TRAMP VEĆ "TRGUJE" TARIFAMA: Nove mere budućeg stanara Bele kuće uzburkale najveće američke trgovinske partnere

NOVOIZABRANI predsednik SAD Donald Tramp namerava da kada zvanično stupi na dužnost sprovede u delo jedno od svojih ključnih obećanja iz kampanje, a to je da poveća carine na robu iz inostranstva.

Tanjug

Na meti viših tarifa od 20. januara naći će se tri države, glavni ekonomski rival SAD, Kina, kao i susedne države Kanada i Meksiko. Trampova najava uzburkala je sve tri zemlje najveće trgovinske partnere, dok se predviđa da bi, ukoliko lider republikanaca ostvari zamisao, Amerikanci mogli da se suoče sa većim cenama.

- Kao jedna od mojih prvih izvršnih naredbi biće da potpišem sve neophodne dokumente da naplatim Meksiku i Kanadi carine od 25 odsto na sve proizvode koji dolaze u Sjedinjene Države i preko njihovih smešnih otvorenih granica. Ova tarifa će ostati na snazi sve dok droga, posebno fentanil, i svi ilegalni stranci ne zaustave invaziju na našu zemlju - istakao je Tramp na svojoj društvenoj mreži, napomenuvši da američki susedi mogu lako da reše ovaj dugi, tinjajući problem.

Posebno upozorenje budući stanar Bele kuće je uputio Kini, poručivši da će se ta zemlja suočiti sa carinama u iznosu od 10 odsto sve dok, kako je istakao, ne spreči priliv ilegalnih droga u SAD. Prema tvrdnjama iz Vašingtona, lane je više od 75.000 ljudi u SAD umrlo od predoziranja fentanilom. Iako je Tramp tokom kampanje najavljivao da će uvesti veće carine Kini, stručnjaci ocenjuju da su mere protiv Pekinga samo početak, dok se ta zemlja suočava sa većim ekonomskim problemima nego tokom prvog mandata lidera republikanaca.

- Imao sam mnogo razgovora sa Kinom o ogromnim količinama droge, posebno fentanila, koje se šalju u SAD, ali bezuspešno - objavio je Tramp.

Valute se ustalasale TRAMPOVA najava ustalasala je lokalne valute, pa je tako vrednost kanadskog dolara pala za 1,2 odsto u odnosu na američki, a meksičkog pezosa za dva procenta. Kineski juan se kotirao iznad 7,6 odsto na ofšor tržištima.

Portparol kineske ambasade Liu Penđu izjavio je da je Kina preduzela korake za borbu protiv trgovine drogom nakon sporazuma koji su lane sklopili odlazeći šef Bele kuće Džo Bajden i kineski predsednik Si Đinping.

- Ideja da Kina svesno dozvoljava da fentanil stigne u SAD potpuno je u suprotnosti sa činjenicama i realnošću. Verujemo da je ekonomska i trgovinska saradnja Kine i SAD po prirodi obostrano korisna. Niko neće pobediti u trgovinskom ili tarifnom ratu - rekao je Liu za Si-En-En.

Kanadski zvaničnici poručili su u saopštenju da je najveći prioritet te zemlje bezbednost granica i integritet zajedničke međe. Novi šef Bele kuće je prema izvoru Bi-Bi-Sija o merama razgovarao sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom. Neimenovani zvaničnik je istakao da je razgovor dvojice lidera bio dobar i da će ostati u kontaktu. Trudo je, takođe, istakao da broj migranata koji prelaze kanadsku granicu mnogo manji u odnosu na one koji ulaze u SAD iz Meksika. Dag Ford, lider kanadske provincije Ontario, kritikovao je Trampov potez, opisavši ga kao "poražavajući".

Meksičko ministarstvo finansija je istaklo da je Meksiko glavni trgovinski partner SAD.

Kamala na Havajima POTPREDSEDNICA SAD i ovogodišnja kandidatkinja demokrata za šefa Bele kuće Kamala Haris, pošto je pobedio na izborima Donald Tramp, otputovala je na Havaje sa suprugm. Njen iznenadni odlazak na odmor kritikovale su pojedine demokrate zabrinute za svoje položaje, dok su iz Bele kuće istakli da nema ništa lošeg u tome što je Harisova odlučila da otputuje i bude sa porodicom.

- Sporazum o slobodnoj trgovini između SAD i Meksika pruža okvir sigurnosti za nacionalne i međunarodne investitore - navodi se u saopštenju.

Šef meksičkog Senata je takođe kritikovao Trampovu odluku upitavši koje bi tarife Meksiko trebalo da uvede SAD da bi ih naterao da prestanu da konzumiraju drogu i ilegalno izvoze oružje svom južnom susedu.

Trampov pik za novog ministra finansija Skot Benset nedavno je istakao da su pretnje lidera republikanaca da će uvesti veće carine strancima deo njegove pregovaračke misije.

- Moj opšti stav je da je na kraju on slobodan trgovac. Eskalirati, da bi došlo do deeskalacije - istakao je on.

SAD, inače, iz Kanade najviše uvoze naftu, ali i automobile, mehaniku, plastiku i drvo. Amerika većinu četvorotočkaša i auto-delova dobija iz Meksika, koji je lane premašio Kinu koja važi za najvećeg izvoznika u SAD. Iz ove zemlje Amerika uvozi i značajne količine nameštaja i alkohola, dok iz Kine najviše stiže elektronika, mašine, igračke, sportska oprema itd.