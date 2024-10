ISAK HERCOG POSLAO JASNU PORUKU: Izrael mora ostati ujedinjen da bi prkosio svojim neprijateljima

IZRAELSKI predsednik Isak Hercog izjavio je danas na sednici Kneseta da Izrael mora ostati ujedinjen da bi, kako je naveo, "prkosio svojim neprijateljima".

Foto Tanjug/AP





- Kada se to poverenje naruši, kada su temelji poljuljani, država je u opasnosti", upozorio je Hercog, tvrdeći da je na članovima Kneseta "da obnove i ponovo izgrade to poverenje - preneo je Tajms of Izrael.



Hercog je istakao da bezobzirne javne izjave koje izazivaju mržnju moraju da prestanu, a posebno u Knesetu.

Kao deo napora da se obnovi poverenje, Hercog je pozvao poslanike da se angažuju da bi taoci koje drži palestinska militantna grupa Hamas bili što pre oslobođeni, navodeći da Izrael ima "jedinstvenu priliku" da to učini.

- Ako ih ne dovedemo kući, ostavićemo otvorenu ranu koja će ostaviti generacijske ožiljke na našem društvu i naciji - rekao je Hercog.

On je takođe pozvao da se otvori opsežna nezavisna istraga o neuspehu Izraela da otkrije planove za napad Hamasa na jug zemlje 7. oktobra prošle godine.

Hercog je naglasio da je za ponovno uspostavljanje poverenja između države i građana potrebno i da se raseljeni vrate na sever Izraela.

BONUS VIDEO: OKRŠAJ U CRVENOM MORU: Huti napali tanker sa naftom