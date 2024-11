RAT u Ukrajini, dan 984.

Foto: Profimedia

Eksplozije odjekuju





Lisak: Granatirana Nikopoljska oblast

Usled granatiranja naselja Nikopolj, Marganetska i Pokrovsk u Dnjepropetrovskoj oblasti oštećene su privatne kuće, upravna zgrada sanatorijuma i dalekovodi, saopštio je šef OVA Sergej Lisak.



Naveo je da su ruske trupe su tokom dana napale Nikopoljski okrug teškom artiljerijom i dronovima.

(Ukrinform)

U napadu na Kijev oštećene zgrade Univerziteta "Ševčenko"

U ruskom napadu dronovima noćas na Kijev, oštećene su zgrade Kijevskog nacionalnog univerzitetskog instituta "Taras Ševčenko" objavljeno je na sajtu Obrazovno-naučnog instituta za međunarodne odnose.

Navodi se da je oštećena obrazovna zgrada i studentski dom. Narednih nedelju dana, nastava će se održavati onlajn.

(Unijan)

Zelenski: Rusi nas za nedelju dana napali sa 900 bombi, 500 dronova i 30 raketa

Za nedelju dana ruska vojska je udarila Ukrajinu sa više od 900 bombi, oko 30 projektila i skoro 500 jurišnih dronova "šahed", objavio je predsednik Volodimir Zelenski na Fejsbuku.

Naglasio je da je većina tih udara bila usmerena na civilne objekte i kritičnu infrastrukturu.

(Ukrinform)

Lokalne vlasti: Jedna osoba poginula u napadu dronom na Belgorodsku oblast

Načelnik Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov rekao je da je jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu dronom na tu oblast, preneo je Rojters.

(Reuters)

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Grupa „Zapad“ odbila u protekla 24 časa pet kontranapada. U borbama poginulo i ranjeno do 460 ukrajinskih vojnika, a uništeno borbeno vozilo pešadije, tri automobila, haubica M198, artiljerijsko oruđe L119 i tri skladišta municije;

- U zoni odgovornosti grupe „Jug“ ukrajinska vojska izgubila više od 520 vojnika; Uništeno je 12 automobila, oklopni transporter M113, artiljerijsko oruđe M119, dva haubice D-30 i dva skladišta municije;

- U zoni odgovornosti grupe „Istok“ poginulo je i ranjeno do 105 ukrajinskih vojnika, a uništeno artiljerijsko oruđe „cezar“, tenk i tri automobila;

- Tokom proteklog dana ruska PVO oborila četiri rakete „atakams“, raketu „hajmars“ i 47 ukrajinskih dronova;

- Grupa „Centar“ uništila je jedan ukrajinski tenk, oklopni transporter „spartan“, oklopno vozilo „kazak“, četiri kamioneta, haubica „msta B“, haubica D-30, oklopni transporter M113, oklopno vozilo „makspro“ i artiljerijsko oruđe M119. U borbama je poginulo više od 500 vojnika. Jedinice grupe oslobodile su naselje Višnjovo u DNR;

- Ukrajinske snage izgubile su više od 30 vojnika u zoni grupe „Sever“ u Harkovskoj oblasti. Uništene su dve haubice D-30 i dva automobila;

- U zoni grupe „Dnjepar“ poginulo je i ranjeno do 60 ukrajinskih vojnika.

Smanjena mobilizacija u Ukrajini

U Ukrajini se u poslednje vreme pojavio trend smanjenja tempa mobilizacije, izjavio je sekretar odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove Vrhovne rade Roman Kostenko.

„U septembru je mobilizacija počela da opada. Sve u svemu, postoji tendencija smanjenja mobilizacije i mi to ni pod kojim uslovima ne smemo da dozvolimo“, rekao je Kostenko na snimku koji je objavila televizija „Novosti lajv“.

Prema njegovim rečima, to će biti veliki problem i više neće moći da se „nadoknadi propušteno“. Poslanik je naveo da su u ovom trenutku za Ukrajinu odgovarajuće brojke za mobilizaciju 500 hiljada ljudi, o čemu je govorio bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni.

„Sećate li se da je Zalužni rekao da nam treba 500 hiljada? Došao sam do zaključka da je ova cifra relevantna“, dodao je Kostenko.

Poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko (na spisku terorista i ekstremista u Rusiji) je krajem oktobra izjavio da ukrajinske vlasti planiraju da mobilišu još 160 hiljada ljudi.

Jug uništio privremenu bazu morotizovane brigade

Teški raketni sistemi TOS-1A „soncepjok“ grupe snaga „Jug“ su pomoću termobaričnih granata uništili privremenu bazu morotizovane brigade ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Jednom raketom uništeno deset

Jedinice ruskog raketnog sistema „buk M1“ uništile su jednom raketom više od deset raketa koje su na ruske vojnike koji su oslobađali Ugljedar ispalile ukrajinske snage iz sistema „grad“, saopštili su u ruskoj vojsci.

Oštećeno preduzeće u Nikpolju

Šef Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave Sergej Lisak saopštio je da je oštećeno industrijsko preduzeće u gradu Nikopolju, ali nije precizirao o kom preduzeću se radi.

Oboreno na desetine ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi oborili su osam ukrajinskih dronova iznad Luganska.

Ruski sistemi PVO su tokom protekle noći uništili 16 dronova iznad Rostovske oblasti, dva iznad Belgorodske oblasti i jedan iznad Volgogradske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Eksplozije u Kijevu, istočna Ukrajina noćas pod uzbunom zbog ruskih vazdušnih udara

U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, rano jutros odjekivale su eksplozije, a dim se mogao videti iznad stambenih zgrada, preneli su danas zapadni mediji.

Kijev, njegova predgrađa i veliki delovi istočne Ukrajine bili su tokom većeg dela noći pod upozorenjima vojske na ruske vazdušne napade, prenosi Rojters.

U centralnom Kijevu izbio je požar nakon eksplozija ruskih dronova, saopštila je kijevska vojna komanda, a vojska navodi da su PVO snage nastojale da odbiju napade ruskih dronova.

"Informacije o razmerama požara, uništenju ili mogućim povredama se razjašnjavaju", objavio je na Telegramu Sergej Popko, šef vojne administracije Kijeva. Za sada nije jasno da li je požar u kvartu Ševčenkijevskij izazvan direktnim udarom drona ili ostacima uništenog drona.

"Spasilačke i vatrogasne ekipe su upućene u pogođeni kvart kako bi pronašle tačno žarište požara", objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

BONUS VIDEO: ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja