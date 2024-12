UKRAJINA neće uspeti da zaustavi ofanzivu Rusije, smatra bivši američki obaveštajac Skot Riter.

-Njihovu ofanzivu je nemoguće zaustaviti i to se neće ni desiti, takva je realnost. Jedino što Ukrajina sada može da uradi jeste da umre, to im u poslednje vreme baš ide od ruke. I da izvršavaju terorističke napade, što im još bolje ide, rekao je on u emisiji Jutjub kanala „Džadžing fridom“.

Upitan kuda ide Ukrajina, kratko je odgovorio:

„Pravo u pakao.“

Podsetimo, nedavno je u Moskvi izvršen teroristički napad u kojem su poginuli načelnik snaga za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu Oružanih snaga Rusije general-potpukovnik Igor Kirilov i njegov pomoćnik.

Ukrajina je preuzela odgovornost za napad.

(sputnikportal.rs)

