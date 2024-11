OGLASIO SE KREMLJ NAKON ODLUKE BAJDENA: Ako je data dozvola za napade u teritoriju Rusije, to znači samo ovo

UKOLIKO je kijevskom režimu data dozvola za izvođenje udara duboko u teritoriju Rusije, to će znači novi talas napetosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Ako je takva odluka zaista formulisana i saopštena kijevskom režimu, onda je, naravno, ovo kvalitativno nova runda napetosti i kvalitativno nova situacija sa stanovišta umešanosti SAD u ovaj sukob - rekao je Peskov novinarima.

Portparol je naveo da je Kremlj obratio pažnju na medije u kojima se govorilo o dozvoli raketnih udara dugog dometa na rusku teritoriju, bez pozivanja na neke zvanične izvore.

- Znate, još uvek postoje objave u zapadnim medijima, ali očigledno je da odlazeća administracija u Vašingtonu namerava da preduzme korake, u stvari, govorili su o tome, kako bi nastavili da dolivaju ulje na vatru i dalje provociraju eskalaciju napetosti oko ovog sukoba - rekao je Peskov.

Peskov je podsetio da je stav Rusije po ovom pitanju „apsolutno jasan“ i da bi svima trebalo da bude jasan, kao i da ih je izneo predsednik Rusije Vladimir Putin u Sankt Peterburgu.

- Jednostavno preporučujem da se još jednom upoznate sa tim predsednikovim rečima - dodao je Peskov.

On je primetio da te udare u teritoriju Rusije ne izvodi Ukrajina, već one zemlje koje daju dozvolu za to, konkretno, SAD.

- Predsednik Rusije Vladimir Putin to je već objasnio – i to vrlo jednostavno. Radi se o tome da udare ne vrši Ukrajina, već one zemlje koje daju dozvolu. Navođenje i druge usluge ne vrši ukrajinska vojska, to rade vojni stručnjaci zapadnih zemalja. To kardinalno menja modalitet njihove (Zapada i SAD) umešanosti u ukrajinski sukob. Tu i leži opasnost i provokacija ove situacije - zaključio je Peskov.

„Njujork tajms“ je u nedelju, pozivajući se na neimenovane zvaničnike američke administracije, javio da je američki predsednik Džozef Bajden prvi put dao Ukrajini dozvolu da koristi rakete dugog dometa za gađanje ciljeva u dubini ruske teritorije. Prema pisanju medija, šef Bele kuće je preduzeo ovaj korak nakon što su se pojavili izveštaji o „dolasku vojnika iz Severne Koreje u Kursku oblast“.

Sa svoje strane, list „Figaro“ je objavio da su i Francuska i Velika Britanija dozvolile Ukrajini da gađa rusku teritoriju raketama „skalp“ i „storm šedou“, ali je nakon ažuriranja vesti taj deo teksta uklonjen.

Prema navodima Rojtersa, Ukrajina bi mogla u narednim danima da izvede prve napade raketama dugog dometa na teritoriju Rusije. Kijev će, kako je naveo Blumberg, moći da koristi „atakams“ za gađanje Kurske oblasti.

Ruski zvaničnici su nakon odluke Vašingtona upozorili da svetu preti treći svetski rat i da će Moskva snažno odgovoriti.