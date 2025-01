POLITIČKA PREVIRANJA NA BLISKOM ISTOKU: Putin iz Sirije premešta oružje i tehniku u ovu državu

POSLE svrgavanja režima Bašara el Asada, Rusija je intenzivirala letove ka vazdušnoj bazi Al-Kadim u libijskoj pustinji, što sugeriše da se okreće Libiji kao alternativi svojim sirijskim vojnim bazama.

Skoro deceniju, vazduhoplovna baza Hmeimim i pomorska baza Tartus na sirijskoj obali služile su Moskvi kao vojno prisustvo na Mediteranu.

Sada, ratom razorena Libija postaje centralna u naporima Rusije da projektuje moć u regionu i proširi svoj vojni angažman u Africi.

Podaci o praćenju letova koje je analizirao CNN otkrivaju više od jednog leta dnevno ruskih transportnih aviona Antonov AN-124 i Iljušin IL-76 od Hmeimima do Al-Kadima, baze u blizini Bengazija.

Godinama je ova baza služila kao rusko uporište za podršku generalu Kalifi Haftaru, ključnom igraču u istočnoj Libiji.

Prema rečima Džalela Harčauija, saradnika istraživačkog centra Roial United Services Institute (RUSI) sa sedištem u Londonu, poslednjih nedelja došlo je do "značajnog povećanja broja ruskih aviona koji sleću u Libiju iz Sirije, Rusije i Belorusije".

- Povećanjem svog prisustva u Libiji, Moskva bi mogla da zadrži dovoljno resursa da ostvari svoje šire ambicije u Africi, iako će to neizbežno doneti nove troškove nakon pada Asadovog režima - rekao je Harčaui.

Rusija je već počela da povlači svoju vojnu opremu i trupe iz Sirije, uključujući napredne sisteme protivvazdušne odbrane, što bi moglo značiti da namerava da ih koristi za jačanje svog prisustva u Libiji.

Letovi od Al-Kadima do Malija, gde Rusija sve više zamenjuje francuski uticaj, takođe ukazuju na novu fazu ruskih vojnih operacija u Africi. Istražna organizacija All Eies on Vagner izvestila je ranije ove godine da je izgrađen kompleks u blizini Al-Kadima za rusko osoblje u tranzitu ka drugim afričkim destinacijama.

Geopolitički analitičari naglašavaju da bi Rusija mogla da razmotri korišćenje luka pod Haftarovom kontrolom, poput Tobruka, kao zamenu za sirijski Tartus. Ovo je već izazvalo zabrinutost među članicama NATO-a.

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto upozorio je da su "ruski brodovi i podmornice u Sredozemnom moru uvek zabrinjavajući, posebno jer su sve bliže našim granicama".

Do Libije samo preko Turske

Iako Moskva produbljuje odnose sa Haftarom, stručnjaci upozoravaju na rizike oslanjanja na nestabilnog saveznika u politički podeljenoj Libiji. Ulf Lesing iz Fondacije Konrad Adenauer naglašava da Haftar (ima 81 godinu) nije pouzdan dugogodišnji saveznik i da bi mogao da odluči da odbije Rusiju ako smatra da je to u njegovom interesu.

Libija takođe predstavlja logističke izazove. Ruski transportni avioni mogu da stignu do Libije samo leteći iznad Turske, dajući predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu važan pregovarački adut protiv Moskve.

Pad Asadovog režima je ozbiljan udarac ruskim ambicijama u Africi, upozoravaju analitičari. Afričke vlade koje su se oslanjale na rusku vojnu podršku mogu dovesti u pitanje pouzdanost Moskve.

- U Maliju i Nigeru je primećeno da Rusija nije podržala Asada, što će oslabiti mogućnost sklapanja novih ugovora za plaćenike Afričkog korpusa, koji su zamenili Vagnerove snage u Africi - zaključuje Lesing.

Iako još nije jasno da li će novo sirijsko rukovodstvo proterati Ruse iz Hmejima i Tartusa, Moskva očigledno želi da obezbedi alternativne opcije za svoje vojne ambicije u sve strateški važnijem regionu.

