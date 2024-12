GRUZIJSKI PREMIJER PORUČIO: Liberalni fašizam nema šanse za pobedu

GRUZIJSKI premijer Irakli Kobahidze izjavio je da "liberalni fašizam" nema šanse za pobedu u zemlji i da njegova vlada ima "veoma važnu nacionalnu misiju" da ga konačno okonča.

Foto Tanjug/AP





- Boljševici su u to vreme delovali potpuno istim metodama. To se dešavalo pre tačno jednog veka, a danas liberalni fašizam koristi iste metode. Za njih ni majka, ni sin, ni starac, ni dete, ni otadžbina, ni Bog, i ništa ne postoji. To je upravo isti scenario koji su imali boljševici - rekao je Kobahidze, prenosi gruzijski portal Agenda.

On je dodao da su ove četiri opozicione stranke i nevladine organizacije angažovane u "propagandi gadosti'', uključujući i nasilne proteste na ulicama Tbilisija".

Kobahidze je obećao da će njegova Vlada učiniti sve da to okonča.

Gruzijski premijer je ocenio da je propao scenario domaće opozicije inspirisan Majdanom, odnosno velikim javnim protestima u Kijevu 2013-2014, koji su, kako je podsetio rezultirali revolucijom u Ukrajini.

- Ovaj pokušaj je propao. Scenario Majdana se nikada neće desiti u Gruziji - rekao je Kobahidze, komentarišući tekuće proteste nakon odluke Vlade da odloži pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. godine.



