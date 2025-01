ZELENSKI JASAN: Ukrajina ne vodi tajne pregovore sa Rusijom iza leđa svojih partnera

UKRAJINA ne vodi tajne pregovore sa Rusijom, jer ceni poverenje svojih zapadnih partnera, poručio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: Printscreen

On je u intervjuu za poljske medije rekao i da su takvi pregovori mogući sa pozicije snage, i da su zato Kijevu potrebne pouzdane bezbednosne garancije.

- Ukrajina ne vodi nikakve spletkarske razgovore sa Rusijom, to nije u našim interesima. Jer za nas je gubitak poverenja naših partnera svakako veliki rizik - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Zelenski je primetio da u EU ima dovoljno "prijatelja" koji pregovaraju i pokušavaju da pokažu svoju privrženost Ruskoj Federaciji, ili balansiranju između Ukrajine i Rusije, ali da na sreću, kako je naveo, njihov broj ipak nije veliki.

- Veoma nam je važno da očuvamo savezništvo i podršku naših partnera iz EU i NATO-a. Za ove tri godine uspeli smo da izgradimo ovu uniju bez koje Ukrajina ne bi opstala i tu smo podršku zadržali do danas - rekao je Zelenski, objasnivši da zbog toga nema pregovora sa Rusijom iza leđa partnera.

On je naglasio da ne može biti pregovora sa Rusima bez učešća Ukrajine i da će stoga Kijev odlučno reagovati ako bilo koja zemlja bude vodila takve pregovore iza leđa Ukrajinaca. Ukrajina nije protiv pregovora, ali za zaustavljanje rata neophodna je želja, naveo je ukrajinski predsednik.

- A čak i ako druga strana to ne želi, možete primeniti formulu "mir kroz snagu", terajući okupatore na dijalog - naglasio je Zelenski. Prema njegovim rečima, Ukrajina treba da dobije pouzdane bezbednosne garancije od saveznika, jer će, kako je rekao, primirje bez takvih garancija jednostavno omogućiti Rusiji da se pripremi za sledeću fazu rata, kao što je to već bilo u periodu od 2014. do 2022. godine.

Zelenski je u sredu posetio Varšavu, gde se sastao sa šefom poljske vlade Donaldom Tuskom i predsednikom Andžejem Dudom.

(Tanjug)

