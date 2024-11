''OPCIJA I DALJE NA STOLU'' Konačno stigla reakcija zvaničnog Pariza na vest o dozvoli za udare na Rusiji

FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je danas da je ''i dalje na stolu'' opcija da Francuska dozvoli Ukrajini da upotrebi rakete dugog dometa u napadima na rusku teritoriju.

Foto: AP

- Otvoreno smo rekli da je to opcija koju bismo razmotrili ako bi to značilo da će gađati ciljeve odakle Rusija trenutno vrši agresiju na ukrajinsku teritoriju. Dakle, ništa novo na drugoj strani - rekao je on uoči sastanka šefova diplomatija zemalja članica EU, preneo je Rojters.

Prethodno je šef diplomatije EU Žozep Borelj izjavio da se nada da će zemlje članice Evropske unije dozvoliti Ukrajini da upotrebi rakete dugog dometa za napade unutar Rusije.

- Ponovio sam da Ukrajina treba da bude u mogućnosti da koristi oružje koje smo joj dali, ne samo da 'zaustavi strele', već i da pogodi 'strelce'. I dalje verujem da je to ono što mora da se uradi. Siguran sam da ćemo ponovo razgovarati. Nadam se da će se zemlje članice složiti u vezi sa tim - rekao je Borelj.

Prema pisanju "Njujork tajmsa" i navodima Rojtersa i još nekih medija, administracija odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena odobrila je u nedelju Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATAKAMS za udare duboko na ruskoj teritoriji.

