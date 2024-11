NASTAVLjA se rat u Ukrajini, a iz motorizovanog streljačkog odeljenja Trećeg korpusa armije Južne grupe obrazložili su da je u proteklih nekoliko nedelja pogođeno više od 10 dronova ukrajinske vojske.

Foto Tanjug/AP

NAJNOVIJI IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE:

- Ruska grupa „Sever“ odbila je četiri kontranapada u pravcu Darjina i Novoivanovke i sprečila napad na Novu Soročinu;



Foto Tanjug/AP/MO Rusije

- U prethodna 24 časa gubici ukrajinske vojske iznose više od 150 vojnika.- U borbama je uništen jedan tenk, artiljerijsko oruđe, četiri minobacača i automobil.- Od početka borbi u kurskom pravcu ukrajinska vojska izgubila je više od 30.200 vojnika, 185 tenkova, 115 borbenih vozila pešadije, 107 oklopnih transportera, 1.088 oklopnih vozila, 818 automobila, 262 artiljerijska oruđa, 40 lansera višecevnih raketnih sistema, uključujući 11 „hajmarsa“.

IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE:

- Ruske snage oslobodile su naselje Kremena Balka u DNR;

- Ruska vojska je uništila vojni aerodrom, skladište dronova i raketnog naorućanja ukrajinske vojske;

- Ruski sistemi PVO oborili su 55 ukrajinskih dronova;

- Ukrajinska vojska izgubila je do 120 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“;

- Ukrajinska vojska izgubila je do 430 vojnika i dva skladišta municije u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

- Ukrajinska vojska izgubila je do 665 vojnika i u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

- Ukrajinska vojska izgubila je do 455 vojnika i u zoni odgovornosti grupe „Centar“;

- Ukrajinska vojska izgubila je do 65 vojnika i u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“.

POLjSKA VOJSKA NE TREBA DA OBARA RAKETE IZNAD UKRAJINE

Poljska vojska ne treba da obara rakete iznad Ukrajine, izjavio je ministar nacionalne odbrane zemlje Vladislav Kosinjak-Kamiš.

Ministru je na radiju „Cet“ postavljeno pitanje da li Poljska treba da obara rakete iznad Ukrajine, na šta je on odgovorio sa „Ne“.

Zvanični Kijev ranije je pozvao zapadne zemlje da sa svoje teritorije obaraju rakete iznad Ukrajine.

Savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džejk Salivan je istakao da Ukrajina sama treba da bude odgovorna za protivvazdušnu odbranu i zaštitu neba, ne računajući na umešanost snaga trećih zemalja.

ŠOJGU: ZAPAD PRED IZBOROM

Kolektivni Zapad pretvarao je Ukrajinu uz pomoć obojenih revolucija u oružje za nanošenje strateškog poraza Rusiji, ali je plan propao, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku sekretara Saveta bezbednosti zemalja ZND u Moskvi.

- Umesto da se (Ukrajini) dozvoli da se decenijama mirno i spokojno razvija, ne samo što su je besramno pljačkali, već su je svim silama pretvarali u oružje za nanošenje strateškog poraza Rusiji. Njihov plan je propao - rekao je on.

Kako je naveo, kijevski režim se sada pretvorio u opasnog teroristu kontrolisanog spolja koji, za razliku od međunarodnih terorističkih mreža, ima sopstvenu industriju i teritoriju pod svojom kontrolom.

Šojgu je ocenio da situacija na bojnom polju ne ide u prilog Kijevu, pa je Zapad pred izborom – da nastavi da uništava ukrajinsko stanovništvo ili da prizna trenutnu realnost i počne pregovore o Ukrajini.

Foto: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Govoreći o upadu ukrajinskih snaga u Kursku oblast, Šojgu je naveo da je agresija Kijeva na Kursku oblast imala za cilj zauzimanje Kurske nuklearne elektrane, što je akt nuklearnog terorizma.

- Nastavljaju se redovni napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu i njenu energetsku infrastrukturu. Šta je to ako ne pokušaj da se izvrše akti nuklearnog terorizma? - istakao je on.

Šojgu je dodao da zemlje kolektivnog Zapada zapravo žive u dugovima, sve više država odustaje od dolara i evra.

- Zapadni ekonomski model građen u proteklih nekoliko vekova, zasnovan na kolonijalnim principima, postaje zastareo. Konkurentnost opada. Sada zemlje kolektivnog Zapada zapravo žive na dug. Sve više zemalja napušta dolar i evro kao instrumente za međusobne transakcije. Jasno je da zapadnim elitama ne odgovara ovakva situacija - rekao je Šojgu.



MEDIJI: TRAMPOV TIM IZNEO NOVI PLAN ZA OKONČANjE RATA U UKRAJINI

Tim Donalda Trampa, koji je proglasio pobedu na američkim predsedničkim izborima, predložio je zamrzavanje sukoba u Ukrajini i nove isporuke oružja u zamenu za obećanje Kijeva da se privremeno neće pridružiti NATO-u, piše „Volstrit džurnal“, pozivajući se na sopstvene izvore.

Foto: Printskrin

Prema pisanju lista, taj plan predviđa zamrzavanje sukoba i stvaranje demilitarizovane zone duž linije fronta.

UNIŠTENO VELIKO UPORIŠTE ORUŽANIH SNAGA UKRAJINE

- Višecevni raketni sistem BM-21 „grad“ grupe snaga „Zapad“ uništio je veliko uporište Oružanih snaga Ukrajine, koje je ometalo napredovanje ruskih jurišnih grupa na krasnolimanskom delu fronta u Donbasu.

SERIJA EKSPLOZIJA NA TERITORIJI UKRAJINE

- Tokom noći serije eksplozija odjekivale su u Kijevu, Odesi, Dnjepropetrovskoj, Žitomirskoj, Harkovskoj, Nikolajevskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kirovogradskoj oblasti Ukrajine, javljali su ukrajinski mediji.

POGOĐEN IZVIĐAČKI DRON UKRAJINSKE VOJSKE

- Izviđački dron ukrajinskih snaga uništen je udarom drona FPV u pravcu Časovjara. Ovo je TASS-u saopštila motorizovana streljačka divizija Trećeg korpusa Južne grupe ruske armije.

