"JEDINI NAČIN DA SE ZAUSTAVI RAT": Zelenski o pozivu Ukrajini u NATO

FORMALNI poziv Ukrajini u NATO jedini je način da se zaustavi rat koji je započela Rusija, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski u intervjuu za Fajnenšel tajms.

Foto Tanjug/ Christoph Soeder, Pool Photo via AP

- Ne možemo biti mnogo jaki bez poziva (u NATO), koji bi ojačao naše diplomatske napore da okončamo rat. Ovaj rat će se završiti kada (ruski predsednik Vladimir Putin) bude izolovan i kada ga drugi partneri gurnu u diplomatiju - rekao je on.

Prema Zelenskom, pozivanje Ukrajine u Alijansu ne samo da će ojačati moral civila i vojnog osoblja, već će značiti i da njihova deca neće nestati.

- Poziv u NATO će podići moral našeg naroda i naše vojske. Ovaj poziv će značiti još jedan korak ka NATO-u, što znači da im deca neće umirati. Nikada. Zato što ćemo biti članica NATO-a. Ako ne dobijemo poziv u NATO, moral će pasti - dodao je on.

Zelenski je napomenuo da je reakcija u zapadnim prestonicama na "Plan pobede" ista kao i na zahtev da se prebace sistemi PVO „patriot” i borbeni avioni F-16.

- Reakcija na Plan pobede je ista kao kod patriota i F-16. Ali moramo to da uradimo. Samo tako možemo preživeti. Rat se neće završiti sve dok Putin ne oseti da mora da ga okonča. A on razume samo moć. To ne zavisi od Rusije, već od volje naših partnera. Većina je na našoj strani. Ali moramo da izvršimo pritisak na druge - zaključio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je u četvrtak u Briselu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom rekao da se Ukrajina brani od ruske agresije i da već doprinosi evropskoj bezbednosti, tako da zaslužuje da postane 33. članica tog vojno-političkog saveza.

Zelenski je u Briselu predstavio evropskim liderima svoj "plan pobede" za okončanje rata u Ukrajini.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja