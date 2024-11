MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za televiziju „Rusija 1“ je podsetio da su Amerikanci odavno proklamovali ideju da u svetu ne treba da postoji nijedna država uticajnija od Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: EPA

Prema njegovim rečima, svaka američka administracija želi da oslabi Rusiju i ruski svet, za nju je korisno da potisne Rusiju kao konkurenta.

„Tako to ide. Ali njihov odnos prema ruskom jeziku – a to je jedno od najvažnijih ljudskih prava –veoma je značajan“, rekao je on.

Ministar je primetio da među onima koji u taboru republikanaca ističu tzv. revolucionarne ideje o tome kako da se okonča ukrajinski sukob, „niko nikada nije pomenuo da je neophodno, vratiti stanovništvu Ukrajine prava da razgovara, uči, podučava svoju decu na ruskom jeziku, dobija informacije na ruskom jeziku“.

Lavrov je naglasio da je Rusija to više puta navodila.

„Niko od arhitekata takozvanog rešavanja ukrajinske krize na Zapadu uopšte ne obraća pažnju na to“, rekao je Lavrov.

(Sputnjik)