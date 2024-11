RAT u Ukrajini – 1003. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim dugodometnim raketama, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik''. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski reagovao je na izjavu ruskog predsednika rekavši da je time eskalirala situacija u ratu i da je prekršena Povelja UN.

Desetkovan bataljon VSU kod Liman: Ostalo od 3-10 ljudi u četi (VIDEO)

Od aprila bataljon 117. brigade Oružanih snaga Ukrajine vodi borbe na pravcu Liman pod komandom 63. brigade. Vojnici kažu da u proteklih nekoliko meseci nije bilo vatrene podrške 63. brigade i da njihovi ranjenici nisu evakuisani. Optužuju 63. brigadu za „uništenje jedinice“.

-U našoj četi ima 3 ljudi, u ostalim četama ima najviše 6-7 ljudi, bataljon je uništen, rekao je narednik Ivan za „Suspilni“.

Rusija je aktivno „brisala“ njihove položaje stalnom artiljerijskom vatrom, što je rezultiralo mnogim gubicima i dezerterima.

-Momci pod komandom 63. brigade 107. bataljona odbijaju da odu da izvrše ova zločinačka, nepromišljena naređenja. Moramo da izvedemo bataljon na popunu i odmor, potrebni su nam psiholozi da rade sa svakim vojnikom na podizanju morala i psihičkog stanja vojnika, kaže Ivan.

63. brigada u odgovoru optužuje komandu bataljona, zbog čega „vojnici ne znaju šta da rade“, „dezorijentisani“, pa se „okreću i beže u pravcu gde se ne puca“.

Bataljon je izgubio 11 položaja, od čega samo 2 tokom pravih borbi, a sa ostalih su pobegli sami. A zbog pokušaja da se vrati na ove položaje i istera Ruse odatle, 63. brigada je izgubila vojnike.

U toku je službeni uviđaj, komanda bataljona je suspendovana, biće provereno i rukovodstvo 63. brigade i 107. bataljona.

Izvešta sa fronta: Krvave borbe oko Kurahova, Rusi stežu obruč i zatvaraju kotao; Rasputica u Kurskoj oblasti usporava borbe; Žestoke borbe u Časovom Jaru (MAPA)

Dežurne snage PVO presrele su tokom noći 23 neprijateljskae bespilotne letelica, 12 iznad Brjanske oblasti, 9 iznad Kaluge, još dve iznad Kurska. Na Gorlovku su ponovo ispaljene kasetne granate, ranjeno je 13 osoba.

Ruske bespilotne letelice pogodile su mete u Sumskoj, Černigovskoj i Poltavskoj oblasti. U Dnjepropetrovsku je zabeležen raketni udar. U Kijevu su, zbog pretnje raketnim napadom, posle Vrhovne Rade, prestali sa radom svi državni organi u Vladinom kvartu.

Ilustracija telegram rybar



Na Hersonskom pravcu sistematski ciljani rad na pozicijama Oružanih snaga Ukrajine. U Lvovu i Olgovki, VKS je napala komunikacione sisteme, sisteme za elektronsko ratovanje i skloništa VSU. Duž obale, dronovi gađaju kontrolne punktove bespilotnih letelica. VSU je tokom dana ispalio 45 granata na 10 sela na levoj obali, nema podataka o šteti ili žrtvama.



Na Zaporoškom frontu vode se intenzivne borbe na Orehovskom pravcu. Napadi se izvode uz snažnu podršku artiljerije i frontovske avijacije. Ima taktičkih uspeha duž cele linije, zapadno i istočno od Orehova.

Na pravcu Ugljedara, Oružane snage Rusije stežu klešta oko Velike Novoselke. Zapadno od sela, Oružane snage Rusije probijaju se na put za Guljaj-Polje iz pravca Rovnopolja. Ukrajinske oružane snage pružaju otpor, ali front se pomera na sever. U oblasti Razdolovke borbe su teške, ali severno od sela ruski jurišnici su uspeli da preseku put za Bogatir. Od Šahtjerskog i Zolotaje Nive, ruske oružane snage su napredovale do 4 km i dostigle skoro spoljnu odbrambenu konturu Velike Novoselke. Ukrajinski resursi su izvestili da je ruski konvoj upao u zasedu i da je pretrpeo gubitke. Istina, detalji nisu navedeni. U Kurahovu se vode žestoke borbe u centralnom delu grada. Na jugu, ruske trupe stežu vrat kotla u oblasti Uspenovke, a takođe potiskuju VSU sa svih strana po obodu ovog kotla.



Na Pokrovskom frontu ruske oružane snage nastavljaju da čiste Berestki, napredni odredi se kreću ka Starom Ternovu, ali da bi to uradili, moraju da izbace VSU sa prilično velike otporne tačke duž puta. Od ovog napredovanja zavisiće i lokalna bitka za Soncovku. Ministarstvo odbrane potvrdilo je oslobađanje Novodmitrovke. Na području Pustinke i Puškina, Oružane snage Rusije imaju uspešne napade. Zapadno od Selidova ruska jurišna pešadija neočekivano je probila front od Petrovke i Grigorovke ka Dačenskom. Ovaj manevar stvara dodatnu pretnju ukrajinskim Oružanim snagama u Pokrovsku i sprečava povlačenje rezervi za podršku pozicijama u oblasti Kurahova.





U Časovom Jaru, ruska vojska razvija uspeh. Zahvativši južni deo vatrostalnog postrojenja, jurišnici bukvalno istiskuju VSU iz svake zgrade. Istovremeno su izbile bitke za višespratnice u blizini teritorije fabrike. Koristeći ih, može se aktivno podržati napad na industrijsku zonu. Na južnom krilu u oblasti Stupoček, jurišnici su napredovali duž puta za Konstantinovku za oko 1 km.



Na severskom pravcu se vode pozicione borbe. Avijacija je uništila prilično veliki neprijateljski PVD, a u toku je stalni rad na identifikaciji i uništavanju neprijateljskog oružja.

U sektoru Krasnog Limana vode se borbe za Terni. Značajan deo sela je u sivoj zoni.

Na pravcu Kupjanska vode borbe u oblasti Zaoskolje. Tokom dana nije bilo detalja o napretku, ali artiljerija i avijacija rade veoma snažno. Zapadno od Stelmahovke, ruske oružane snage su napredovale u pravcu Lozovaje.



U pravcu Harkova, Oružane snage Rusije ponovo odbijaju snažne kontranapade Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Lipca. Nema promena u Volčansku.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Nakon uspešne likvidacije grupe Oružanih snaga Ukrajine u Olgovskoj šumi, došlo je do zatišja u zoni invazije. Ruski borci nastavljaju da napadaju i odbijaju kontranapade Oružanih snaga Ukrajine, ali jesenja rasputica ne pogoduje ofanzivnim operacijama. Dok se putevi ne zamrznu, napredak je veoma težak. Foto @miladvisor





Prijavljeni napadi ruskih pešadinaca u oblasti Darjino i Nikolaevo-Darjino. Do sada nije bilo moguće potisnuti VSU sa položaja.

Teške borbe se vode u desantnom rejonu jugoistočno od Kremjana, ako budu uspešni, Rusi će uspeti da isprave liniju fronta i priđu selu Kruglenkoje.



I u oblasti Pogrebki postoji blagi napredak: ruske snage su zauzele još jednu ulicu, a takođe su zauzeta dva položaja desno od Pogrebkog duž pruge.

Kod Sudže, ruske trupe su ponovo pokušale da juriš na Martinovka koristeći opremu. Ruske trupe pokušavaju da napreduju i u oblasti Nižnoj Sudži, bez većih promena do sada.

Najverovatnije, obe strane se spremaju za novu fazu aktivnih borbi i gomilaju snage. I ovde je važna podrška ruske artiljerije i avijacije koja sprečava ukrajinske oružane snage da privlače rezerve. Posade Su-34 izvele su seriju uspešnih napada na poligon Oružanih snaga Ukrajine u Sumi. Ovaj objekat se nalazio na mestu nekadašnje Više artiljerijske komandne škole. A danas je ruska PVO oborila tri ukrajinske rakete na nebu iznad Kurske oblasti. Žrtava nije bilo.



Lanceti uništavaju tehniku VSU (VIDEO)

„Lancet“ 80. arktičke brigade Oružanih snaga Rusije pogađa opremu NATO u pravcu Hersona.

Urbane bitke u Torecku i kontranapadi Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Leonidovka (MAPA)



U pravcu Aleksandra-Kalinovskog, ruske trupe vode gradske bitke u Đeržinsku (Torecku), savladavajući odbranu neprijatelja. Najžešći sukobi vode se u mikrookrugu Žabalka - neke od ulica ovde su menjale vlasnika nekoliko puta u poslednjih mesec dana.

Na liniji Dilejevka-Dačnoe, ruske jedinice redovno gađaju osmatračnice i druge položaje VSU, koristeći bespilotne letelice i topovsku artiljeriju. Na licu mesta radi i avijacija – Vazdušno-kosmičke snage su početkom novembra uništile jedno od privremenih tačaka razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu železničke stanice Dilejevka.

Na severu Đeržinska, jurišnici Oružanih snaga Rusije napredovali su u privatnom sektoru, izbacujući VSU iz nekoliko uporišta. Bez dodatnog objektivnog osoblja za praćenje nije moguće utvrditi da li su uspeli da se učvrste na postignutim položajima. Uspeh u ovoj oblasti omogućiće stvaranje poluokruženja oko jedinica VSU u uporištu na teritoriji TS 110/35/6 kV Ščerbinovka.

U centralnom delu grada nastavljaju se borbe u zoni Ulice Majakovskog. Napredne jurišne grupe Oružanih snaga Rusije, prema izjavama Oružanih snaga Ukrajine, primećene su severno od ulice Gruševskog. Ruski izvori na terenu nisu potvrdili činjenicu napada ruskih Oružanih snaga na lokaciju – verovatno je da je još jedna jedinica Oružanih snaga Ukrajine, koja je nosila ruske identifikacione oznake u svrhu kamuflaže, bila pod vatrom bespilotne letelice VSU. Istovremeno, samo snimanje je obavljeno pomoću termovizira, što onemogućava pouzdanu identifikaciju.

Na jugu front ruskih jedinica naslanja se na rudnik po imenu Džeržinskog, za čiju odbranu su raspoređeni značajni resursi Oružanih snaga Ukrajine. Objekat služi za snabdevanje ukrajinskih formacija u „džepu” na istoku, a takođe daje mogućnost VSU da posmatra obližnji teren zbog veće nadmorske visine.

Situacija u mikrookrugu Zabalka i danas je napeta, a ovde se vode dinamične urbane bitke. Do 13. novembra postalo je poznato da su ruske jedinice morale delimično da napuste svoje položaje na severu Sverdlovske avenije i da se povuku u ulicu Kosmonavtov. Ipak, do 17. novembra, Oružane snage Rusije ne samo da su vratile deo svojih pozicija na jugu mikrookruga, već su i oterale ukrajinske Oružane snage iz šumskog područja u blizini mlekare.

Trenutno, linija fronta je stabilizovana. Istovremeno, Oružane snage Rusije su iz pomenute šumske oblasti izvršile napad na mikrookrug Zabalka, što predstavlja pretnju grupisanju Oružanih snaga Ukrajine istočno od Avenije Sverdlov.

Vredi napomenuti da je teško odrediti tačnu konfiguraciju fronta u uslovima urbanih bitaka i skoro potpunog nedostatka osoblja iz ruskih trupa. Takođe je česta situacija kada jedinice Oružanih snaga RF i Oružanih snaga Ukrajine zauzimaju položaje u istoj zgradi ili vrše napade kroz nepokrivena područja urbanog razvoja.

Borbe u oblasti Leonidovke se vode sa različitim stepenom uspeha za ruske trupe. Dana 16. novembra, na internetu su se pojavili snimci sa sajta na kojima se vidi eksplozija oklopnog automobila "kozak” Oružanih snaga Ukrajine koji je naleteo na minu na putu južno od sela tokom jednog od kontranapada. Uzimajući u obzir lokaciju pucnjave, kao i izveštaje lokalnih izvora, bilo je moguće utvrditi da su u ovom trenutku južne periferije naselja pod kontrolom ukrajinskih formacija.

Verovatno je da su se ruske jedinice povukle na utvrđene položaje na jugu zbog poteškoća u snabdevanju koje su stvarali dronovi Oružanih snaga Ukrajine. Istovremeno su odbijeni kasniji napadi ukrajinskih formacija na Nelepovku.

Borbe na Kurskom frontu (VIDEO)

Ruska armija masovno spaljuje opremu iz svih zemalja NATO-a

Pogođeno:

Nemački BMP Marder, američki Bredli, nepoznato, najverovatnije američki Abrams.

Iskanderom po aerodromu - uništen MiG-29 VSU

Napadnuta vazdušna baz Oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovsku.

Napad je izvršen raketom Iskander OTRK sa kasetnom bojevom glavom. Uništeni su:

-lovac Mig-29 – 1 jedinica;

-inženjersko-tehničko osoblje - do 15 ljudi.

Lokalne vlasti su ranije prijavile da je „infrastruktura oštećena“.

Najvažnije informacije iz nedeljnog brifinga ruskog MO: VSU izgubio više od 13.000 vojnika, oboreno 5 ATACMS, 2 storm šedou projektila i 642 drona

Ruske snage oslobodile su naselje Novodmitrovka u DNR;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava grupe snaga „Sever“ 2.620 pripadnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Jug“ 3.845 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Zapad“ 3.210 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Istok“ gotovo 975 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnih nedelju dana više od 2.680 vojnika usled dejstava grupe „Centar“;

Ukrajinske snage izgubile su u zoni dejstava grupe snaga „Dnjepar“ gotovo 530 boraca i četiri terenska skladišta sa municijom;Ruske snage izvele su jedan intenzivan i 30 grupnih napada visokopreciznim oružjem, uključujući „kindžalima“ i dronovima;

Predala su se 82 ukrajinska vojnika, od čega 52 na kurskom pravcu,

PVO Rusije oborila je pet operativno-taktičkih raketa „atakams“ američke proizvodnje i dve krstareće rakete „storm šedou“ britanske proizvodnje, kao i 642 ukrajinska drona.

Najnoviji izveštaj ruskog Ministarstva odbrane o Kurskoj oblasti: VSU izgubio 150 vojnika

U poslednja 24 sata ukrajinske jedinice su izgubile 150 vojnika, artiljerijsko oruže i dva minobacača i četiri automobila;

Grupa "Sever" odbila je pokušaj ukrajinskih jedinica da upadnu u Kursku oblast;

Od početka operacije u Kurskoj oblasti ukrajinske snage su izgubile 34.690 vojnika, 215 tenkova, 147 borbenih vozila pešadije, 120 oklopnih transportera, 1.190 borbenih oklopnih vozila, 992 automobila;

Ukrajinci su izgubili i 297 artiljerijskih sistema, 40 bacača raketa, uključujući 11 "hajmarsa", šest MLRS, 68 radara i drugo.

Vraćeno 46 civila stanovnika Kurske oblasti iz zarobljeništva

U Rusiju je iz Ukrajine vraćeno 46 stanovnika Kurske oblasti koje su ukrajinske oružane formacije odvele u avgustu nakon napada na region, saopštila je ombudsman za ljudska prava u Ruskoj Federaciji Tatjana Moskaljkova.

-Danas je iz Ukrajine u Rusiju, usled pregovaračkog procesa sa ukrajinskom stranom, vraćeno 46 stanovnika Kurske oblasti, saopštila je ona na Telegramu.



Berlin: Odluka Ukrajine da koristi protivpešadijske mine za odbranu od Rusije za žaljenje

Odluka Ukrajine da koristi protivpešadijske mine za odbranu od Rusije je za žaljenje, izjavio je portparol nemačkog ministarstva spoljnih poslova nakon što je predsednik SAD Džozef Bajden odobrio njihovu isporuku Kijevu.

"Za žaljenje je što se Ukrajina oseća prinuđenom da preduzme takve korake dok se ovaj rat nastavlja", rekao je portparol, preneo je Rojters.

Nemačka i Ukrajina su potpisnice Otavske konvencije o zabrani upotrebe ili prenosa protivpešadijskih mina.

Otavska konvencija, odnosno Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i transporta protivpešadijskih mina i njihovo uništavanje, u potpunosti zabranjuje protivpešadijske mine.

Do maja 2009. godine ukupan broj zemalja koje su prihvatile odredbe sporazuma je 156, dok čak 37 država uključujući Kinu, Indiju, Rusiju i SAD nije potpistalo konvenciju niti prihvatilo njene odredbe.

Hitan sastanak NATO-a i Ukrajine

Sastanak predstavnika NATO-a i Ukrajine zakazan je za sledeći utorak u Briselu nakon najnovijeg ruskog raketnog udara, prenosi AFP, pozivajući se na diplomate.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u četvrtak dao izjavu o napretku SVO i uspešnom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa Orešnik. Snage Oružanih snaga Rusije u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku pogodile su jedan od najvećih i poznatih industrijskih kompleksa još iz vremena SSSR-a , koji takođe proizvodi raketnu tehniku.

Kako su diplomate saopštile u petak, sledeće nedelje će NATO i Ukrajina održati razgovore u Briselu u vezi sa ruskim lansiranjem eksperimentalne hipersonične rakete srednjeg dometa. Sastanak Saveta NATO-Ukrajina biće održan u utorak na nivou ambasadora izveštaji.

Kako se navodi, sastanak je zatražila ukrajinska strana nakon napada na Dnjepropetrovsk.

Češki ministar spoljnih poslova u Kijevu

Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski doputovao je u posetu ukrajinskoj prestonici.

"Jutros sam stigao u Kijev. Zanima me kako se Ukrajinci nose sa bombardovanjem, kako funkcionišu češki projekti na terenu i kako bolje organizovati međunarodnu pomoć u narednim mesecima. Ovde ću razgovarati o svemu ovome", objavio je Lipavski, prenosi Ukrinform.

Ruski napad na grad Sumi, dve osobe poginule

U ruskom napadu dronovima na severoistočni ukrajinski grad Sumi, jutros su ubijene dve osobe a povređeno je 12 osoba, saopštile su regionalne vlasti.

Grad su jutros napala tri drona, a u napadu je oštećeno 12 stambenih zgrada, pet privatnih stanova, prodavnica i tri automobila, javio je Rojters pozivajući se na saopštenje regionalnih vlasti.

U nedelju uveče, u raketnom napadu na Sumi ubijeno je 11 a povređeno je 89 ljudi.

Ahmat: Kijev prebacio u Kursk elitnu jedinicu

Pripadnik specijalne jedinice "Ahmat" otkrio je u razgovoru za Sputnjik da je Kijev prebacio u Kursku oblast elitnu specijalnu jednicu.

Oni su opremljeni evropskim i američkim oružjem, a zaduženi su za miniranje, diverzije i slično.

Medvedev o lansiranju "orešnika" na Ukrajinu: Dobili ste šta ste tražili

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, sada zamenik predsedavajućeg ruskog Veća bezbednosti, napisao je na platformi Iks, povodom ruskog napada hipersoničnim balističkim projektilom na Ukrajinu, "dobili ste šta ste tražili".

"Dakle, to ste tražili? Pa, prokleto ste to i dobili! Napad hipersoničnim balističkim projektilom", napisao je Medvedev uz postavljeni snimak napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim raketama dugog dometa, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik'', kojoj, kako je rekao, savremeni sistemi nemaju način da se suprotstave.

Sijarto: Nije primljena bolja ponuda za zamenu ruske energije

Mađarska će se odreći pouzdanog snabdevanja energentima po konkurentnim cenama samo ako dobije bolju ponudu, a za sada nije primljen bolji predlog za zamenu ruske energije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

To ministarstvo je saopštilo da je Sijarto na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta Evropske unije o trgovinskim pitanjima u Briselu rekao da Mađarska insistira da nabavka energenata treba da ostane isključivo nacionalna nadležnost, prenela je MTI.

"Tako da odbijamo svaki pokušaj da se utiče na to kako, odakle i od koga kupujemo energiju. To je pitanje nacionalne bezbednosti i suvereniteta. Bezbednost snabdevanja energijom je deo nacionalne bezbednosti i nećemo prihvatiti nikakvo mešanje u razgovore o pitanjima energetske bezbednosti", rekao je Sijarto. On je rekao da je mađarsko iskustvo sa Rusijom da je ta zemlja "pouzdan dobavljač".

Sijarto je rekao i da je politiku sankcija protiv Rusije obeležilo "veliko licemerje".

"Ovde u Briselu stalno dobijamo packe zbog toga što se nismo isključili iz sistema dotoka ruske energije... Ali ako pogledate kako su se povećale isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa, onda možete videti da je, na primer, Francuska povećala svoj uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije za 110 odsto za šest meseci. Oko 87 odsto ruskog tečnog prirodnog gasa koji stiže u zapadnu Evropu ide u Francusku, Belgiju i Španiju“, dodao je Sijarto.

