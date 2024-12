PARIZ POTPUNO NAPUŠTA SAHEL: Iznenadnom odlukom vlasti Čada francuske vojne snage započele povlačenje iz ove zemlje

Francuska je započela evakuaciju svojih snaga iz Čada.

Foto AP

To je poslednji vojni kontigent koji su Francuzi imali u zemljama Sahela. Prvi "miraži 2000" napustili su u utorak bazu u glavnom gradu Ndžameni. To je početna etapa "istorijskog povlačenja" Francuske vojske posle više od šezdeset godina vojne saradnje s ovom zemljom. Za avionima, progresivno ka Parizu kreću i ostale snage. Francuska je u jednom trenutku ovde imala i dve hiljade vojnika, koji su revizijom nedavno bili svedeni na 300.

Francuske snage u Čadu su bile jedan od stubova prisustva zvaničnog Pariza u regionu Sahela. "Miraži" su imali ključnu ulogu u obuci pripadnika vojnih snaga Čada i, kako se ističe u Francuskoj, obezbeđivanja zemlje od terorističke opasnosti.

Ali, izvori iz Ndžamene, koje prenose francuski mediji, naglašavaju da su žitelji Čada i njihove vlasti bili nezadovoljni i razočarani činjenicom da francuski vojnici nisu priskočili u pomoć njihovoj vojsci u nedavnim borbama protiv džihadista iz Boko Harama u regionu jezera Čad na granici centralne i zapadne Afrike.

Francuskoj se iza kulisa zamera i da je podržavala često nepopularne, manjinske i brutalne režime u ovoj zemlji, zatvarajući oči pred lažiranim izborima i ugušenim pobunama, kako ističe RFI.

Do povlačenja je došlo usled iznenadne odluke vlasti Čada donete poslednjih dana novembra. Zanimljivo je da je odluka saopštena samo dan posle zvanične posete francuskog šefa diplomatije Žan-Noela Baroa tokom koje to ničim nije nagovešteno.

Ipak, posle sastanka Baroa sa predsednikom Čada Mahamatom Idrisom Debijem Itnom, kada je ministar spoljnih poslova ove zemlje Abderahman Kulamalah na zajedničkoj konferenciji za medije saopštio da je Francuska suštinski partner, ali i da treba da shvati da je Čad "porastao i sazreo" i da je "ljubomoran na svoj suverenitet". Nekoliko sati kasnije saznalo se i šta to tačno znači. O promeni stava u Ndžameni prethodno nije bio obavešten čak ni francuski predsednik Emanuel Makron.

Odluku je doneo Nacionalni savet tranzicije Čada ogromnom većinom. Ističe se da su čak i neki najbliži saradnici predsednika ove zemlje bili iznenađeni. Formirana je posebna komisija čiji je zadatak bio da obavesti Pariz, kao i da pokrene proceduru za miran i postepen odlazak francuskih snaga. U Čadu ističu da ne nameravaju da prekinu dobre odnose između dve zemlje, već da samo žele da redefinišu saradnju u funkciji sopstvenih interesa.

Nekoliko stotina manifestanata, među kojima je bilo najviše mladih, proslavili su ovih dana u Ndžameni povlačenje francuskih snaga. Sa svoje strane, zvanični Pariz je "primio k znanju" odluku vlasti Čada, uz poruku da žele da nastave dijalog.

Odlazak iz poslednje zemlje u Sahelu u potpunosti je doveo do potrebe da Francuska iz osnova preispita svoju politiku u Africi i odnos prema svojim bivšim kolonijama. Nakon odlaska iz Malija, Burkine Faso i Nigera, red je došao i na Čad, zemlje koje su odlučile da se vojno potpuno osamostale u odnosu na zemlju od koje su 1960. godine dobile nezavisnost. Nimenovani izvori, istovremeno, nagoveštavaju da bi i u Čadu moglo da dođe do zamene francuskih trupa ruskim snagama. U Ndžameni to, međutim, opovrgavaju.

- Neće biti ni francuskih ni ruskih vojnika na teritoriji Čada – saopštio je šef diplomatije Kulamalah, ali i dodao da će postojati "otvorena saradnja i sa Francuskom, i sa Rusijom i sa svim zemljama sveta".

"REMODELIRANjE"

Francuska smanjuje svoje efektive i u Obali Slonovače i Gabonu, u okviru remodeliranja odnosa. Zvanični Pariz ima 950 vojnika u Obali Slonovače i oko 10.000 u Podsaharskoj Africi.