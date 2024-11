RAT u Ukrajini – 1003. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim dugodometnim raketama, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik''. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski reagovao je na izjavu ruskog predsednika rekavši da je time eskalirala situacija u ratu i da je prekršena Povelja UN.

Foto: Profimedia

Češki ministar spoljnih poslova u Kijevu

Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski doputovao je u posetu ukrajinskoj prestonici.

"Jutros sam stigao u Kijev. Zanima me kako se Ukrajinci nose sa bombardovanjem, kako funkcionišu češki projekti na terenu i kako bolje organizovati međunarodnu pomoć u narednim mesecima. Ovde ću razgovarati o svemu ovome", objavio je Lipavski, prenosi Ukrinform.

Ruski napad na grad Sumi, dve osobe poginule

U ruskom napadu dronovima na severoistočni ukrajinski grad Sumi, jutros su ubijene dve osobe a povređeno je 12 osoba, saopštile su regionalne vlasti.

Grad su jutros napala tri drona, a u napadu je oštećeno 12 stambenih zgrada, pet privatnih stanova, prodavnica i tri automobila, javio je Rojters pozivajući se na saopštenje regionalnih vlasti.

U nedelju uveče, u raketnom napadu na Sumi ubijeno je 11 a povređeno je 89 ljudi.

(Reuters)

Ahmat: Kijev prebacio u Kursk elitnu jedinicu

Pripadnik specijalne jedinice "Ahmat" otkrio je u razgovoru za Sputnjik da je Kijev prebacio u Kursku oblast elitnu specijalnu jednicu.

Oni su opremljeni evropskim i američkim oružjem, a zaduženi su za miniranje, diverzije i slično.

Medvedev o lansiranju "orešnika" na Ukrajinu: Dobili ste šta ste tražili

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, sada zamenik predsedavajućeg ruskog Veća bezbednosti, napisao je na platformi Iks, povodom ruskog napada hipersoničnim balističkim projektilom na Ukrajinu, "dobili ste šta ste tražili".

"Dakle, to ste tražili? Pa, prokleto ste to i dobili! Napad hipersoničnim balističkim projektilom", napisao je Medvedev uz postavljeni snimak napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim raketama dugog dometa, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik'', kojoj, kako je rekao, savremeni sistemi nemaju način da se suprotstave.

Sijarto: Nije primljena bolja ponuda za zamenu ruske energije

Mađarska će se odreći pouzdanog snabdevanja energentima po konkurentnim cenama samo ako dobije bolju ponudu, a za sada nije primljen bolji predlog za zamenu ruske energije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

To ministarstvo je saopštilo da je Sijarto na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta Evropske unije o trgovinskim pitanjima u Briselu rekao da Mađarska insistira da nabavka energenata treba da ostane isključivo nacionalna nadležnost, prenela je MTI.

"Tako da odbijamo svaki pokušaj da se utiče na to kako, odakle i od koga kupujemo energiju. To je pitanje nacionalne bezbednosti i suvereniteta. Bezbednost snabdevanja energijom je deo nacionalne bezbednosti i nećemo prihvatiti nikakvo mešanje u razgovore o pitanjima energetske bezbednosti", rekao je Sijarto. On je rekao da je mađarsko iskustvo sa Rusijom da je ta zemlja "pouzdan dobavljač".

Sijarto je rekao i da je politiku sankcija protiv Rusije obeležilo "veliko licemerje".

"Ovde u Briselu stalno dobijamo packe zbog toga što se nismo isključili iz sistema dotoka ruske energije... Ali ako pogledate kako su se povećale isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa, onda možete videti da je, na primer, Francuska povećala svoj uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije za 110 odsto za šest meseci. Oko 87 odsto ruskog tečnog prirodnog gasa koji stiže u zapadnu Evropu ide u Francusku, Belgiju i Španiju“, dodao je Sijarto.

(Tanjug, MTI)