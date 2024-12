BIVŠI LIDER KATALONIJE HOĆE DA RUŠI VLADU ŠPANIJE: Traži inicijativu za glasanje o poverenju premijeru

BIVŠI lider Katalonije Karles Pudždemon danas je objavio da je njegova stranka Zajedno za Kataloniju zatražila da premijer Španije Pedro Sančez pokrene inicijativu da se u donjem domu parlamenta glasa o poverenju njegovoj vladi.

Bivši lider Katalonije kazao je da više od godinu dana nakon tog sporazuma, nema političke volje Sančeza da primeni ono što je tada dogovoreno.

Kako je ukazao Pudždemon, dosadašnja dinamika ne daje dovoljno osnova za poverenje u premijera.

Izvori u vladi su reagovali na ovu inicijativu uveravanjem da će nastaviti da sarađuju sa poslaničkim grupama u parlamentu kako bi obezbedili da se sporazum ispuni.

Oni su na taj način isključili mogućnost usvajanja zahteva Pudždemonove partije da se glasa o poverenju premijeru, što, prema španskom Ustavu, mora da inicira predsednik Vlade.

Lider konzervativne Narodne partije (PP) Alberto Nunjez Feiho kazao je povodom Pudždemonove inicijative da bi njeno usvajanje bilo velika greška.

On je istakao da je PP uvek govorila da Sančez nije dostojan poverenja, ali da bi usvajanje inicijative o glasanju o poverenju u ovom trenutku samo dovelo ili do daljih ustupaka separatistima, ili do raspada u skupštini.

Aktuelni premijer je uspeo pre godinu dana da obezbedi još jedan mandat na čelu španske vlade, ali je bio primoran da napravi velike ustupke Pudždemonovoj partiji.

Katalonska separatistička partija podržala je tada Sančeza, četiri meseca nakon parlamentarnih izborima na kojima nijedna partija nije osvojila potrebnu većinu.

