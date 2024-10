"OVAJ PREMIJER MOŽE DA OKONČA RAT U UKRAJINI!" Zelenski pomenuo jedno ime, pa komentarisao američke izbore

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da mnogo toga zavisi od ishoda predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 5. novembra, ali ne baš sve.

- Nije samo lider taj koji menja politiku. Mi ne znamo ko će biti predsednik, ali podrška Ukrajini od obe strane će sigurno ostati. U svakom slučaju, američki Kongres, sa kojim smo razvili snažan odnos, imaće uticaja na rat, bez obzira na to ko bude predsednik - rekao je Zelenski za indijski list Tajms of Indija, dodajući da će, ipak, predsednik oblikovati američku spoljnu politiku jer je to njegova ustavna dužnost.

On je istovremeno priznao da, ako se politika SAD promeni i prestanu da podržavaju Ukrajinu, onda će to biti teško za Kijev.

- Ako SAD budu rekle da ne podržavaju suverenitet Ukrajine, već samo odbranu njenih teritorija, onda će to svakako biti vrlo teško za nas, ali to će se desiti samo ako se američka politika promeni u potpunosti. Razmišljaćemo šta da radimo ako se to dogodi, ne sada - poručio je ukrajinski lider, prenela je agencija Ukrinform.

On je takođe naglasio potrebu za jedinstvom Evrope i stabilnom pozicijom prema ratu u Ukrajini. Zelenski se osvrnuo i na ulogu Indije, dodajući da je njen značaj ogroman jer može da pomogne u posredovanju oko okončanja rata u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Nju Delhi je ključni globalni igrač i mogao bi da dovede Moskvu za pregovarački sto, preneo je Politiko.

- Indijski premijer Narendra Modi je premijer zaista ogromne zemlje, posmatrano iz perspektive populacije, ekonomije i uticaja - poručio je Zelenski, dodajući da bi indijski premijer mogao da utiče na to da se rat u Ukrajini okonča.

Zelenski je danas signalizirao da je otvoren za mogućnost da Nju Delhi predvodi mirovne pregovore, dodajući da bi oni mogli da se održe u Indiji.

Prema njegovim rečima, Indija bi mogla da izvrši pritisak na Moskvu na druge načine, kao što je blokiranje ruske ekonomije, jeftinih energetskih resursa i ruskog industrijskog kompleksa u sektoru odbrane.