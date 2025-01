ON JOŠ NIJE PREDSEDNIK: Zaharova o Trampovim izjavama o Grenlandu i Kanadi

NOVOIZABRANI predsednik SAD Donald Tramp još nije preuzeo dužnost, podsetila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjave političara o Grenlandu i Kanadi.

Foto: Profimedia

- Podsetimo, on još nije stupio na dužnost... Trenutno se to mora posmatrati sa ove tačke gledišta. Kada postane predsednik, kada stupi na funkciju i u zvaničnom svojstvu bude govorio u ime države i naroda Sjedinjenih Država, onda to može postati povod za analizu - rekla je Zaharova za Sputnjik.

Tramp je ranije pozvao Kanadu da se pridruži SAD kao odgovor na najavu premijera Džastina Trudoa o njegovoj nameri da podnese ostavku.

On je naveo da bi ujedinjenje dve zemlje ukinulo trgovinske tarife, smanjilo poreze i Otavi garantovalo potpunu bezbednost od navodnih pretnji ruskih i kineskih brodova, koji ih, prema rečima republikanca, stalno okružuju.

Sa druge strane, Trudo je izjavio da „nema šanse“ da njegova zemlja postane deo Sjedinjenih Država, napomenuvši da radnici i zajednice u obe zemlje imaju koristi od međusobne trgovine i bezbednosnih partnerstava.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja