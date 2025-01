BRITANSKI DIPLOMATA O SIRIJI: Tri sile srušile Asada - Nova vlast u Damasku marionetska, konce vuku MI6 i CIA

BIVŠI ambasador Velike Britanije u Siriji Piter Ford istakao je da je do pada sirijske vlade i vojske došlo usled iscrpljenosti višegodišnjim sankcijama Zapada, kao i da je vođa Hajat Tahrir el Šama (HTŠ), Ahmed Husein el Šara (ranije poznat kao Abu Muhamed el Džolani) samo lutka čije konce povlače Amerika i Velika Britanija.

Foto Tanjug/AP

Ford, koji je bio britanski ambasador u Bahreinu od 1999. do 2003. i u Siriji od 2003. do 2006, a potom specijalni izaslanik generalnog komesara Agencije UN za pomoć i rad (UNRVA) je intervjuu novinaru Riku Sterlingu rekao da je Zapad uništio Siriju, o porodici Asad, kao i šta čeka Sirijce posle promene vlasti.

Na pitanje zašto su sirijska vojska i vlada tako brzo pali, rekao je da je tokom više od jedne decenije, "sirijska vojska bila iscrpljena izuzetno teškom ekonomskom situacijom".

-Sirija je imala samo nekoliko sati struje dnevno, nije bilo novca za kupovinu oružja i nije bilo mogućnosti da koristi međunarodni bankarski sistem. Oklevam da to priznam, ali zapadne sankcije su bile izuzetno efikasne u obavljanju onoga zbog čega su i uvedene - da bace sirijsku ekonomiju na kolena. Obični Sirijci nisu razumeli složenost geopolitike i za sve su krivili sirijsku vladu - da nemaju struju, hranu, gas, naftu, da je inflacija visoka, rekao je Ford i dodao da su Siriju napale i okupirale velike vojne sile - Turska, SAD, Izrael plus na hiljade džihadista.

Foto: Tanjug/AP

On je naveo da su Velika Britanija, SAD i Izrael bile uključene u obuku džihadista pre nego su u decembru prošle godine napali Alepo.

-Ahmed Husein el Šara sigurno ima britanske savetnike. Njegove izjave su imale amerikanizovani pravopis, tako da je i CIA tu. On je lutka, marioneta koja govori ono što oni žele da on kaže, istakao je Ford.

Naveo je da trenutno ima ponegde okršaja, ali da su islamisti preuzeli vlast.

-Postoje džepovi otpora u Latakiji gde se Alaviti bukvalno bore za život. Veliki deo borbi je oko pokušaja HTŠ sa zaplene oružje. Alaviti pružaju otpor. Postoji važan džep otpora na severoistoku gde su Kurdi. Takozvana Sirijska nacionalna armija koju podržava Turska mogla bi da krene u potpuni rat protiv kurdskih snaga. Ali to će delimično zavisiti od toga šta će se desiti nakon inauguracije novog predsednika SAD Donalda Trampa, analizira diplomata.

On je preneo i šta mu govore ljudi iz Sirije, a "slike" su vrlo uznemirujuće. HTŠ i njihovi saveznici paradiraju pokazujući svoju dominaciju, vijore se zastave ISIS-a i Al-Kaide, a "pogubljenja pored puta su uobičajena". Hrišćani u svojim gradovima i selima samo pokušavaju da se mole. Ukazao je da mu je žao što mora da kaže, ali "neki hrišćanski sveštenici su izdali svoje zajednice, slikaju se sa pripadnicima džihadista, ali nemaju izbora".

Foto tviter@DResistance2day

Rekao je i da su zapadni mediji demonizovali Bašala el Asada i njegovu porodicu i da su optužbe lažne.

-Poznajem neke članove porodice Asad, neki od njih žive dugi niz godina u Britaniji. Živeli su u veoma skromno. Da je Asad bio milijarder, kao što kažu, to bi se videlo. Garantujem da to nije bio slučaj. Sve je to smišljeno u nekoj dubljoj agendi. Kao i priče o mučenju, ubijanju za vreme njegove vladavine. Većina tih ljudi je poginula u ratu. To nisu bili ljudi koji su mučeni do smrti, kako mediji govore, ističe Ford.

Kako je rekao, demonizacijom Asada, odvraća se pažnja od zločina koji se sada dešavaju u Siriji.

-Zapadni lideri ljube noge momku koji je i dalje traženi terorista i koji je bio jedan od osnivača ISIS-a, za ime Boga, kao i jedan od osnivača Al-Kaide u Siriji. To je sramotno, istakao je povodom ljubavi lidera HTŠ i Zapada.

Podseća da su nafta i gas Sirije i dalje u rukama Sjedinjenih Država, koje "preko svojih kurdskih marioneta kontrolišu ovaj segment ekonomije".

On je pesimista u pogledu daljih dešavanja u Siriji, slikovito opisujući da Sirija gubi svoju dušu, ali dobija više sati struje.

(rt.rs)

