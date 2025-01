DOK AMERIKOM BUKTE POŽARI VEĆ SE SPREMA NOVA KATAKLIZMA: Ove predele okovaće ledena kiša i mećave (FOTO)

METEOROLOG amater Đorđe Đurić iznosi detaljnu prognozu, šta čeka svet u narednom periodu.

Foto: Profimedia

Već nekoliko dana zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država bori se sa razornim požarima. Na širem području Los Anđelesa izgorelo je više desetina hiljada hektara šuma i preko 5.000 objekata.

Evakuisano je skoro pola miliona ljudi, a milion i po ostalo je bez električne energije. Vatra je progutala mnoga naselja. Nažalost, poginulo je najmanje 10 osoba.

Za ove požare odgovoran je vetar Sveta Ana, kao i ekstremna suša. Ovaj vetar nastaje kada se nad planinskim područjem formira visok vazdušni pritisak, pa se uspostave snažna severoistočna strujanja sa kopna prema Pacifiku. Reč je o severoističnom vetru, sa udarima od 120 km/h, koji šire požare od planina i brda prema naseljenom delu ka Pacifiku i podnožju planina.

Vreme je izrazito suvo, vlažnost vazduha je niža i od 10 procenata. Noćne temperature su od 6 do 12 stepeni, dnevne oko 20 stepeni, ali je vetar neverovatan suv i sa olujnim, pa i orkanskim udarima.

FOTO: Profimedia

Situacija se ne smiruje i požari se i dalje šire. Dim sa požarišta širi se i preko 200 km iznad Pacifika, a nebo nad Los Anđelesom je kao u naučnofantastičnim filmovima.

Prognoza je takva da padavina nad ovim delom SAD neće biti ni u narednom perioodu, pa će se nastaviti suvo i veoma vetrovito vreme.

Istovremeno, centralni i istočni predeli SAD na udaru su oluja sa obilnim padavinama. I dok je zapadnije od Stenovitih planina toplo, istočnije se širi ledemna vazdušna masa koja se spušta sve do dalekog juga i do Meksičkog zaliva, a na istok do Istočne obale.

Sistem oluja sa snegom sa severa Meksika i sa Stenovitih planina, zahvatio je Srednji zapad i sada se širi prema istoku.

FOTO: Zoom Earth

Države od Kolorada, Oklahome, Kanzasa i severa Teksasa preko Misurija, Arkanzasa, Tenesija do država na istoku i do Vašingtona nalaze se na udaru veoma obilnog snega sa olujnim vetrom. Očekuje se da padne i više od 30 cm snega, a oluja će besneti naredna dva dana i premeštati se ka obali Atlantika.

Istovrmeno, priobalni deo Meksičkog zaliva i krajnji jugoistok SAD nalaze se na udaru snažnih i obilnih kiša i oluja sa grmljavinom.

Aktuelni olujni sistem drugi je za manje od nedelju dana nad Amerikom. Prethodni je doneo i polarni udar sve do juga i istoka, a mrazevi su zabeleženi i na severu Floride.

Inače, usled obilnog snega i ledene kiše, paralisani su brojni auto-putevi. Preko milion ljudi je bez struje, a smatra se da će olujama u vidu snega, ledene kiše i oluja sa grmljavinom biti pogođeno skoro sto miliona ljudi, što je bio slučaj i pre nekoliko dana.

FOTO: Zoom Earth

(Telegraf.rs)