RAT u Ukrajini - 1055. dan.

Izveštaj sa fronta: VSU sprema još jednu kontraofanzivu u Zaporožju; Ruske snage prodiru ka Pokrovsku, u toku čišćenje Torecka; Palo ključno utvrđenje u Časovom Jaru, šire se mostobrani kod Kupjanska (MAPA/VIDEO)

Sistemi PVO su prijavili uništenje 8 dronova avionskog tipa iznad Voronješke, Brjanske i Belgorodske oblasti tokom noći, kao i 6 granata HIMARS MLRS. Oružane snage Ukrajine u jednom danu ispalile su 87 granata na mirne gradove DNR, ima mrtvih i ranjenih.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije gađale su mete u 12 regiona Ukrajine, uključujući i Kijevsku oblast. Za sada nema detalja o rezultatima udara.

Nemačka je isporučila Ukrajini prvi samohodni top RCH 155 – ovo je najnoviji sistem na točkovima sa potpuno automatizovanim sistemom punjenja i daljinskim upravljanjem borbenog modula. Nemački budžet za 2025. predviđa oko 4 milijarde evra za vojnu podršku Ukrajini. Prošle godine Berlin je Kijevu pružio pomoć od 7 milijardi evra.

U pravcu Hersona, ukrajinske oružane snage granatiraju mirna sela. U protekla 24 časa ispaljeno je 35 granata na 8 naseljenih mesta. U Staroj Zburjevki dron je napao automobil - jedan mrtav, drugi povređen. U Novoj Kahovki, benzinska pumpa je bila pod vatrom.

Na sektoru Zaporožja vode se pozicione borbe, na terenu nema primetnih promena. Oružane snage Ukrajine aktivno koriste artiljeriju i bespilotne letelice i nanose udare po pozadini. Izveštava se da ukrajinske oružane snage prebacuju dodatne snage u oblast Orehova, verovatno u pokušaju kontranapada severno od Rabotina. U oblasti Kamenskoje primećuje se veoma intenzivan rad neprijateljskih dronova.

Na frontu kod Ugljedara nastavlja se opkoljavanje Velike Novosjolke. Oružane snage Rusije su skoro stigle do poslednjeg zemljanog puta od sela ka severozapadu. Borbe su u toku u rejonu Neskučnog, a jurišnici kreću u ofanzivu na Vremjevku. Severno od sela, ruske oružane snage su proširile zonu kontrole zapadno od Novog Komara. U oblasti Kurahova nije bilo većih pokreta, verovatno je posle oslobođenja Jantarnog došlo do pregrupisavanja snaga pre sledećeg kretanja na zapad. Od Jantarnog ima malo napredovanja u pravcu Dačnog.

U pravcu Pokrovsk, Ministarstvo odbrane prijavilo je oslobađanje Peščanog, koje se nalazi 4 km južno od Pokrovska. Oružane snage Rusije ubrzano grade svoj uspeh u ovoj oblasti. Prednji odredi su stigli do predgrađa Zvereva, napreduje se u jaruzi na severozapadu ka magistralnom putu za Meževu, malo zapadnije izveštavaju o fizičkoj kontroli oko 2 km ovog puta između Kotlina i Udačnog. U bliskoj budućnosti, po svemu sudeći, treba očekivati juriš na ova sela. Neposredno južno od ove oblasti vode se žestoke borbe za Uspenovku i Nadeždinku. Od Jaseneva, Oružane snage Rusije probijaju se kroz polja i šumske pojaseve do Slavjanke. Najvažniji pravac napada na ovom delu fronta je opkoljavanje i oslobađanje Ševčenka i Andrejevke. Na istočnom krilu - u oblasti sela Promin i Miroljubovka - nema promena.

U aglomeraciji Torecka ruske jurišne jedinice čiste severne delove grada, gde ostaju pojedinačni džepovi otpora Oružanim snagama Ukrajine. Borbe za teritoriju rudnika Toreckaja se nastavljaju. U Ščerbinovki i Petrovki borbe su pozicione prirode i tamo VSU pruža snažan otpor.

Sa opreznim optimizmom možemo da govorimo da će epska, višemesečna bitka za Časov Jar uskoro doći do svog logičnog kraja – oslobođenja grada-tvrđave. Ukrajinski resursi priznaju gubitak teritorije vatrostalnog postrojenja, ključne tačke odbrane, za Oružane snage Ukrajine. Borbe se nastavljaju u mikrookrugu Severni, gde VSU pokušava da povrati teritoriju železničke stanice. Borbe se vode južno od grada u zoni autoputa do Konstantinovke.

Nema promena na Severskom pravcu, avioni bacaju bombe na identifikovane neprijateljske položaje, deluju artiljerija i bespilotne letelice.

Na deonici Krasnolimanski postoji napredak u pravcu od Ivanovke do Kolodeza, ali još uvek nije bilo moguće učvrstiti se u ovom selu.

U pravcu Kupjanska, VSU nedostaju sposobnosti i resursi da zaustavi širenje ruskog mostobrana u oblasti Dvurečne i Kalinova. Oružane snage Rusije prebacuju tešku opremu i municiju na zapadnu obalu Oskola, stvarajući pretnju selima Kondrašovka i Zapadnoje. Južno od Kupjanska, vojska širi svoj mostobran kod Senkova - sve to zajedno stvara pretnju da opkoli Kupjansk sa severa i juga. U toku je akcija čišćenja u Zagrizovu i Zelenom Gaju.

U pravcu Harkova vode se pozicione borbe u oblasti Volčanska i Lipca.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Na Kurskom frontu nije bilo značajnijih promena, Oružane snage Ukrajine pokreću česte kontranapade na svim lokacijama gde su potisnute.

Teške borbe za Pogrebki se nastavljaju, ruske napade prate kontranapadi Oružanih snaga Ukrajine. U ovom trenutku, nijedna strana nema potpunu kontrolu nad selom.

Novaja i Stara Soročina, Orlovka ostaju pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, ruske jedinice napreduju iz šuma, bore se na periferiji. Oni javljaju da su u jednom od juriša ruske jedinice zamalo uspele da odseku Pogrebki, ali su Oružane snage Ukrajine dovele rezerve i uspele da povrate kontrolu nad putem.

U međuvremenu, Oružane snage Rusije su praktično preuzele kontrolu nad autoputem Mala Loknja-Južni nad njim je primećen veliki broj ruskih FPV dronova, što u velikoj meri ometa snabdevanje garnizona Oružanih snaga Ukrajine u Maloj Loknji.

Selo Kosica između Ruskog i Čerkaskog Porečnog ponovo su zauzele ukrajinske oružane snage u protekla 24 sata, ali se borbe za njega nastavljaju.

Žestoke borbe vode i u Mahnovki, gde VSU iz severnog dela sela nastavlja kontranapad, ubacujući u borbu nove rezerve boraca i tehnike.

Područja oko fronta su takođe nebezbedna. Danas je civilni automobil u Belovskom okrugu napao dron Oružanih snaga Ukrajine, bračni par u penziji koji se nalazio u njemu zadobio je šrapnelske rane. Vršilac dužnosti guvernera Kurske oblasti Aleksandar Hinštejn još jednom je pozvao stanovnike da se uzdrže od putovanja u opasna područja.

Eksplozije u Kijevu i Sumi

Eksplozije su odjeknule u Kijevu i Sumi, javljaju ukrajinski mediji.

Šta su tačno bile mete napada, za sada ostaje nepoznato.



Su-34 LANSIRAO KINŽAL

Ruski lovac-bombarder Su-34 prvi put je tokom SVO u borbenim uslovima uspešno primenio sistem „kindžal“, objavio je list Oružanih snaga Rusije „Crvena zvezda“.

Kijev napao Brjansku oblast

Ukrajinske vlasti pokušale su da izvedu kombinovani raketni napad na Brjansku oblast, ali su ruske snage PVO uništile sve ciljeve, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Bogomaz na Telegramu.

Prema preliminarnim informacijama, nema povređenih. Na licu mesta su hitne i operativne službe.



Ruska vojska presekla glavni put snabdevanja VSU u Donbasu (MAPA)

Ruska vojska probila se do glavnog puta snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga Krasnoarmejsk-Konstantinovka i presekla ga.

Glavni put za snabdevanje ukrajinskih trupa u Donbasu je prekinut.

-Na desnom krilu pravca Pokrovsk ruske trupe su uz podršku oklopnih vozila napale u rejonu čvora „Malinovskaja“ autoputa Pokrovsk-Konstantinovka do dubine do 2,52 km, efektivno presekavši autoputa tokom prevrtanja, potvrđuju neprijateljski resursi.

Južnije, Rusi su napredovali duž šumskog pojasa do dubine od 1 km.

Pakao za VSU u Kursku

Oružane snage Rusije osujetile su pokušaje ukrajinske vojske da izvrši kontranapad u Kurskoj oblasti, piše Njujork tajms, pozivajući se na pripadnike ukrajinskih oružanih snaga koji su učestvovali u terorističkim napadima u ruskoj pograničnoj oblasti.

Kako napominje list, o intenzitetu borbi u Kurskoj oblasti „može se suditi po putu koji vodi ka granici sa Rusijom: oko njega se nalaze uništeni tenkovi, oklopni transporteri i druga vozila ukrajinske vojske.

Izvori lista su izvestili o kontinuiranim napadima ruskih bespilotnih letelica, uz napomenu da su ruske oružane snage počele da koriste nove bespilotne letelice koje se upravljaju preko optičkog kabla, sa dometom od preko 16 km.

Vatra puškom mitraljeza i dronovi: Kako je 35. brigada „Hrabrih“ oslobodila Dačensko (VIDEO)

Jurišne jedinice grupe snaga Centar, u saradnji sa posadama UAV grupe, identifikovale su i uništile glavne vatrene tačke i položaje Oružanih snaga Ukrajine u selu Dačenskoje kod Pokrovska.

Nakon artiljerijske pripreme, jurišnici su počeli da raščišćavaju uporišta, zgrade i objekte. Posle bitke, deo ukrajinskih oružanih snaga napustio je svoje položaje, napustivši svoje oružje i municiju, kao i svoje mrtve i ranjene.

Kurahovski smer: Napredovanje ruskih oružanih snaga na desnoj obali reke Suhije Jali (MAPA)

Nakon zauzimanja Kurahova, ruske trupe nastavljaju da grade svoje uspehe u nekoliko oblasti:

Na jugozapadu, nakon borbi u blizini bara, vojnici 10. tenkovskog puka 20. motorizovane divizije oslobodili su selo Jantarnoje, što potvrđuju objavljeni na internetu snimci podizanja zastave u centru sela..

Informacije o ulasku jurišnih grupa u Dačnoje, zapadno od Kurahova, još nisu potvrđene. Međutim, materijali objektivne kontrole ukazuju na izvesno napredovanje Oružanih snaga Rusije u pravcu sela od kotlovsko-mehaničkog postrojenja.

Zaharova prokomentarisala predaju nemačkog oružja Kijevu

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova prokomentarisala je predaju prve nemačke samohodne haubice RCH 155 Kijevu i posavetovala Berlinu da preda nešto Sjedinjenim Američkim Državama za gašenje požara.

-Bolje da su predali nešto Vašingtonu kao pomoć u gašenju požara. Samo znaju da pale. Nisu naučili kako da gase požare, rekla je ona za Sputnjik.

Nemačke haubice idu na istočni front

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus predao je ukrajinskoj strani prvo samohodno artiljerijsko oruđe tipa RCH 155. Ceremonija primopredaje održana je u Kaselu, gde odbrambeni koncern KNDS proizvodi ove borbene sisteme.

-Ovo je signal da Ukrajina može da se osloni na nas, rekao je Pistorijus.

Nemačke vlasti planiraju da Kijevu predaju 54 takve haubice. Prvih šest jedinica za sada će ostati u Nemačkoj, a na njima će se obučavati ukrajinski vojnici.

Prema podacima KNDS, samohodna haubica RCH 155 smatra se „jednom od najmodernijih“ te vrste. Za posluživanje su dovoljne dve osobe. Pri tome postoji mogućnost daljinskog upravljanja topovskom kupolom sa topom kalibra 155 milimetara. Takvo oruđe takođe treba da bude isporučeno Bundesveru.

Ruska vojska oslobodila Peščano u DNR

Oružane snage Ruske Federacije oslobodile su naselje Peščano u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Jedinice grupe trupa "Sever" na Harkovskom pravcu su u protekla 24 časa eliminisale do 35 vojnika, oklopno borbeno vozilo, dva automobila i pet artiljerijskih oruđa, uključujući samohodnu haubicu "paladin" američke proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoje položaje na prvoj liniji fronta. Ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti ove grupe trupa izgubila 515 vojnika, četiri borbena vozila pešadije, 14 automobila i 12 artiljerijskih oruđa, uključujući samohodnu haubicu "brejvhart" britanske proizvodnje. Uništeno je i skladište municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije linije i položaje i tokom proteklog dana izbacile iz stroja do 285 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 14 automobila i dva artiljerijska oruđa ukrajinskih snaga, uništivši pritom i skladište municije.

Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselje Peščano u DNR.

Neprijatelj je u zoni odgovornosti ove grupe trupa izgubio više od 615 vojnika, sedam borbenih oklopnih vozila, uključujući oklopne transportere M113 američke proizvodnje, VAB francuske proizvodnje i oklopna vozila "makspro" iz SAD.

Uništeno je devet artiljerijskih oruđa, uključujući samohodnu haubicu "brejvhart" britanske i haubicu M777 američke proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje u dubinu odbrane neprijatelja, a Oružane snage Ukrajine izgubile su do 210 vojnika, tenk, oklopno borbeno vozilo američke proizvodnje "hamvi", pet vozila i samohodnu haubicu "brejvhart" proizvedenu u Velikoj Britaniji.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su u protekla 24 časa eliminisale do 80 vojnika, borbeno oklopno vozilo, četiri automobila i četiri oruđa artiljerije, uključujući haubicu M777 američke proizvodnje. Uništena su dva sistema za elektronsko ratovanje i skladište municije.

Operativno-taktička avijacija, jedinice opremljene udarnim bespilotnim letelicama, raketne snage i artiljerija ruske vojske nanele su udare po infrastrukturi vojnih aerodroma, kao i mestima grupisanja ljudstva i vojne tehnike neprijatelja u 157 oblasti.

Posade sistema PVO Oružanih snaga Ruske Federacije su u protekla 24 časa oborile dve vođene avio-bombe francuske proizvodnje "hamer", šest raketa višecevnog raketnog sistema HIMARS američke proizvodnje i 83 bespilotne letelice.

Oružane snage Ukrajine su u Kurskoj oblasti tokom protekla 24 sata izgubile više od 230 vojnika, tri tenka, borbeno vozilo pešadije, šest borbenih oklopnih vozila, sedam automobila, četiri samohodna artiljerijska oruđa, dva minobacača, sistem za elektronsko ratovanje i protivbaterijski radar.

Ukrajinci izgubili 300 tenkova u Kurskoj oblasti

Broj ukrajinskih tenkova koje je ruska vojska uništila tokom borbi u pograničnoj oblasti Kursk dostigao je 300, proizilazi iz izveštaja Ministarstva odbrane .

- Ukupno, tokom borbi u pravcu Kurska, neprijatelj je izgubio 300 tenkova - navodi se u saopštenju vojnog resora.

Tako su Oružane snage Ukrajine samo u protekla 24 sata izgubile tri tenka, borbeno vozilo pešadije, šest borbenih oklopnih vozila, sedam vozila, četiri samohodne artiljerijske jedinice, dva minobacača, stanicu za elektronsko ratovanje i kontrabaterijsku stanicu , kao i više od 230 vojnika.

Ukupni gubici ukrajinske vojske, pored tenkova, od avgusta prošle godine na ovom pravcu iznosili su:

više od 51.430 poginulih i ranjenih vojnika;

229 borbenih vozila pešadije;

166 oklopnih transportera;

1539 borbenih oklopnih vozila;

1456 automobila;

358 artiljerijskih oruđa;

44 MLRS lansera, uključujući 13 američkih HIMARS-a i šest MLRS;

16 lansera protivvazdušnih raketnih sistema;

osam transportno-punjenih vozila;

93 stanice za elektronsko ratovanje;

14 kontrabaterijskih radara;

četiri radara protivvazdušne odbrane;

30 jedinica inžinjerijske i druge opreme, od čega 15 inžinjerijskih vozila za deminiranje, jedna jedinica za deminiranje UR-77, osam oklopnih remontno-evakuacionih vozila i komandno-štabno vozilo.

Jedno od najvećih nalazišta litijuma pod ruskom kontrolom

Nalazišta litijuma u ​​oblasti oslobođenog sela Ševčenko, kojima je Kijev pokušao da trguje sa Zapadom, došla su pod rusku kontrolu, rekao je šef DPR Denis Pušilin na TV kanalu Rusija 24 .

- Neprijatelj je držao naselje i tamo izgradio prilično ozbiljna utvrđenja, a to je verovatno bilo povezano i sa populizmom koji smo videli od Zelenskog – on je već trgovao rezervama, podzemljem i nudio je to u medijima - rekao je on.

Takođe je napomenuo da jedinice ruskih trupa nastavljaju napredovanje.

- Zbog činjenice da je Ševčenko pod našom kontrolom, otvara se dodatna prilika za napredovanje do sledećih naselja, a neprijatelj ima sve manje mogućnosti da se učvrsti na prilazima Krasnoarmejsku - zaključio je šef DNR.

Ukrajinci pokušali sabotažu na Turskom toku

Velika analiza Si-En-Ena: Ukrajina se priprema za teške odluke, Rusi nemilosrdno napreduju

Pušilin: Sedam kilometara do zapadne granice DNR

Ruske trupe još treba da pređu oko sedam kilometara do zapadne granice Donjecke Narodne Republike, gde se ona graniči sa Dnjepropetrovskom oblašću, izjavio je šef DNR Denis Pušilin.

- Prema poslednjim podacima, do zapadne granice, odnosno do granice sa Dnjepropetrovskom, ostalo je još oko sedam kilometara, jer se linija fronta menja, a ipak se nalazi van naseljenih mesta. Nastavite da napredujete - rekao je Pušilin na TV kanalu Rusija 24.

Rusi krenuli u ofanzivu severozapadno od Kurahova

Ruske snage krenule su u ofanzivu severozapadno od Kurahova, napredujući dva kilometra ka Andrejevki u odnosu na mesto Ševčenko koje je oslobođeno 11. januara, izjavio je za Sputnjik kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

On je dodao i da su ruske snage potisnule neprijatelja iz sela Neskučno na vremjovskom pravcu zaporoške linije fronta i sada se tamo vrši čistka.

Neskučno se nalazi južno od Vremjovke i Velike Novosjolke, gde se nalazi veliki komandni i logistički centar ukrajinske vojske.

J. Koreja: Oko 300 severnokorejskih vojnika poginulo u borbama na strani Rusije

Najmanje 300 severnokorejskih vojnika koji su se borili na strani Rusije protiv Ukrajine ubijeno je u borbama, a ranjeno je njih oko 2.700, saopštila je jutros južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS).

Ta informacija je saopštena tokom sastanka obaveštajnog odbora parlamenta iza zatvorenih vrata, rekao je poslanik Li Sung Kvon iz vladajuće Partije moći naroda.

Li je naveo da je NIS, takođe, saopštila da je Severna Koreja naredila svojim vojnicima da izvrše samoubistva kako bi izbegli da ih ukrajinska vojska zarobi žive.

Poslanik je rekao da je jedan od dvojice severnokorejskih vojnika koje su zarobile ukrajinske snage u regionu Kurska u Rusiji odbio ponuđeni azil u Južnoj Koreji.

U gotovo trominutnom snimku, koji je objavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u nedelju na platformi Iks, jedan od ranjenih severnokorejskih vojnika rekao je da želi da ostane u Ukrajini kada su ga pitali da li želi da se vrati kući.

Rusija izvršila 412 udara na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini za 24 sata

Rusija je tokom proteklog dana izvršila 412 udara na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine, izjavio je načelnik te oblasti Ivan Fedorov.

On je napisao na Telegramu da je u napadima oštećeno 27 stambenih i infrastrukturnih objekata, preneo je Ukrinform.

U ruskom napadu na Zaporožje sinoć su povređeni muškarac i žena.

Počela evakuacija stanovništa iz Kurahova

Vojno osoblje Južne grupe snaga počelo je evakuaciju stanovnika grada Kurahova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Motorizovane jedinice Južne grupe snaga počele su da evakuišu stanovnike grada Kurahova, koji su prošle nedelje oslobodili ruski vojnici - navodi se u saopštenju.

Uništeno osam ukrajinskih dronova

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su tokom noći osam dronova Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Protekle noći dežurni sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili osam ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u izveštaju.

Pojašnjava se da se likvidacija odvijala u tri regiona.

- Šest bespilotnih letelica je uništeno nad teritorijom Voronješke oblasti, a jedan je oboren nad teritorijama Brjanske i Belgorodske oblasti - dodaje se u Ministarstvu.

Ukrajinske oružane snage gotovo svakodnevno pokušavaju da bespilotnim letelicama napadnu ciljeve u pograničnim i centralnim regionima Rusije. Snage PVO uspešno presreću neprijateljske avione.