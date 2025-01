OVO JE NOVA TAKTIKE KINE ZA TAJVAN: Pravi barže za iskrcavanje po modelima korišćenim u Normandiji (FOTO)

KINA gradi "brodove i barže u stilu Dana D" koji bi mogli biti korišćeni u invaziji na Tajvan. Najmanje tri takva plovila primećena su u brodogradilištu Guangdžou na jugu Kine, prenosi britanski Telegraf.

NADZOR Kineski vojnik u Tajvanskom moreuzu, Foto AP

Stručnjaci su izjavili da ovi brodovi/barže, koji očigledno koriste koncepte "Mulberry Harbours", konstrukciju korišćenu tokom iskrcavanja u Normandiji, mogu biti od presudnog značaja u amfibijskom napadu na Tajvan.

Plovila, kako se navodi, imaju mostove koji mogu prenositi tenkove i zalihe preko neprohodnog terena do ostrva, koje Kina smatra delom svoje teritorije.

Do sada je tajvanska vojska pretpostavljala da bi napad kineske Narodnooslobodilačke armije morao da se odigra u nekoliko jako branjenih luka.

Međutim, ovakvi brodovi omogućavaju kineskim snagama da zaobiđu stenovite ili meke plaže, koje nisu pogodne za teška vozila poput tenkova, što bi otvorilo više frontova za invaziju i dodatno razvuklo odbranu Tajvana.

Kina, koja redovno ugrožava Tajvan upadima ratnih brodova i lovačkih aviona, i dalje izbegava direktan sukob, ali predsednik Si Đinping je u novogodišnjem obraćanju izjavio da je "ponovno ujedinjenje neizbežno".

- Ljudi sa obe strane Tajvanskog moreuza su jedna porodica. Niko ne može prekinuti naše porodične veze, niti zaustaviti istorijski trend nacionalnog ujedinjenja - rekao je na kineskoj državnoj televiziji CCTV.

Istovremeno, Tajvan razmatra regrutovanje stranih boraca kako bi se izborio sa nedostatkom vojnika, dok pritisak od strane NOA raste.

Erik Gomez iz instituta Kato izjavio je da ovi brodovi predstavljaju "nov i zanimljiv problem" za Tajvan.

- Ako ovi brodovi imaju dugačke mostove koji mogu preći plaže do čvrstog tla, to znači da će oblasti koje tajvanska vojska mora da brani postati mnogo brojnije. To bi moglo značajno opteretiti njihovu odbranu - rekao je on.

Ipak, dodao je da bi brodovi bili podložni napadima protivbrodskih raketa i "ne bi bili idealni za iskrcavanje na lokacijama koje se aktivno brane, jer bi bili laka meta".

China is reportedly constructing ‘D-Day style’ barges for possible Taiwan invasion https://t.co/CS3Su1jcgZ pic.twitter.com/bykptJ2smV — End Time Headlines (@EndTimeHeadline) January 13, 2025

Mark F. Kansjan iz Centra za strateške i međunarodne studije naglasio je da Kina mora prvo da uspostavi "vazdušnu superiornost i pomorsku dominaciju" pre nego što uputi ove brodove, jer bi u suprotnom bili uništeni projektilima i artiljerijom.

On je istakao da Kina replicira "Mulberry Harbours" sisteme koji su tokom Drugog svetskog rata svakodnevno dopremali hiljade tona vozila i zaliha na obalu.

Prema navodima, svaki kineski brod poseduje most od 120 metara koji omogućava tenkovima i drugim vozilima pristup priobalnom putu ili čvrstoj podlozi iza plaže. Neki od njih imaju stubove koji se spuštaju radi stabilnosti u lošim vremenskim uslovima, kao i platforme za pristajanje drugih brodova.

Profesor Lajl Goldstin iz instituta Vatson Univerziteta Braun izjavio je da postoje "jasni dokazi" da je Kina sa velikim interesovanjem proučavala sisteme i druge aspekte iskrcavanja u Normandiji.

Procenio je da bi Kini bilo potrebno najmanje dve desetine ovakvih brodova da bi "pouzdano dopremila značajne količine oklopnih vozila i zaliha na obalu," jer bi mnogi bili uništeni tokom tajvanskog kontranapada.

- Taj broj je u okviru kineskih mogućnosti, s obzirom na njihov ogroman kapacitet za izgradnju brodova - zaključio je Goldstin.

(Telegraf)