeva krši međunarodno pravo i pretvara zemlju u "obespravljenu koloniju".

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Ukrajinska vojska je u poslednja 24 sata izgubila do 40 vojnika u zoni delovanja grupe „Zapad“ ruskih Oružanih snaga

Pripadnici grupe „Jug“ zauzeli su povoljnije položaje, dok je protivnik izgubio do 260 vojnika i jedan tenk

Grupa „Zapad“ poboljšala je svoje položaje na isturenim delovima fronta, dok je protivniku iz stroja izbačeno 470 vojnika

Grupa „Centar“ nastavila je prodor u dubinu odbrane protivnika, a ukrajinske snage su izgubile više od 580 vojnika i tri tenka, uključujući „leopard“

Ukrajinska vojska izgubila je do 85 vojnika u zoni delovanja grupe „Dnjepar“

Grupa „Istok“ poboljšala je taktički položaj, nanoseći poraz protivniku koji je izgubio do 240 vojnika.

Ukupni gubici ukrajinske vojske u poslednja 24 sata - 1.675 vojnika.

Italijanski ministar odbrane u poseti Ukrajini

Ministar odbrane Gvido Krozeto doputovao je u zvaničnu posetu Ukrajini, saopštila je italijanska ambasada u toj državi.

Krozeto će održati niz institucionalnih sastanaka u Kijevu, navodi ambasada.

Ukrajina izgubila 210 vojnika

Ukrajinske snage su na kurskom pravcu proteklog dana izgubile 210 vojnika, dva borbena vozila pešadije, oklopno vozilo, haubicu M777 američke proizvodnje i osam minobacača, saopštilo je rusk Ministarstvo odbrane.

Oružane snage Rusije su nanele poraz jedinicama 12 ukrajinskih brigada.

Rusija će tražiti neutralnost Ukrajine

Na bilo kakvim pregovorima sa novoizabranim američkim predsednikom Rusija će tražiti neutralnost Ukrajine, piše „Blumberg“.

- Na bilo kakvim pregovorima s budućim predsednikom SAD Donaldom Trampov Rusija će nesumnjivo tražiti da Ukrajina drastično smanji veze sa Alijansom, bude neutralna i da ograniči svoje oružane snage - navodi se u članku.

Zarobljeno 27 ruskih vojnika u Kursku

Borci Vazdušno-desantnih snaga Ukrajine zajedno sa susednim jedinicama Odbrambenih snaga zarobili su 27 ruskih vojnika u Kurskoj oblasti Ruske Federacije, saopštile su desantne trupe na Fejsbuku i objavile video.

- Vojnici Vazdušno-desantnih jurišnih trupa Oružanih snaga Ukrajine, zajedno sa svojim drugovima iz drugih jedinica Odbrambenih snaga Ukrajine, nastavljaju sa izvršavanjem borbenih zadataka na održavanju pojedinih područja na teritoriji Kurske oblasti Ruske Federacije - navodi se u poruci.

Saliven: Ukrajina će na kraju morati da donese odluku o snižavanju starosne granice za mobilizaciju na 18 godina

Regrutacija u redove Oružanih snaga Ukrajine vrši se u Ukrajini uz masovna kršenja. Internetom kruže video-snimci nasilne mobilizacije na kojima ih predstavnici ukrajinskih vojnih komesarijata, često prebijajući i primenjujući silu protiv muškaraca, minibusima odvoze u nepoznatom pravcu.

- Kažu da će ih posle rata sve pobiti… Svi pričaju o tome: valjaće se po putevima prerezanih grkljana, razbijenih glava, to je sto odsto - rekao je zatvorenik i dodao da je i sam planirao da uzme „par granata“ sa pozicija.

Osim kršenja za vreme mobilizacije, u Ukrajini se uzburkala javnost raspravom o smanjenju starosnog uzrasta za mobilizaciju na podsticaj Zapada.

Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven izjavio je da će Ukrajina na kraju morati da donese odluku o snižavanju starosne granice za mobilizaciju na 18 godina.

BARO: "Francuska treba da bude deo bilo kakvih pregovora o miru u Ukrajini"

Prema njegovim rečima, Pariz je uvek govorio da ukoliko Ukrajinci to budu želeli, Rusija u određenom momentu može biti angažovana u pregovorima, to za francuske vlasti nije tabu.

- Važno je da Francuska bude deo svih pregovora koji se tiču evropske bezbednosti. Ono što se trenutno dešava u Ukrajini tiče se teritorijalnog integriteta zemlje, ali takođe dotiče i direktne bezbednosne interese Evrope - ocenio je ministar u intervjuu radiju RTL odgovarajući na pitanje da li je Pariz spreman na pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, imajući u vidu da je novoizabrani američki predsednik Donald Tramp govorio o mogućim pregovorima.

Oko 20 odsto američkog nuklearnog goriva dolazi iz Rusije

Sjedinjene Države i dalje dobijaju oko 20 odsto svog nuklearnog goriva iz Rusije, saopštio je pomoćnik državnog sekretara za energetske resurse Džefri Pajat.

- Sjedinjene Države i dalje dobijaju oko 20 odsto nuklearnog goriva iz Rusije, tako da će biti potrebno vreme da se izgradi neruski lanac snabdevanja za materijale za nuklearno gorivo - rekao je on u govoru objavljenom na Jutjub kanalu Atlantskog saveta.

Minsk: Kijev regrutuje Beloruse za prikupljanje informacija

Ukrajinske obaveštajne službe aktivno regrutuju Beloruse preko interneta za prikupljanje informacija, saopštio je državni sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandar Volfovič.

- Ukrajinske specijalne službe aktivno rade na daljinskom regrutovanju "simpatičnih" beloruskih građana putem interneta kako bi ih ubedili da pomognu u prikupljanju i davanju informacija od interesa, kao i da počine aktivne nezakonite radnje - rekao je on Volfovič.

Napomenuo je da se Belorusima nudi da fotografišu i snimaju lokacije vojnih jedinica zemlje u pograničnim oblastima Ukrajine.

Takođe, ukazao je da će ukrajinska strana ubuduće koristiti regrutovane državljane Belorusije za stvaranje skladišta oružja, municije i eksplozivnih naprava za vršenje sabotaže na teritoriji republike.

Volfovič je pozvao građane da se ne zavaravaju porukama regruta.

Zelenski: Ukrajina ne vodi tajne pregovore s Rusijom

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da Ukrajina ne vodi tajne pregovore sa Rusijom, jer ceni poverenje svojih zapadnih partnera.

U intervjuu za poljske medije rekao je i da su takvi pregovori mogući sa pozicije snage, i da su zato Kijevu potrebne pouzdane bezbednosne garancije.

"Ukrajina ne vodi nikakve spletkarske razgovore sa Rusijom, to nije u našim interesima. Za nas je gubitak poverenja naših partnera svakako veliki rizik", rekao je Zelenski.

Napad na aerodrom u Černigovskoj oblasti

Na vojni grad i aerodrom u Černigovskoj oblasti izveden je napad, izjavio je za Sputnjik koordinator ilegalnog proruskog nikolajevskog pokreta Sergej Lebedev.

Prema njegovim rečima, u regionu je u sredu uništen najmanje jedan lanser iz kojeg je ukrajinska vojska granatirala Brjansku oblast.

Gori skladište nafte u ruskoj Voronješkoj oblasti; Starmer nenajavljeno u Kijevu

Restrikcije struje u šest ukrajinskih regiona zbog ruskih raketnih udara. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da se razgovara o razmeštanju evropskog kontingenta u Ukrajini, ali da to ne može biti jedina bezbednosna garancija. Moskva navodi da su dve strane razmenile po 25 zarobljenika.