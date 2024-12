"BELORUSIJA IMA NUKLEARNO ORUŽJE MOĆNIJE OD OREŠNIKA" Lukašenko: Hisu ni primetili kada smo ga uneli, evo kako...

PREDSEDNIK je dao izjavu kao odgovor na pitanja u vezi sa razmeštanjem novog ruskog hipersoničnog raketnog sistema.

Foto: Arhiva Novosti

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko potvrdio je da je nuklearno oružje prisutno u Belorusiji.

Njegovi komentari došli su u utorak tokom sesije pitanja i odgovora sa radnicima fabrike, prenela je agencija BelTA.



- Uneo sam nuklearne bojeve glave – više od nekoliko - rekao je Lukašenko. On je odbacio svaki skepticizam, sugerišući da oni koji sumnjaju u prisustvo oružja u zemlji:

- Hisu ni primetili kada smo ga uneli - dodao je predsednik.



Lukašenkove izjave su podstaknute upitima o planiranom razmeštanju ruskog raketnog kompleksa "orešnik" u Belorusiji. Iako sam sistem "orešnik" nije klasifikovan kao nuklearni, on poseduje značajnu vatrenu moć.



Orešnik je sistem srednjeg dometa, sa projektilima sposobnim da nose kinetičke bojeve glave koje udaraju hipersoničnim brzinama.

Nakon što je Ukrajina izvela nekoliko napada duboko u Rusiju koristeći oružje dugog dometa koje je isporučio Zapad, Moskva je uzvratila udarom na odbrambeni objekat u Dnjepropetrovsku "orešnikom".



Govoreći o implikacijama upotrebe nuklearnog oružja, Lukašenko je ukazao na ozbiljnu odgovornost.

- Od Hirošime i Nagasakija, niko nije pritisnuo nuklearno dugme. Čak ni najmoćnije države, a kamoli Belorusija - rekao je on.

Međutim, upozorio je protivnike da ne prelaze beloruske granice, navodeći da će na svaku agresiju odmah odgovoriti, bez obzira na vrstu oružja.

- O tome smo se dogovorili sa Rusima i pre nego što su nam vratili nuklearno oružje. Ovo nije isto oružje koje smo im dali; to je bilo strateško oružje. To je taktičko nuklearno oružje, koje je verovatno pet puta moćnije od "orešnika" - dodao je on.



Ovo saopštenje dolazi ubrzo nakon što su ruski predsednik Vladimir Putin i Lukašenko potpisali bezbednosni sporazum kojim se obema nacijama omogućava da koriste sva raspoloživa sredstva za međusobnu odbranu.

Nakon njihovog sastanka, Putin je ukazao da bi raketni sistemi "orešnik" potencijalno mogli da budu stacionirani u Belorusiji do sledeće godine, u zavisnosti od njihove integracije u strateške vojne kapacitete Rusije.

(Rt.internacional)

BONUS VIDEO:

VOJNE VEŽBE U BELORUSIJI: Zajednički manevri ruskih i beloruskih snaga