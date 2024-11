''POZIVAMO TRAMPA DA UČI NA BAJDENOVIM GREŠKAMA'' Hamas se obratio nakon izbora u SAD

VISOKI zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri rekao je da će republikanski kandidat Donald Tramp, koji je danas proglasio pobedu na predsedničkim izborima u SAD, biti testiran u vezi sa svojim izjavama da može da zaustavi rat u Gazi u roku od nekoliko sati kada preuzme funkciju.

On je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da želi da Izrael okonča rat u Pojasu Gaze do njegovog povratka na funkciju ukoliko pobedi na izborima, preneo je prošlog meseca Tajms of Izrael, pozivajući se na bivšeg zvaničnika Trampove administracije i jednog izraelskog zvaničnika.