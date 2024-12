"PRAVE SU ONE IZ NATO-a" Zelenski poručuje da Evrpopske bezbednosne garancije nisu dovoljne

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da evropske bezbednosne garancije neće biti dovoljne Ukrajini, već da prave garancije treba da potiču iz NATO.

- Nemoguće je o tome razgovarati samo sa Evropom. Prave garancije za nas sada ili u budućnosti su NATO (garancije) - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderima EU u Briselu i dodao da bi SAD trebalo da učestvuju po tom pitanju.

On je dodao i da je važno što se vode razgovori o potencijalnom stranom mirovnom kontingentu, prenosi Rojters.

Istovremeno je nazvao ludim ruskog predsednika Vladimira Putina i istakao da Ukrajina ne može da živi sa zamrznutim konfiktom na svojoj teritoriji. -

Ne možemo da živimo sa zamrznutim konfliktom na našoj teritoriji. Kada govorimo o prekidu vatre, u bilo kojem sukobu, u bilo kojem ratu, ljudi znaju šta će biti posle, kako bi trebalo da se to završi. Trebalo bi da imate na umu šta će se desiti sutra da bi danas došlo do prekida vatre. U suprotnom, samo zamrzavate sukob i to je to.

Zato su Ukrajini potrebne bezbednosne garancije - rekao je Zelenski. On je dodao da je Ukrajini potrebno najmanje 19 protivraketnih sistema da bi zaštitila svoju energetsku infrastrukturu. Takođe je, kako navodi portal Politiko, potvrdio da su u toku isporuke pomoći iz Kanade i Nemačke, ali je pozvao na dalju pomoć u zaštiti ukrajinske električne mreže.

Putina je opisao kao "veoma opasnog", optuživši ga da ne mari za ljudske živote.

- Mislim da je stvarno lud, On voli da ubija - tvrdio je Zelenski tokom konferencije.

Povodom predloga Putina za testiranje protivvazdušne odbrane lansiranjem nove ruske hipersonične balističke rakete "orešnik" na bilo koju metu u Ukrajini, upitao je novinare da li misle da je Putin razumna osoba.

Nakon što je Putin rekao da je između ruskih i ukrajinskih pregovarača u prvim nedeljama rata postignut preliminarni sporazum u Istanbulu, koji nikad nije sproveden, a koji bi mogao da posluži kao osnova za buduće razgovore, Zelenski je naveo da nije bilo sporazuma iz Istanbula između Ukrajine i Rusije.

- Ukrajina nije pristala na ultimatum Rusije. Ukrajina nije ništa nije potpisala, nikakvi dogovori nisu postojali. Postojao je odgovor na ultimatum Rusije - naveo je Zelenski. Upitan kako se oseća povodom drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji počinje 20. januara, odgovorio je - Dobro došao, Donalde -

Zelenski je naglasio da želi da Tramp bude na ukrajinskoj strani i da želi da detaljnije razgovara sa njim o ratu.

