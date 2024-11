RAT U UKRAJINI: Bajden odobrio Kijevu da američkim raketama gađa Rusiju, isto uradile Francuska i Britanija

RAT u Ukrajini – 998. dan. Severna Koreja je isporučila Rusiji raketne i artiljerijske sisteme dugog dometa, a neki od njih su raspoređeni u regionu Kursk, piše Fajnenšal tajms, pozivajući se na neimenovane izvore. Ruska vojska tvrdi da su njene trupe zauzele još dva naselja u Donjeckoj oblasti. Iznad tri ruske oblasti oborena 34 drona. Volodimir Zelenski rekao je da Kijev mora učiniti sve da se rat okonča sledeće godine diplomatskim putem.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

Zelenski preti

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da će rakete "govoriti same za sebe", nakon što je Vašington odobrio Kijevu da izvede napade dublje u rusku teritoriju, koristeći rakete proizvedene u SAD.

- Danas mnogi u medijima kažu da smo dobili dozvolu da preduzmemo odgovarajuće akcije. Ali napadi se ne izvršavaju rečima. Takve stvari se ne najavljuju. Rakete će govoriti same za sebe - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Grenel: Sve se sada menja

Bivši američki ambasador u Nemačkoj i bivši izaslanik SAD za Zapadni Balkan Ričard Grenel poručio je da niko nije mogao da predvidi da će odlazeći američki predsednik Džozef Bajden dovesti do eskalacije rat u Ukrajini.

- Niko nije mogao da zamisli da će se to desiti tokom tranzicionog perioda. Ovo je kao da pokreće novi rat. Sve se sada menja - prethodne kalkulacije su pale u vodu i nevažeće su. Sve to zbog politike - naveo je Grenel.

Posle SAD, Britanija i Francuska dale dozvolu Kijevu da gađa Rusiju

Francuska i Britanija dozvolile su Ukrajini da njihovim raketama dugog dometa gađa duboko u rusku teritoriju, javljaju francuski mediji.

Bajden odobrio Kijevu da američkim raketama gađa Rusiju

Predsednik SAD Džo Bajden odobrio je prvu upotrebu raketa dugog dometa koje su SAD isporučile za udare unutar Rusije, rekli su američki zvaničnici.

VIŠE O TOME OVDE.

u Ukrajini od devet nuklearnih reaktora, rade samo dva

U Ukrajini, nakon masovnog napada na energetske objekte 17. novembra ujutru, smanjena je proizvodnja električne energije u nuklearnim elektranama, samo dva reaktora rade punim kapacitetom, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju .

(IAEA)

Ministarstvo odbrane Rusije o situaciji u Kurskoj oblasti:

Tokom uspešnih dejstava grupe „Sever“, Oružanih snaga Rusije blokirale su ukrajinske formacije u području Oljgovskoj rošči.

- Danas u 4 sata ujutru protivnik je pokušao da se probije iz okruženja, u grupama od 15-20 ljudi. U efikasnom atriljerijskom napadu, više od 80 ekstremista je ubijeno, oko 40 vojnika ukrajinskih oružanih snaga je ranjeno - neke su napustile njihove kolege. Zarobljena su i 24 ukrajinska militanta - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Trenutno je u toku čišćenje ovog područja.

Poginula glavna urednica ''Narodne gazete'' Julija Kuznjecova

Glavni urednik „Narodne gazete“ Julija Kuznjecova poginula je u napadu ukrajinske bespilotne letelice na automobil u Boljšesoldatskom okrugu Kurske oblasti, saopštio je gubernator oblasti Aleksej Smirnov.

- Ona je prevozila arhivu redakcije i htela je u svom novom članku da sunarodnicima ispriča o situaciji u ovoj oblasti. Izražavam najdublje saučešće porodici i prijateljima Julije Nikolajevne Kuznjecove - napisao je Smirnov na Telegramu.

Gubernator je dodao da su tokom napada dronom ranjeni i radnici „Narodne gazete“ i lokalni policijski komesar. Oni su prevezeni u bolnicu i ukazana im je medicinska pomoć.

(Sputnjik)

Gladkov: U napadu drona u Belgorodu poginuo jedan civil

U napadu ukrajinskog drona poginula je jedna osoba u Belgorodskom regionu, saopštio je guverner te oblasti Vječeslav Gladkov.

- U selu Birjuč, u okrugu Valujski, gde je 27. oktobra 2022. godine uvedeno vanredno stanje, neprijateljski dron napao je putnički automobil. Supruga preminulog je bila u istom automobilu, ona je živa, odbila je lekarsku pomoć - napisao je Gladkov na svom Telegram kanalu, prenosi agencija RIA Novosti.

Guverner je napomenuo da su, uprkos vanrednom stanju koje postoji već dve godine, neki meštani sela odbili da napuste svoje domove i čak su potpisali da odbijaju da se presele.

Pre toga je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske trupe napale infrastrukturu vojnih aerodroma Oružanih snaga Ukrajine, postrojenja za proizvodnju gasa i energetiku, kao i skladište dronova.

- Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Ruske Federacije oštetile su u Ukrajini infrastrukturu vojnih aerodroma, postrojenja za proizvodnju gasa i energetiku koja se koriste za rad vojno-industrijskih preduzeća, skladište bespilotnih letelica, kao i neprijateljsku živu silu i vojnu opremu u 144 regiona - navodi se u izveštaju ruskog Ministarstva.

Prema podacima odeljenja, sistemi protivvazdušne odbrane oborili su četiri vođene bombe francuske proizvodnje Hamer, dva projektila višestrukog lansirnog sistema HIMARS američke proizvodnje i 108 bespilotnih letelica, izvestila je ruska agencija.

(Tanjug)

U ruskom granatiranju skladišta u Dnjepropetrovskoj oblasti poginula dva radnika

U ruskom granatiranju skladišta u Dnjepropetrovskoj oblasti poginula su dva radnika železnice, a još tri osobe su povređene.

"Imamo tužne vesti iz Dnjepropetrovske oblasti. U posledicama neprijateljskog granatiranja železničkog depoa poginula su dva železničara. Još troje naših kolega je povređeno, njihovo stanje je trenutno stabilno", navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Ukrinform.

Navodi se da je nekoliko železničkih deonica na jugu, zapadu i severoistoku Ukrajine bez struje zbog masovnog ruskog granatiranja.

Ruske snage su danas sa svojih ratnih brodova u Crnom moru lansirale krstareće rakete "kalibar". Pored toga, ruska ratna avijacija je podigla strateške bombardere i raketirala ciljeve u Ukrajini, kao i dronove "šahed".

(Ukrіnform)

Zelenski: U napadu ruske vojske na Nikolajev ubijene dve osobe, šestoro ranjeno

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je jutros da su u napadu ruskih snaga dronovima na Nikolajev ubijene dve osobe, a ranjeno šest, uključujući dvoje dece.

"Moje najdublje saučešće porodicama i voljenima žrtava. Neka područja su i dalje bez struje, ali sve neophodne službe rade na ublažavanju posledica ruskog napada i na obnavljanju infrastrukture. Cilj neprijatelja bila je naša energetska infrastruktura širom Ukrajine. Nažalost, neka postrojenja su pretrpela oštećenja od direktnih pogodaka i padajućih ostataka", objavio je Zelenski na mreži Iks.

Prema njegovim tvrdnjama, masovni kombinovani ruski napad bio je usmeren na sve regione Ukrajine.

"Tokom noći i jutros, ruske snage su koristile različite vrste dronova, uključujući 'šahed', kao i krstareće, balističke i aerobalističke rakete - 'cirkon', 'iskander' i 'kindžal'. Ukupno je ispaljeno oko 120 raketa i 90 dronova. Naše jedinice protivvazdušne odbrane uništile su više od 140 ciljeva u vazduhu", naveo je Zelenski.

On je zahvalio ukrajinskim protivvazdušnim jedinicama koje su učestvovale u odbijanju ruskog napada.

"Dejstvovale su protivavionske raketne snage, naša avijacija. Zahvalni smo pilotima F-16, SU aviona i MiG-ova, mobilnim vatrenim grupama i jedinicama za elektronsko ratovanje - svi su radili zajedno na organizovan i koordinisan način. Zahvaljujem im na pouzdanoj zaštiti", objavio je Zelenski.

(X)

Poljska podigla borbene avione

Poljska je zbog ruskog napada širom Ukrajine rano jutros aktivirala svoje vazduhoplovne snage.

- Zbog masovnog napada Ruske Federacije krstarećim projektilima, balističkim projektilima i bespilotnim letelicama na objekte koji se nalaze, između ostalog, i u zapadnoj Ukrajini, poljski i saveznički ratni avioni započeli su dejstva u našem vazdušnom prostoru - saopšteno je jutros na platformi Iks iz komandnog centra poljske vojske.

U saopštenju se dodaje da su aktivirane sve raspoložive snage i sredstva kojima raspolaže poljska vojska, kao i da su podignuti dežurni borbeni avioni, a protivvazdušna odbrana i radarski izviđački sistemi su u pripravnosti najvišeg stepena.

Rusija je tokom noći i rano jutros izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu. Na udaru je bila elektroenergetska infrastruktura.

Eksplozije su se čule u Poltavskoj, Dnjepropetrovskoj, Čerkaskoj, Hmeljnickoj i Vinjickoj oblasti, Kijevu, Nikolajevu, Krivom Rogu, Dnjepru, Pavlogradu, gradu Zaporožju na jugoistoku Ukrajine i u crnomorskoj luci Odesa, a ukrajinske vazduhoplovne snage izdale su upozorenje na vazdušne udare za celu teritoriju zemlje.

Stanovnicima je upućen poziv da se sklone jer veliki broj projektila, uključujući različite vrste krstarećih projektila, leti kroz ukrajinski vazdušni prostor.

(Ukrіnform, Reuters)

Kijev: Ruski udari na energetsku infrastrukturu Ukrajine, eksplozije u Zaporožju

Ruska vojska lansirala je još jedan talas raketa i dronova širom Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici, dok su u drugom napadu pogođena energetska postrojenja.

"Rusija je izvršila još jedan masovni napad na elektroenergetski sistem", saopštio je ministar energetike German Galuščen u aplikaciji za razmenu poruka Telegram.

Načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov izvestio je o eksplozijama u Zaporožju.

"U Zaporožju se čuju eksplozije... Napad na region se nastavlja. Ostanite na sigurnim mestima. Čuvajte sebe i svoje najmilije", rekao je Fedorov.

(Ukrіnform)

Šef Pentagona veruje da će ukrajinski sukob biti rešen razgovorima

Konflikt u Ukrajini biće rešen za pregovaračkim stolom, rekao je američki sekretar za odbranu Lojd Ostin na konferenciji za novinare u Darvinu u Australiji.

- Želimo da budemo sigurni da je Ukrajina u najboljoj poziciji da zaštiti svoje interese. Međutim, to je rešeno u budućnosti, i verujem da će – čuli ste me ranije da kažem – na kraju dana to biti rešeno kroz pregovore - rekao je šef Pentagona nakon sastanka sa svojim australijskim i japanskim kolegama u subotu, prenela je agencija TASS.

FT: Severna Koreja isporučila Rusiji raketne i artiljerijske sisteme dugog dometa

Severna Koreja je isporučila Rusiji raketne i artiljerijske sisteme dugog dometa, a neki od njih su raspoređeni u regionu Kursk, piše Fajnenšal tajms, pozivajući se na neimenovane izvore.

Britanski list navodi da je Pjongjang poslednjih nedelja Rusiji isporučio pedesetak samohodnih topova M1989 "Koksan" kalibra 170 milimetara domaće proizvodnje, čiji je ešalon ranije primećen u Krasnojarsku u Rusiji.

Takođe je isporučeno dvadeset ažuriranih višecevnih raketnih sistema od 240 milimetara, koji predstavljaju analognu verziju sovjetskog sistema "Uragan" i može da ispaljuje i konvencionalnu i vođenu municiju.

Prethodno je Severna Koreja saopštila da je modernizovala ovaj protivvazdušni raketni sistem i opremila ga "visoko preciznim" raketama.

Isporuke oružja iz Severne Koreje označavaju najnovije proširenje podrške Severne Koreje invaziji Rusije na Ukrajinu, navodi FT.

Majkl Kofman, viši saradnik Karnegijeve zadužbine za međunarodni mir, rekao je novinarima da Rusija sledi obrazac produbljivanja severnokorejske intervencije, počevši od slanja velikih količina municije i oružja, pa do direktnog učešća u ratu, što bi moglo pomoći ruskim snagama da ponovo zauzmu Kursku oblast.

- Severna Koreja je već odigrala ključnu ulogu u obezbeđivanju miliona artiljerijskih metaka za rusku vojsku 2023. godine. A ove godine je dodatno produbila svoje učešće slanjem više od 12.000 vojnika - naveo je on.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je 13. oktobra izjavio da Rusija i Severna Koreja "pojačavaju savez" i da se ne radi samo o snabdevanju oružjem koje se koristi protiv Ukrajine, već i o "primopredaji ljudi" za ruske trupe.

Zelenski je nešto kasnije rekao da se Severna Koreja "zapravo uključila" u rat protiv Ukrajine. Ruski predsednik Vladimir Putin podneo je 14. oktobra ruskoj Državnoj dumi nacrt o ratifikaciji sporazuma o "sveobuhvatnom strateškom partnerstvu" između Rusije i Severne Koreje, a sporazum je ratifikovan 24. oktobra.

(Financial Times)