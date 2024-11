RAT u Ukrajini – 1003. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim dugodometnim raketama, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik''. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski reagovao je na izjavu ruskog predsednika rekavši da je time eskalirala situacija u ratu i da je prekršena Povelja UN.

Borbe na Kurskom frontu (VIDEO)

Ruska armija masovno spaljuje opremu iz svih zemalja NATO-a



Nemački BMP Marder, američki Bredli, nepoznato, najverovatnije američki Abrams.

Iskanderom po aerodromu - uništen MiG-29 VSU

Napadnuta vazdušna baz Oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovsku.



-lovac Mig-29 – 1 jedinica;

-inženjersko-tehničko osoblje - do 15 ljudi.

Lokalne vlasti su ranije prijavile da je „infrastruktura oštećena“.

Najvažnije informacije iz nedeljnog brifinga ruskog MO: VSU izgubio više od 13.000 vojnika, oboreno 5 ATACMS, 2 storm šedou projektila i 642 drona

Ruske snage oslobodile su naselje Novodmitrovka u DNR;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava grupe snaga „Sever“ 2.620 pripadnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Jug“ 3.845 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Zapad“ 3.210 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovorni grupe snaga „Istok“ gotovo 975 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnih nedelju dana više od 2.680 vojnika usled dejstava grupe „Centar“;

Ukrajinske snage izgubile su u zoni dejstava grupe snaga „Dnjepar“ gotovo 530 boraca i četiri terenska skladišta sa municijom;Ruske snage izvele su jedan intenzivan i 30 grupnih napada visokopreciznim oružjem, uključujući „kindžalima“ i dronovima;

Predala su se 82 ukrajinska vojnika, od čega 52 na kurskom pravcu,

PVO Rusije oborila je pet operativno-taktičkih raketa „atakams“ američke proizvodnje i dve krstareće rakete „storm šedou“ britanske proizvodnje, kao i 642 ukrajinska drona.

Najnoviji izveštaj ruskog Ministarstva odbrane o Kurskoj oblasti: VSU izgubio 150 vojnika

U poslednja 24 sata ukrajinske jedinice su izgubile 150 vojnika, artiljerijsko oruže i dva minobacača i četiri automobila;

Grupa "Sever" odbila je pokušaj ukrajinskih jedinica da upadnu u Kursku oblast;

Od početka operacije u Kurskoj oblasti ukrajinske snage su izgubile 34.690 vojnika, 215 tenkova, 147 borbenih vozila pešadije, 120 oklopnih transportera, 1.190 borbenih oklopnih vozila, 992 automobila;

Ukrajinci su izgubili i 297 artiljerijskih sistema, 40 bacača raketa, uključujući 11 "hajmarsa", šest MLRS, 68 radara i drugo.

Vraćeno 46 civila stanovnika Kurske oblasti iz zarobljeništva

U Rusiju je iz Ukrajine vraćeno 46 stanovnika Kurske oblasti koje su ukrajinske oružane formacije odvele u avgustu nakon napada na region, saopštila je ombudsman za ljudska prava u Ruskoj Federaciji Tatjana Moskaljkova.

-Danas je iz Ukrajine u Rusiju, usled pregovaračkog procesa sa ukrajinskom stranom, vraćeno 46 stanovnika Kurske oblasti, saopštila je ona na Telegramu.



Berlin: Odluka Ukrajine da koristi protivpešadijske mine za odbranu od Rusije za žaljenje

Odluka Ukrajine da koristi protivpešadijske mine za odbranu od Rusije je za žaljenje, izjavio je portparol nemačkog ministarstva spoljnih poslova nakon što je predsednik SAD Džozef Bajden odobrio njihovu isporuku Kijevu.

"Za žaljenje je što se Ukrajina oseća prinuđenom da preduzme takve korake dok se ovaj rat nastavlja", rekao je portparol, preneo je Rojters.

Nemačka i Ukrajina su potpisnice Otavske konvencije o zabrani upotrebe ili prenosa protivpešadijskih mina.

Otavska konvencija, odnosno Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i transporta protivpešadijskih mina i njihovo uništavanje, u potpunosti zabranjuje protivpešadijske mine.

Do maja 2009. godine ukupan broj zemalja koje su prihvatile odredbe sporazuma je 156, dok čak 37 država uključujući Kinu, Indiju, Rusiju i SAD nije potpistalo konvenciju niti prihvatilo njene odredbe.

(Reuters)

Hitan sastanak NATO-a i Ukrajine

Sastanak predstavnika NATO-a i Ukrajine zakazan je za sledeći utorak u Briselu nakon najnovijeg ruskog raketnog udara, prenosi AFP, pozivajući se na diplomate.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u četvrtak dao izjavu o napretku SVO i uspešnom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa Orešnik. Snage Oružanih snaga Rusije u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku pogodile su jedan od najvećih i poznatih industrijskih kompleksa još iz vremena SSSR-a , koji takođe proizvodi raketnu tehniku.

Kako su diplomate saopštile u petak, sledeće nedelje će NATO i Ukrajina održati razgovore u Briselu u vezi sa ruskim lansiranjem eksperimentalne hipersonične rakete srednjeg dometa. Sastanak Saveta NATO-Ukrajina biće održan u utorak na nivou ambasadora izveštaji.

Kako se navodi, sastanak je zatražila ukrajinska strana nakon napada na Dnjepropetrovsk.

Češki ministar spoljnih poslova u Kijevu

Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski doputovao je u posetu ukrajinskoj prestonici.

"Jutros sam stigao u Kijev. Zanima me kako se Ukrajinci nose sa bombardovanjem, kako funkcionišu češki projekti na terenu i kako bolje organizovati međunarodnu pomoć u narednim mesecima. Ovde ću razgovarati o svemu ovome", objavio je Lipavski, prenosi Ukrinform.

Ruski napad na grad Sumi, dve osobe poginule

U ruskom napadu dronovima na severoistočni ukrajinski grad Sumi, jutros su ubijene dve osobe a povređeno je 12 osoba, saopštile su regionalne vlasti.

Grad su jutros napala tri drona, a u napadu je oštećeno 12 stambenih zgrada, pet privatnih stanova, prodavnica i tri automobila, javio je Rojters pozivajući se na saopštenje regionalnih vlasti.

U nedelju uveče, u raketnom napadu na Sumi ubijeno je 11 a povređeno je 89 ljudi.

(Reuters)

Ahmat: Kijev prebacio u Kursk elitnu jedinicu

Pripadnik specijalne jedinice "Ahmat" otkrio je u razgovoru za Sputnjik da je Kijev prebacio u Kursku oblast elitnu specijalnu jednicu.

Oni su opremljeni evropskim i američkim oružjem, a zaduženi su za miniranje, diverzije i slično.

Medvedev o lansiranju "orešnika" na Ukrajinu: Dobili ste šta ste tražili

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, sada zamenik predsedavajućeg ruskog Veća bezbednosti, napisao je na platformi Iks, povodom ruskog napada hipersoničnim balističkim projektilom na Ukrajinu, "dobili ste šta ste tražili".

"Dakle, to ste tražili? Pa, prokleto ste to i dobili! Napad hipersoničnim balističkim projektilom", napisao je Medvedev uz postavljeni snimak napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da je Rusija, kao odgovor na napade američkim i britanskim raketama dugog dometa, na ukrajinsku teritoriju ispalila novu balističku raketu srednjeg dometa ''orešnik'', kojoj, kako je rekao, savremeni sistemi nemaju način da se suprotstave.

Sijarto: Nije primljena bolja ponuda za zamenu ruske energije

Mađarska će se odreći pouzdanog snabdevanja energentima po konkurentnim cenama samo ako dobije bolju ponudu, a za sada nije primljen bolji predlog za zamenu ruske energije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

To ministarstvo je saopštilo da je Sijarto na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta Evropske unije o trgovinskim pitanjima u Briselu rekao da Mađarska insistira da nabavka energenata treba da ostane isključivo nacionalna nadležnost, prenela je MTI.

"Tako da odbijamo svaki pokušaj da se utiče na to kako, odakle i od koga kupujemo energiju. To je pitanje nacionalne bezbednosti i suvereniteta. Bezbednost snabdevanja energijom je deo nacionalne bezbednosti i nećemo prihvatiti nikakvo mešanje u razgovore o pitanjima energetske bezbednosti", rekao je Sijarto. On je rekao da je mađarsko iskustvo sa Rusijom da je ta zemlja "pouzdan dobavljač".

Sijarto je rekao i da je politiku sankcija protiv Rusije obeležilo "veliko licemerje".

"Ovde u Briselu stalno dobijamo packe zbog toga što se nismo isključili iz sistema dotoka ruske energije... Ali ako pogledate kako su se povećale isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa, onda možete videti da je, na primer, Francuska povećala svoj uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije za 110 odsto za šest meseci. Oko 87 odsto ruskog tečnog prirodnog gasa koji stiže u zapadnu Evropu ide u Francusku, Belgiju i Španiju“, dodao je Sijarto.

(Tanjug, MTI)