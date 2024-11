ZAMENICA PORTPAROLA PENTAGONA SING: Potvrdila dolazak severnokorejskih trupa u Kursk; govorila i o prenosu dužnosti Trampovom timu (VIDEO)

ZAMENICA portparola Pentagona, Sabrina Sing govorila je o ishodu ovonedeljnih predsedničkim izborima i novoizabranom predsedniku Donaldu Trampu, o trenutnoj situaciji na Bliskom Istoku, ratu u Ukrajini i ostalim ključnim temama.

Prenos dužnosti u toku

Svoje obraćanje započela je o ovonedeljnoj pobedi Donalda Trampa i tranziciji.

- Sekretar Ostin je juče, u poruci snagama, naglasio da će odeljenje izvršiti miran, uredan i profesionalan prelazak na sledećeg vrhovnog komandanta. Sekretar Ostin je ponovio da će američka vojska biti spremna da izvrši političke izbore svog sledećeg vrhovnog komandanta i da se povinuje svim zakonitim naređenjima iz svog civilnog lanca komandovanja da odbrani Sjedinjene Države, naš Ustav i prava svih američkih građana. Takođe je ponovo potvrdio da će američka vojska, citiram, nastaviti da stoji odvojeno od političke arene kako bi principijelno i profesionalno stajala na straži naše republike i stajala zajedno sa cenjenim saveznicima i partnerima koji produbljuju našu bezbednost. - citirala je izjavu sekretara.

Spomenula je da, s obzirom da je prenos dužnosti u toku, Ostin izražava duboku zahvalnost civilnoj radnoj snazi odeljenja i trupama koje su stacionirane što u Americi, tako injirom sveta.

- A pre samo nekoliko trenutaka, sekretar Ostin je predsedavao promenom komande Sautkoma na Floridi gde je pohvalio hrabre muškarce i žene Južne komande SAD za odbranu naše zemlje sa najvećim patriotizmom i profesionalizmom. - rekla je.

Ostin razgovarao sa Galantom

Takođe je izjaviila da je Ostin razgovarao sa, sada bivšim izraelskim ministrom odbrane Joavom Galantom.

- Ministar Galant je bio partner od poverenja i prijatelj čije je stručnost i profesionalnost duboko cenjena. Sekretar je izrazio nadu i očekuje da će imati isto dobro partnerstvo i radni odnos sa sledećim ministrom odbrane Izraela. - dodala je.

Naglasila je da je Ostin "podvukao" da je posvećenost SAD bezbednosti Izraela "i dalje jaka" kao i podrška pravu Izraela " da se brani od agresije Irana i njihovih proksi grupa i partnera".

Takođe, kako Sing navodi, Ostin je naglasio da SAD ostaju posvećene deeskalaciji u regionu kroz sporazum o prekidu vatre u Gazi što bi obezbedilo oslobađanje talaca i diplomatsku rezoluciju u Libanu.

- I na kraju, u ime Ministarstva odbrane, želela bih da poželim srećan rani rođendan američkom marinskom korpusu, koji će u nedelju, 10. novembra, proslaviti svoj 249. rođendan. - rekla je.

O Trampovom timu

Na pitanje novinara o prenosa dužnosti, da li je sekretar ili drugi zvaničnik iz odeljenja razgovarao sa nekim iz Trampovog tima i da li se očekuje poseta, Sing je odgovorila da razgovaraju sa Belom kućom i GSA.

- Dakle, što se tiče kontakta sa Trampovim timom, trenutno sve koordiniramo sa Belom kućom i GSA. Postoje određeni sporazumi koje treba potpisati i sprovesti da bismo mogli da započnemo taj proces prenosa dužnosti. Ali bez obzira na to, mi smo posvećeni profesionalnoj i efikasnoj tranziciji za novu administraciju. Ali za više informacija, morala bih da vas uputim Beloj kući i GSA. - rekla je Sing.

Kada su je upitali kakvi sporazumi su u pitanju, rekla je da nema informacija o tome i ponovo uputila novinare na GSA.

O Ukrajini

Novinari su je takođe upitali o izjavi predsednika Džo Bajdena će Ukrajina dobiti ostatak pomoći pre kraja svog mandata.

- To će se nastaviti. Još uvek imamo oko 2 milijarde dolara u USAI-u koje možemo da posvetimo. Videćete objave da se paketi šalju u narednim nedeljama pre kraja ove administracije. To je u skladu sa načinom na koji smo ovo radili u prošlosti. To je nešto što smo radili prilično redovno, skoro nedeljno, ali podsećam vas, nisu samo Sjedinjene Države te koje podržavaju Ukrajinu i koje će nastaviti da podržavaju Ukrajinu. U sastavu UDCG imate preko 50 zemalja. - rekla je.

Napomenula je da i pored toga Ukrajina ima ''dvodomnu i dvopartijsku podršku'' u Kongresu.

Takođe je odgovorila na glasine o iznosu pomoći od 9 milijardi dolara Ukrajini.

- Nisam baš sigurna odakle ste čuli o iznosu od 9 milijardi dolara, ali će mi biti drago da vas uputim u brojeve koje imam ispred sebe. Ostalo nam je otprilike 4 milijarde dolara u prethodno posvećenom PDA da je predsednik obavestio Kongres da će potrošiti ta ovlašćenja ili koristiti ta ovlašćenja pre kraja svog mandata. I onda imamo te obaveze USAIa, ili otprilike 2 milijarde dolara u finansiranju USAI-a koje ćemo takođe posvetiti Ukrajini. - rekla je.

Na pitanje da li imaju dovoljno oružja i opreme u trenutnim zalihama i šta će biti proizvedeno pre 20. januara rekla je da se predsednik Bajden obećao da će biti isporučeno i da će koristiti ovlašćenja PDA re isteka mandata.

- Mi ćemo to iskoristiti i predsednik se obavezao na to. I zato neću ulaziti u Eksel tabelu onoga što imamo u našim zalihama, ali posvećeni smo tome da Ukrajini pružimo ono što joj je potrebno, a to uključuje ovlašćenja od 4 milijarde dolara. - rekla je.

Pripreme vojske pod novom administarcijom

Zamenik portparola Pentagona, Sabrina Sing, na konferenciji za novinare odgovorila je na pitanja o pripremama vojske za moguće upotrebe na domaćem terenu pod novom administracijom predsednika Donalda Trampa.

- Važno je zapamtiti da je vojska apolitična. Kao što je navedeno u njegovoj poruci za oružane snage, američka vojska će biti spremna da sprovodi političke odluke svog sledećeg vrhovnog komandanta i da poštuje sve zakonite naredbe iz svog civilnog lanca komandovanja. - rekla je.

Takođe je dodala da je cilj poruke da se "jasno komunicira vojsci koja ostaje apolitična i koja će nastaviti da služi sledećem vrhovnom komandantu i drugim budućim administracijama."

Severnokorejska vojska

Sing je potvrdila da su severnokorejski vojnici premešteni u oblast Kursk.

- Znamo da se severnokorejski vojnici premeštaju u oblast Kursk u Rusiji i da će verovatno biti angažovani u borbi. Ako se uključe u sukobe, oni su legitimne mete.- rekla je.

Sing je objasnila varijacije u brojevima koje su prijavile SAD i njihovi saveznici.

- Obaveštajni podaci nisu uvek crno-beli... Trenutno se osećamo komotno sa brojkama koje sam vam dala, ali ako se to promeni, obavestićemo vas. -rekla je.

Na pitanje o mogućem angažovanju severnokorejskih vojnika u borbama sa ukrajinskim snagama u Kursku, Sabrina Sing je istakla da su severnokorejski vojnici raspoređeni u toj oblasti i da će se verovatno sukobiti sa Ukrajincima.

Međutim, ona nije mogla da potvrdi izveštaje o tome da je već došlo do sukoba. naglasila:

- Ne mogu da potvrdim te izveštaje u ovom trenutku. To je nešto što istražujemo. Ali nemam nikakve sumnje da ćete videti da su severnokorejski vojnici, koji su premešteni u oblast Kurska, počeli ili će uskoro početi da se sukobljavaju sa Ukrajincima na bojištu. - naglasila je.

Humanitarna kriza u Gazi

U vezi sa humanitarnom krizom u Gazi, Sing je potvrdila da Pentagon smatra da nije pruženo dovoljno pomoći i da će to pitanje ostati u fokusu razgovora sa izraelskim ministrom odbrane.

- Ne, nije urađeno dovoljno. Situacija u Gazi ostaje teška i sekretar Ostin je o tome razgovarao sa ministrom Galantom, koji podržava ulazak humanitarne pomoći u Gazu. Ipak, potrebno je više. - rekla je,

Sing je takođe izrazila želju SAD da se ljudi vrate svojim domovima nakon konflikta.

- Želimo da vidimo ljude kako se vraćaju svojim domovima, bilo da žive u Gazi ili na severu Izraela.- dodala je.

