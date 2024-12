ASTRONOM OBJAŠNJAVA: Koje su šanse da nam se želja ispuni kada vidimo zvezdu padalicu

KADA ugledate zvezdu padalicu kaže se da treba poželeti želju. Ali, dok mi šapućemo želje zvezdama, na društvenim mrežama su se javili oni koji bi ovaj ugođaj da nam pokvare, komentarišući da su zvezde padalice i druge sjajne zvezde koje vidimo, zapravo mrtve već milionima godina - te nam se želja verovatno neće ostvariti.

Međutim, astronom tvrdi da ovo nije istinito i objašnjava kako i koje zvezde mogu da nam ispune želje.

Pre svega, važno je razjasniti da li su zvezde blizu ili daleko. Kada se govori o (pomalo depresivnoj) činjenici da su zvezde u koje gledamo kada poželimo nešto već davno "ugašene", obično se kao glavni razlog navodi to da su udaljene "milionima svetlosnih godina". Dakle, svetlost zvezde je putovala milionima godina da bi stigla do vaših očiju, tako da je do sada zvezda nekoliko miliona godina starija - i najverovatnije mrtva.

Međutim, zvezde pod kojima zamišljate šta želite da vam se konačno ostvari verovatno nisu tako daleko. Sve zvezde koje možemo da vidimo našim očima nalaze se unutar naše galaksije, Mlečnog puta, koji ima oko 100.000 svetlosnih godina u prečniku, dok je naš Sunčev sistem udaljen oko 26.000 svetlosnih godina od centra galaksije.

Dakle, ako bismo mogli da vidimo zvezde na veoma udaljenoj ivici galaksije, one bi i dalje bile udaljene samo oko 74.000 svetlosnih godina, a to nije "milionima svetlosnih godina" daleko, kao što mnogi tvrde.

VIDLjIVE ZVEZDE SU JOŠ BLIŽE

U praksi, sjaj najslabije zvezde koju možemo videti lakše nego inače - tokom mračne noći, bez Meseca i sa dobrom opremom - iznosi oko od oko 6,5 magnituda.

Granica vidljive svetlosti od 6,5 magnituda znači da možemo da vidimo zvezde udaljene samo oko 10.000 svetlosnih godina od Zemlje. Dakle, ako poželite želju pod nekom od udaljenijih zvezda, svetlost je putovala 10.000 godina da bi vam došla do oka.

Ako pretpostavimo da i naše želje putuju brzinom svetlosti, biće potrebno još 10.000 godina da stignu do zvezde. Dakle, čak i najudaljenija vidljiva zvezda je samo 20.000 godina starija do trenutka kada je vaša želja dosegne, objašnja astronom za "Konverzejšn".

Sledeće pitanje je: Da li zvezde žive duže od 20.000 godina? Što je zvezda masivnija, njen život je kraći. Ali ovaj "kratak" život u astronomiji predstavlja još najmanje nekoliko stotina hiljada godina, tako da odgovor je potrvdan - zvezde žive mnogo duže nego što je vašoj želji potrebno da stigne do nje.

NAJBOLjE ZVEZDE ZA OSTVARENjE ŽELjA

Ako još uvek ne želite da rizikujete i izbegavate da nešto poželite pod mrtvom zvezdom, postoji nekoliko sigurnijih opcija.

Alfa Kentauri je najbliža zvezda Zemlji i četvrta najsjajnija zvezda na nebu. Štaviše, to je skup od zapravo tri zvezdice i udaljene su samo četiri svetlosne godine, te će definitivno živeti duže od ukupnih osam godina koje su potrebne da njihova svetlost stigne do vas i da vaša želja stigne do njih.

Najsjajnija zvezda na nebu, Sirijus, je zvezda glavnog niza udaljena samo 8,6 svetlosnih godina. Epsilon Eridani je udaljen otprilike deset svetlosnih godina, slična je našem Suncu i stara je nešto manje od milijardu godina. Pošto su Sirijus i Epsilon Eridani u "srednjim godinama" života, ostalo im je nekoliko miliona ili čak milijardi godina da izgore.

Ali zvezda kojoj je možda najsigurnije poslati želje je: Sunce! Udaljeno je samo osam svetlosnih minuta i svakako ga mnogo lakše možete uočiti golim okom nego bilo druge zvezde.

Dakle, kada gledate u zvezdu, ona je udaljena manje od 10.000 svetlosnih godina i verovatno će živeti najmanje stotine hiljada godina, a možda i milione ili čak milijarde godina - baš kao vaša želja.

