NIJE OSTAO NI KAMEN NA KAMENU Entoni Hopkins očajan: Požar u Los Anđelesu razorio kuću holivudske legende (FOTO)

DOM oskarovca ser Entonija Hopkinsa je među hiljadama uništenih u požarima u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

- Zvezda rođena u Port Talbotu objavila je poruku na Instagramu u kojoj podržava one koji su pogođeni, rekavši da je "jedina stvar koju nosimo sa sobom je ljubav koju dajemo".

Ovaj 87-godišnjak je nedavno izgubio svoj dom u požaru Pacific Palisades, najvećem koji besni u oblasti Los Anđelesa i spalio hiljade objekata.

Hiljade vatrogasaca pokušavaju da obuzdaju požare izazvane vetrom u Kaliforniji koji su ubili 10 ljudi, opustošili zajednice i poslali hiljade ljudi da mahnito beže sa svojih imanja.

U požaru koji je 2000. zahvatio London izgorela je njegova kuća. Hopkins je za to vreme bio u Los Anđelesu. Britanski policajci nisu znali ko je vlasnik te nekeretnine sve dok nisu upali unutra, a pozvao ih je komšija koji je primetio dim iz susedne vile.

- Srećom smo uspeli da spasimo Oskar i sve druge nagrade koje je sir Entoni osvojio. One će biti na sigurnoj lokaciji dok se ne vrate glumcu - rečeno je iz policije.

Požar razorio luksuzne vile brojnih poznatih ličnosti

Hopkins, koji je osvojio Oskara za najboljeg glumca za The Silence of the Lambs 1991. i The Father 30 godina kasnije, napisao je - Dok se svi borimo da se izlečimo od razaranja ovih požara, važno je da zapamtimo da je jedina stvar koju nosimo sa sobom je ljubav koju dajemo.

Rijaliti zvezda Paris Hilton, glumac Kada je Hari sreo Sali Bili Kristal, tekstopisa, Dajan Voren nagrađen Oskarom, zvezda Neveste princeze Keri Elves, voditelj tok šou programa Riki Lejk i zvezde Hilsa Spenser Prat i Hajdi Montag takođe su među poznatim ličnostima koje su izgubile svoje kuće u požarima.

Takođe se smatra da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa donirali zalihe ljudima pogođenim vremenskim nepogodama. Saseksi su u svoje domove pozvali prijatelje i voljene koji su bili primorani da se evakuišu, kako se razume.

Požari su bacili holivudsku sezonu dodele nagrada u nered, a dodela nagrada kritičara i nominacija za Oskara među događajima su pomereni dok su vatrogasci pokušavali da se bore sa požarom.

(BBC)