ZELENSKI TRAŽI RESURSE ZA RAT: Snagama u Donjeckoj oblasti potrebno značajno jačanje

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je potrebno značajno jačanje snaga u Donjeckoj oblasti.

Foto printskrin youtube military update/Tanjug/AP

-Donjeckim pravcima je potrebno značajno jačanje. A to se posebno odnosi na snabdevanje oružjem od partnera. To je direktna zavisnost: što je veća vatrena moć naše vojske, što imamo više tehnoloških mogućnosti, to ćemo više moći da uništimo ruski ofanzivni potencijal i zaštitimo živote naših vojnika, rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Ukrajina o tome detaljno razgovara sa svojim partnerima i radi sama, povećavajući sopstvenu proizvodnju i ukrajinsku odbrambenu industriju.

Foto: Tanjug/AP

-Naše dalekometne sposobnosti će se povećati, naglasio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je u utorak na sednici Štaba Vrhovnog vrhovnog komandanta saslušao je izveštaje odbrambenih zvaničnika o proizvodnji bespilotnih letelica, projektila i artiljerije u Ukrajini, javlja Ukrinform.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje