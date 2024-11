BIVŠI UKRAJINSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Rusi će biti na vratima Dnjepra, a linija fronta će se srušiti

BIVŠI ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba u velikom intervjuu za Politiko navodi da Tramp neće moći da okonča rat u Ukrajini, kao i da ni Zelenski neće moći ništa da potpiše.

Foto: Tanjug/AP

U, pre svega, pesimističnom intervjuu Kuleba je insistirao na tome da ruski predsednik Vladimir Putin nije raspoložen za sklapanje bilo kakvog sporazuma kao i da novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp rizikuje da uruši ukrajinske linije fronta ukoliko nova američka administracija ne bude slala Kijevu oružje.

Kuleba je takođe doveo u pitanje odlučnost zapadnih partnera Ukrajine, posebno Nemačke, koja čeka vanredne izbore. Naveo je da je Rusija uspela da pronađe saveznike poput Severne Koreje za slanje trupa, dok su saveznici Kijeva nedosledni i nepouzdani u pogledu podrške u naoružanju.

Što se tiče Trampovog obećanja o brzom dogovoru o okončanju rata, Kuleba, koji je napustio svoju funkciju u septembru, rekao je da ne vidi da se Putin s tim slaže.

Foto: Profimedia

- Putin i dalje veruje da može da uguši ukrajinsku državnost i da slomi Ukrajinu kao nezavisnu demokratiju i misli da je na korak od razotkrivanja Zapada kao slabog - rekao je on.

- Ukrajina je lična opsesija Putina, ali slamanje Ukrajine je takođe sredstvo da se postigne njegov veliki cilj — da se svetu pokaže kako Zapad nije u stanju da se brani ili za šta se zalaže - dodao je Kuleba.

- Ljudi u Evropi mogu biti ljuti na mene, ali ja sam stalno govorio, i ponavljaću, da istina je da danas Rusija ima prijatelja spremnog da pošalje svoje vojnike da ginu za rat, dok prijatelji Ukrajine neće ni oružje poslati - nadovezao se on.

"Trampov plan neće uspeti"

Komentarišući najavu Trampa da će okončati rat u Ukrajini, kao i glasine da će svaki dogovor verovatno uključiti to da Ukrajina Rusiji ustupi deo svoje teritorije, Kuleba je rekao da se to neće desiti, to jest da taj plan neće uspeti, s obzirom na to da Putin nije zainteresovan za diplomatiju i umesto toga pokušava da iscrpi Zapad – u uverenju da može da dobije sve što želi.

Foto: Tanjug/AP

Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine takođe ne vidi kako predsednik Volodimir Zelenski uopšte može da potpiše bilo kakav pakt o prihvatanju aneksije Krima ili regiona Donbas u istočnoj Ukrajini, uprkos njegovoj tvrdnji da traži diplomatska rešenja.

- Rusi čuvaju Donbas, čuvaju Krim, nema članstvo u NATO. Može li Zelenski da potpiše? Ne može zbog Ustava. I zato što će to biti politički kraj Zelenskog - rekao je Kuleba kratko i jasno.

Politiko navodi da ove izjave Kulebe imaju svoju težinu jer je reč o iskusnom poštovanom političaru na Zapadu, zbog njegove efikasnosti u zalaganju za Ukrajinu.

Na žaljenje nekih zapadnih partnera i na zgražanje ukrajinske opozicije, Kuleba je u septembru podneo ostavku, što su prijatelji opisali kao prinudni odlazak usred kontroverzne promene kabineta koju je sproveo Andrij Jermak, moćni šef kabineta Zelenskog.

Kuleba je odbio da komentariše svoju ostavku, ali je rekao: „Zelenski mora da pusti jake ljude da se vrate u vladu”.

Jedan od najvećih Kulebinih strahova je da će Tramp uskratiti oružje i municiju Ukrajini, ili u najboljem slučaju staviti Ukrajinu na „dijetu” po tom pitanju kako bi učinili da Kijev postane popustljiv pred Rusijom.

Ali, zapitao se Kuleba, šta ako takva mirovna ponuda pođe po zlu? Ako se to dogodi, upozorio je Kuleba, izgledi Kijeva će biti strašni.

"Rusi će biti na vratima Dnjepra"

- Linija fronta u Donbasu će se srušiti i Rusi će biti na vratima Dnjepra, Poltave i Zaporožja - upozorio je on. - To će biti najopasniji trenutak za Ukrajinu u ovom ratu - naveo je.

Kuleba je rekao i da očekuje da će se eskalacija nastaviti, ali da ne misli da će izmaći kontroli, napominjući da sve strane jasno kalibrišu svoje akcije i signaliziraju svoje namere da smanje verovatnoću pogrešne procene koja bi mogla da dovede do katastrofalnog ishoda.

Foto: Tanjug/AP

Istakao je i da EU sama po sebi ne može da nadoknadi ono što će biti izgubljeno ako Sjedinjene Države zacrtaju drugi kurs.

- Ali to zavisi od evropskih kapaciteta i spremnosti da dramatično poveća sopstvenu proizvodnju oružja u kratkom vremenskom periodu - dodao je on. - Lakše je predvideti razvoj događaja u SAD nego u Evropi, koliko god to čudno zvučalo, zbog složenosti Evrope - naveo je Kuleba.

On je rekao da je uveren da će Francuska, Britanija i nordijske i baltičke zemlje želeti da pojačaju svoju podršku, ali je upozorio da Nemačka sada predstavlja problem „zbog izbora“.

Kuleba je takođe izrazio razočaranje što mnogi na Zapadu nisu shvatili značaj i posledice rata: „Ne možete dobiti rat u kome Rusija jasno zna šta je njen strateški cilj u svakom detalju, gde Ukrajina zna šta je njen strateški cilj do svakog detalja, ali gde Zapad, bez koga Ukrajina ne može da pobedi, ne zna za šta se bori.“