ORBAN UPOZORIO NATO: Shvatite ozbiljno Putina i lansiranje rakete, inače će biti nevolje

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je da promena nuklearne doktrine Ruske Federacije i govor ruskog predsednika Vladimira Putina o testiranju hipersonične balističke rakete "orešnik" nisu trikovi i da Zapad treba ozbiljno da shvati upozorenje, a ne kao garancije o ukrajinskom neulasku u NATO.

Prema njegovim rečima, na Zapadu i u Rusiji postoji drugačija „težina i značenje izgovorene reči”: na Zapadu se politika, posebno poslednjih godina, sastoji od 80% razgovora i 20% akcija, kao rezultat „govora nemaju posledice“, a čak i kada su u pitanju geopolitika ili rat, mnogi evropski političari „lako upadaju u tirade, verujući da to neće imati ozbiljnih posledica, sve je to samo komunikaciona unutrašnja politička borba“.

- U Rusiji, ako predsednik nešto kaže, to nije brbljanje, to ima težinu i posledice... Kada Rusija promeni pravila upotrebe nuklearnog oružja, koja se zove doktrina, to nije tehnika komunikacije, to nije trik, to je promenjeno. A ovo će imati posledice - rekao je Orban na radiju Košut.

On je podsetio da je sukobu u Ukrajini odmah prethodilo pitanje Rusije zemljama NATO-a o garancijama za neulazak Ukrajine u alijansu, na šta je „Zapad reagovao, kao i obično, na jednostavno komunikacijsko pitanje i odgovorio grubim tonom“ - da je ulazak u NATO dobrovoljna stvar svake zemlje.

- Ruski predsednik se sinoć obratio građanima i jasno rekao da oni smatraju da imaju pravo da proglase kao vojne mete one zemlje koje pružaju takvo (dalekometno) oružje. To nije komunikacijski trik zemalja kao što je Rusija... kaže nešto na ovu temu, upravo tako to treba da se percipira - rekao je mađarski premijer.

Prema njegovim rečima, u naredna dva meseca pre inauguracije novog predsednika SAD, Evropa mora da deluje ne po navici govora, već na osnovu zdravog razuma, odmeravajući svaku reč, inače će „biti nevolje“.

