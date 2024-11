PUTIN BIO NA KORAK OD NUKLEARNOG RATA? Otkrivene tajne iz Londona, britanska premijerka satima proučavala smer vetra

VELIKA Britanija je pre dve godine bila veoma zabrinuta zbog mogućnosti da će ruski predsednik Vladimir Putin gađati Ukrajinu nuklearnim oružjem u oktobru 2022. godine

Foto: Profimedia/printskrin Jutjub/ Military TV

To se navodi u knjizi "Out of the Blue", biografiji bivše britanske premijerke Liz Tras.

Kako se navodi u knjizi, bila je zabrinuta da će i Velika Britanija biti na udaru nuklearnog zračenja, i provela je svoje poslednje dane u kabinetu premijera pripremajući se za radijaciju koje bi moglo da pogodi ostrvo, piše britanski Telegraf.

U knjizi se navodi da su američke obaveštajne službe zaključile da postoji 50 odsto šanse da će Rusija rasporediti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini ili iznad Crnog mora.

Trasova je provela sate proučavajući satelitske snimke i pravce vetra jer se plašila da bi padavine mogle direktno da utiču na Britaniju.

Nova knjiga, Rat, koju je napisao novinar Bob Vudvord, piše da je Bela kuća verovala, na osnovu obaveštajnih podataka, da postoji 50% šanse da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje na bojnom polju.

Tog meseca, Džo Bajden je rekao da postoji direktna pretnja da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje, što je prva takva pretnja od Kubanske raketne krize 1962. godine.